¤¢¤é¤æ¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¥é¥ó¥Êー¤¬¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¡ÖADIDAS TOKYO CITY RUN 2025¡×2025Ç¯4·î13Æü¡ÊÆü¡Ë³«ºÅ·èÄê
https://www.adidas.jp/adidas_tokyo_city_run
¡¡¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÇëÈø ¹§Ê¿¡Ë¤Ï¡¢¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¥·¥ê¥¢¥¹¥é¥ó¥Êー¤«¤é¤Ï¤¸¤á¤ÆÂç²ñ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥Ó¥®¥Êー¤Þ¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Î¥é¥ó¥Êー¤¬¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¤ë¥·¥Æ¥£¥íー¥É¥ìー¥¹¡ÖADIDAS TOKYO CITY RUN 2025¡×¤ò¡¢2025Ç¯4·î13Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÌÀ¼£¿ÀµÜ³°±ñÆÃÀß¥³ー¥¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖADIDAS TOKYO CITY RUN¡×¤Ï¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤ÎÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¤Ë¤Ï¡¢¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Î¤â¤È¡¢Ã¯¤â¤¬Áö¤ë³Ú¤·¤µ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ëÅÔ»Ô·¿¥íー¥É¥ìー¥¹¤È¤·¤Æ2023Ç¯¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Éý¹¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¥é¥ó¥Êー¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë¤è¤¦°Û¤Ê¤ë¼ïÎà¡¦¥Úー¥¹¤Î»²²ÃÏÈ¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÌó400Ì¾¡¢2024Ç¯¤Ë¤ÏÌó1,900Ì¾¤Î¥é¥ó¥Êー¤¬¡¢»×¤¤»×¤¤¤Î¥Úー¥¹¤ÇÅìµþ¤Î¿¿¤óÃæ¤òÁö¤êÈ´¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡3²óÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼«¸ÊºÇÂ®¤ËÄ©¤à¾·ÂÔ¥¨¥êー¥È¥é¥ó¥Êー¡õ°ìÈÌ¥·¥ê¥¢¥¹¥é¥ó¥Êー¸þ¤±¤Î¡ÖADIZERO 5K OFFICIAL RACE¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Úー¥¹¤Ç³Ú¤·¤¯Áö¤ê¤¿¤¤¥é¥ó¥Êー¸þ¤±¤Î¡ÖADIZERO 5K RACE¡×¤È¤¤¤¦2¼ïÎà¤Î5¥¥í¥ìー¥¹¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê¥ìー¥¹¤¬2¼ïÎàÄÉ²Ã¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ ¥¢¥¹¥êー¥È¤ÎµÏ¿¤Ë¥Áー¥à¤ÇÄ©Àï¤¤¤¿¤À¤¯¡ÖATHLETE CHALLENGE RELAY MARATHON¡×¡£1ÁÈ5～8Ì¾¤Î¥Áー¥à¤Ç¥Ð¥È¥ó¤ò·Ò¤®¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹âÂ®¥é¥ó¥Êー¿·Ã« ¿ÎÈþÁª¼ê¤¬»ý¤Ä¥Þ¥é¥½¥óµÏ¿¡Ö2:19:24¡×¡Ê¢¨2025Ç¯1·î¸½ºß¡Ë¤È¤¤¤¦À©¸Â»þ´ÖÆâ¤Ë¡¢²¿¥¥íÁö¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤ë¤«¤ò¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥ìー¥¹¤Ë¤Ï¡¢¿·Ã« ¿ÎÈþÁª¼ê¤´ËÜ¿Í¤â±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î¿·¥ìー¥¹¤¬¡¢°ìÈÌ¸øÊç¤Ë¤è¤ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¯¥é¥ÖÂÐ¹³¥ìー¥¹¡ÖEKIDEN 5K RACE¡×¤Ç¤¹¡£¿ÀµÜ³°±ñ¤Î1¼þ1¥¥í¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¼þ²ó¥³ー¥¹¤ò»È¤¤¡¢5¿Í¤Î¥é¥ó¥Êー¤¬1¼þ¤º¤Äë§¤ò·Ò¤°¥¹¥Ôー¥É¾¡Éé¡£ÉáÃÊ¤ÏÊÌ¡¹¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÁ´¹ñ¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¯¥é¥Ö¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤·¡¢ºÇÂ®¥Áー¥à¤ò·è¤á¤ë¥æ¥Ëー¥¯¤ÊÅÔ»Ô·¿¥ß¥Ë±ØÅÁ¥ìー¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢º£Ç¯¤â¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤È¤æ¤«¤ê¤Î¿¼¤¤¥²¥¹¥È¥é¥ó¥Êー¤ÎÅÐ¾ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ìー¥¹¤Î´Ö¤Ë¤Ï¥³ー¥Á¿Ø¤Ë¤è¤ë¥¦¥©ー¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ºÇ¿·¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥åー¥º¤Î¥È¥é¥¤¥ª¥ó¤Ê¤É¤ò¼Â»Ü¡£¥¹¥Ýー¥ÄÊ¸²½¤È¼«Á³¡¢Îò»Ë¤¬Ä´ºº¤·¤¿ÌÀ¼£¿ÀµÜ³°±ñ¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢°ìÆüÃæ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖADIDAS TOKYO CITY RUN 2025¡×³«ºÅ³µÍ×
