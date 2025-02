¤¢¤é¤æ¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¥é¥ó¥Êー¤¬¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À­¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤­¤ë¡ÖADIDAS TOKYO CITY RUN 2025¡×2025Ç¯4·î13Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ·èÄê

アディダス ジャパン株式会社

アディダス ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:萩尾 孝平)は、自己ベストを目指すシリアスランナーからはじめて大会に挑戦するビギナーまで、あらゆるレベルのランナーが自分の可能性にチャレンジできるシティロードレース「ADIDAS TOKYO CITY RUN 2025」を、2025年4月13日(日)に明治神宮外苑特設コースにて開催いたします。

「ADIDAS TOKYO CITY RUN」は、アディダスの理念である「スポーツには、人生を変える力がある」という想いのもと、誰もが走る楽しさを体感できる都市型ロードレースとして2023年よりスタートしました。幅広いレベルのランナーが参加できるよう異なる種類・ペースの参加枠が設定され、2023年には約400名、2024年には約1,900名のランナーが、思い思いのペースで東京の真ん中を走り抜けました。

3回目の開催となる今回の大会では、自己最速に挑む招待エリートランナー&一般シリアスランナー向けの「ADIZERO 5K OFFICIAL RACE」と、それぞれのペースで楽しく走りたいランナー向けの「ADIZERO 5K RACE」という2種類の5キロレースに加えて、新たなレースが2種類追加されます。まずはアディダス アスリートの記録にチームで挑戦いただく「ATHLETE CHALLENGE RELAY MARATHON」。1組5~8名のチームでバトンを繋ぎながら、日本を代表する高速ランナー新谷 仁美選手が持つマラソン記録「2:19:24」(※2025年1月現在)という制限時間内に、何キロ走ることが出来るかを競っていただきます。このレースには、新谷 仁美選手ご本人も応援に駆け付けていただきます。そしてもうひとつの新レースが、一般公募によるランニングクラブ対抗レース「EKIDEN 5K RACE」です。神宮外苑の1周1キロのフラットな周回コースを使い、5人のランナーが1周ずつ襷を繋ぐスピード勝負。普段は別々に活動する全国のランニングクラブが一堂に会し、最速チームを決めるユニークな都市型ミニ駅伝レースです。

加えて、今年もアディダスとゆかりの深いゲストランナーの登場はもちろん、レースの間にはコーチ陣によるウォーミングアップセッションやアディダス最新ランニングシューズのトライオンなどを実施。スポーツ文化と自然、歴史が調査した明治神宮外苑エリアで、一日中楽しんでいただけるコンテンツをご用意しています。

「ADIDAS TOKYO CITY RUN 2025」開催概要

■日程 :2025年4月13日(日)

■場所 :明治神宮外苑 特設コース

■募集人数 :2,100人(一般の部)

■レース内容:

ADIZERO 5K OFFICIAL RACE(日本陸連公認5kmレース)

最速や自己ベストに挑戦するシリアスランナーへ。トップレベルのアディダス招待選手たちと一緒に、自身の挑戦に挑むことができる、日本陸連公認の5kmレース。神宮外苑のフラットな周回コース(1周約1.35km)を使用し、ゴールは聖徳記念絵画館前に設置。陸連未登録の方も参加可能な男女混合レース。

ADIZERO 5K RACE(非公認5kmレース)

日々のランニングを楽しむランナーから、初めて大会に参加するランナーまで、レベルを問わずどなたでも参加可能。絵画館前をスタート/ゴール地点として、1周1kmのコースを5周する周回コース。速さやペースに応じて異なる制限時間を設定した4組のレースを設定。アディダス会員プログラム「adiClub(アディクラブ)」会員向けには、抽選制の無料招待枠もご用意。

※日本陸連非公認レースのため、記録認定はありません。

ATHLETE CHALLENGE RELAY MARATHON

1チーム5~8名でアディダス アスリート新谷 仁美選手のマラソン記録、2:19:24(※2025年1月現在)に挑戦するチームリレーマラソン。制限時間内に何キロ走ることができるかを競います。絵画館前をスタート/ゴール地点とし、1周1kmの周回コースを使用。

EKIDEN 5K RACE

ランニングクラブ所属ランナーが1チーム5名で参加し、ランニングクラブ最速を決める駅伝レース。絵画館前をスタート/ゴール地点とし、1周1kmのコースを5周する周回コースを使用。

