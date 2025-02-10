箔押しブランド「ROKKAKU」による、美しい日本の名所を箔押しで飾った『富士山 箔押しポストカード』を一部郵便局店頭で販売開始します
『フタバ株式会社』（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：市川 隆史）が持つ、箔押しブランド「ROKKAKU」より「富士山 箔押しポストカード」を2025年2月17日(月)から一部の郵便局店頭で販売開始します。日本を代表する名所の魅力を箔押し加工のみで表現した美しいポストカードです。
熟練の技とこだわりの紙
光沢のある紙を使用することで、箔押しの煌めきがより美しく映え、豪華で上品に仕上げました。草木などの細かな質感はテクスチャ加工によって緻密に再現され、光にかざしてみるとまた違った箔の表情をお楽しみいただけます。
【商品の概要】
富士山 箔押しポストカード
●商品サイズ：W100×H148ｍｍ
●素材：紙（キャストコート紙）
●商品価格（消費税込み）：各500円（1枚入）
(1)春
(2)冬
ROKKAKUとは
ROKKAKUは、箔押し技術を活かしたペーパーアイテムを通して、あらゆる場面に彩りを添えるブランドです。特別な場面はもちろん、日々のささやかな場面にも、心あたためる美しいコミュニケーションの機会を提供していきます。
■ROKKAKUブランドサイト
https://rokkaku-futaba.jp/
箔押し加工とは
熱と圧力によって、紙に箔を圧着させる技法です。浮世絵の木版画を刷り上げていくように、1枚ずつ金属板をつくり、2度3度と箔を重ねて絵柄を完成させていきます。
■販売情報
【販売場所】
（1）全国約50の郵便局
（詳細はこちら→https://www3.jp-ts.jp/Syohin_Msg/upload/master/274/list(rokkakupostcard)_20250210.pdf）
【販売開始日】
2025年2月17日（月）
販売者：株式会社郵便局物販サービス
発売元：フタバ株式会社
■フタバ株式会社概要
【本社所在地】
〒466-0058
愛知県名古屋市昭和区白金二丁目 4 番 10 号
【設立】
昭和 47 年 2 月
【代表者】
代表取締役 市川 隆史
【事業内容】
年の始まりに贈る心ふれあう年賀状印刷サービスの提供
慶びお祝い時に贈るお祝い袋（ポチ袋）の企画販売
ハレの日を彩る箔押しペーパーアイテムブランド「ROKKAKU」の企画販売
感謝の気持ちを添えて贈るキャラクターグッズ（ギフト）の開発
大切な思い出を形にするフォトブック（写真整理アプリ）の提供
【WEB サイト】
企業 HP：http://www.futabanenga.com/
年賀状印刷：https://futabanenga.jp/
「ROKKAKU」公式HP：https://rokkaku-futaba.jp/
フタバオンラインショップ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/futabaonlineshop/
【SNSアカウント】
フタバ公式商品紹介 X(旧Twitter)：https://x.com/Futaba_product
「ROKKAKU」公式 instagram：https://www.instagram.com/rokkaku_official/
■お客様/報道関係の方のお問い合わせ先
フタバ株式会社 企画部
電話：052-882-1671
受付時間：10:00～17:00（土日祝・年末年始・夏期休業を除く）