■参加方法・エントリーサイト:https://moshicom.com/118891/(https://moshicom.com/118891/)

■ADIDAS TOKYO CITY RUN 2025 公式ウェブサイト:https://www.adidas.jp/adidas_tokyo_city_run(https://www.adidas.jp/adidas_tokyo_city_run)

ゲストプロフィール

新谷 仁美選手

1988年2月26日生まれ。岡山県出身。積水化学女子陸上競技部所属。女子10000メートル、ハーフマラソンの日本記録保持者(2025年1月現在)。興譲館高等学校を卒業後、2006年から実業団にて競技活動を開始。2020年からは積水化学に所属し、同年1月に米ヒューストンにて女子ハーフマラソン日本記録を更新。同年9月には国内大会にて女子5000メートル日本歴代2位、12月には女子10000メートルの日本記録更新を達成。

アディダスが展開するランニングシリーズ「ADIZERO(アディゼロ)」について

ADIZERO(アディゼロ)は、2005年、シューズ・クリエイターの大森 敏明氏の協力により、「日本人を速くするために」を目的として日本にて開発されたランニングシリーズです。0.01mm単位までこだわり、生み出されたマイクロフィットラスト(足型)による優れたフィット感で、数々の受賞歴や結果と共に歴史を積み重ねてきました。2023年9月には、アディダス ランニング史上最軽量※となる革新的レーシングモデル「ADIZERO ADIOS PRO EVO 1」を発表、現在までに3つの世界記録更新に貢献しています。2024年に世界で開催されたトップ50の主要レース(トラックおよびロード)においては、優勝者のアディゼロ着用率が51%に上り、他社シェアを圧倒。アディゼロは、2024年において名実ともに世界で最も勝利に貢献したランニングシリーズとなりました。

開発から約20年を経て、今では日本のみならず、世界のトップランナーたちによる数々の記録更新を支え、時代とともに様々な進化を遂げてきた、アディダス ランニングを代表するシリーズです。

※アディダス ランニングシューズにおいて、片足27.0cmにおける重量

アディゼロ 商品概要

ADIZERO ADIOS PRO 4(アディゼロ アディオス プロ4)

マラソンやハーフマラソン、駅伝で勝利と最速に挑む、

高反発推進テクノロジー搭載爆速レーシングモデル。

・品番 :JR1094

・カラー :

フットウェアホワイト/コアブラック/シルバーメタリック

・自店販売価格 :28,600円(税込)

ADIZERO TAKUMI SEN 10(アディゼロ タクミ セン 10)

駅伝やハーフマラソンといった短距離のロードレースで

最速へのパフォーマンスを発揮する、

高反発推進テクノロジー搭載最新軽量レーシングモデル。

・品番 :IH5712

・カラー :

フットウェアホワイト/コアブラック/ルシッドレッド

・自店販売価格 :22,000円(税込)

ADIZERO BOSTON 12(アディゼロ ボストン 12)

反発力と助力を生かしながら、

レースでもトレーニングでも速さを引き出す、

高反発推進テクノロジー搭載ハイパフォーマンスモデル。

・品番 :JQ2552

・カラー :

フットウェアホワイト/コアブラック/ルシッドレッド

・自店販売価格 :18,700円(税込)

ADIZERO JAPAN 9(アディゼロ ジャパン 9)

テンポアップやインターバル走、ショートレースまで、

薄底&高反発で感覚を研ぎ澄ます、

薄型軽量ハイパフォーマンスモデル。

・品番 :IF9419

・カラー :

フットウェアホワイト/コアブラック/シルバーメタリック

・自店販売価格 :17,600円(税込)

ADIZERO SL2(アディゼロ エスエル2)

優れた軽量性と安定性を両立させた

トレーニング用ジョグに適したランニングシューズ。

・品番 :JS1181

・カラー :

フットウェアホワイト/コアブラック/ルシッドレッド

・自店販売価格 :14,300円(税込)

ADIZERO PRIME X 2 STRUNG

(アディゼロ プライム エックス 2 ストラング)

規格外の反発力とスピードを引き出す「ルール度外視」の

新次元コンセプトシューズ。

・品番 :IH5685

・カラー :

フットウェアホワイト/コアブラック/ルシッドレッド

・自店販売価格 :39,600円(税込)

アディダス ランニング最新情報