¢£ÆüÄø¡¡¡¡¡¡¡§2025Ç¯4·î13Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£¾ì½ê¡¡¡¡¡¡¡§ÌÀ¼£¿ÀµÜ³°±ñ ÆÃÀß¥³ー¥¹
¢£Êç½¸¿Í¿ô¡¡¡§2,100¿Í¡Ê°ìÈÌ¤ÎÉô¡Ë
¢£¥ìー¥¹ÆâÍÆ¡§
ADIZERO 5K OFFICIAL RACE¡ÊÆüËÜÎ¦Ï¢¸øÇ§5km¥ìー¥¹¡Ë
ºÇÂ®¤ä¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥·¥ê¥¢¥¹¥é¥ó¥Êー¤Ø¡£¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¾·ÂÔÁª¼ê¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÄ©Àï¤ËÄ©¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢ÆüËÜÎ¦Ï¢¸øÇ§¤Î5km¥ìー¥¹¡£¿ÀµÜ³°±ñ¤Î¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¼þ²ó¥³ー¥¹¡Ê1¼þÌó1.35km¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥´ー¥ë¤ÏÀ»ÆÁµÇ°³¨²è´ÛÁ°¤ËÀßÃÖ¡£Î¦Ï¢Ì¤ÅÐÏ¿¤ÎÊý¤â»²²Ã²ÄÇ½¤ÊÃË½÷º®¹ç¥ìー¥¹¡£
ADIZERO 5K RACE¡ÊÈó¸øÇ§5km¥ìー¥¹¡Ë
Æü¡¹¤Î¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ò³Ú¤·¤à¥é¥ó¥Êー¤«¤é¡¢½é¤á¤ÆÂç²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¥é¥ó¥Êー¤Þ¤Ç¡¢¥ì¥Ù¥ë¤òÌä¤ï¤º¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¡£³¨²è´ÛÁ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡¿¥´ー¥ëÃÏÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢1¼þ1km¤Î¥³ー¥¹¤ò5¼þ¤¹¤ë¼þ²ó¥³ー¥¹¡£Â®¤µ¤ä¥Úー¥¹¤Ë±þ¤¸¤Æ°Û¤Ê¤ëÀ©¸Â»þ´Ö¤òÀßÄê¤·¤¿4ÁÈ¤Î¥ìー¥¹¤òÀßÄê¡£¥¢¥Ç¥£¥À¥¹²ñ°÷¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖadiClub¡Ê¥¢¥Ç¥£¥¯¥é¥Ö¡Ë¡×²ñ°÷¸þ¤±¤Ë¤Ï¡¢ÃêÁªÀ©¤ÎÌµÎÁ¾·ÂÔÏÈ¤â¤´ÍÑ°Õ¡£
¢¨ÆüËÜÎ¦Ï¢Èó¸øÇ§¥ìー¥¹¤Î¤¿¤á¡¢µÏ¿Ç§Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ATHLETE CHALLENGE RELAY MARATHON
1¥Áー¥à5～8Ì¾¤Ç¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ ¥¢¥¹¥êー¥È¿·Ã« ¿ÎÈþÁª¼ê¤Î¥Þ¥é¥½¥óµÏ¿¡¢2:19:24¡Ê¢¨2025Ç¯1·î¸½ºß¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥Áー¥à¥ê¥ìー¥Þ¥é¥½¥ó¡£À©¸Â»þ´ÖÆâ¤Ë²¿¥¥íÁö¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¶¥¤¤¤Þ¤¹¡£³¨²è´ÛÁ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡¿¥´ー¥ëÃÏÅÀ¤È¤·¡¢1¼þ1km¤Î¼þ²ó¥³ー¥¹¤ò»ÈÍÑ¡£
EKIDEN 5K RACE
¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¯¥é¥Ö½êÂ°¥é¥ó¥Êー¤¬1¥Áー¥à5Ì¾¤Ç»²²Ã¤·¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥¯¥é¥ÖºÇÂ®¤ò·è¤á¤ë±ØÅÁ¥ìー¥¹¡£³¨²è´ÛÁ°¤ò¥¹¥¿ー¥È¡¿¥´ー¥ëÃÏÅÀ¤È¤·¡¢1¼þ1km¤Î¥³ー¥¹¤ò5¼þ¤¹¤ë¼þ²ó¥³ー¥¹¤ò»ÈÍÑ¡£
¢£»²²ÃÊýË¡¡¦¥¨¥ó¥È¥êー¥µ¥¤¥È¡§https://moshicom.com/118891/(https://moshicom.com/118891/)
¢£ADIDAS TOKYO CITY RUN 2025 ¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.adidas.jp/adidas_tokyo_city_run(https://www.adidas.jp/adidas_tokyo_city_run)
¥²¥¹¥È¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
¿·Ã« ¿ÎÈþÁª¼ê
1988Ç¯2·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£²¬»³¸©½Ð¿È¡£ÀÑ¿å²½³Ø½÷»ÒÎ¦¾å¶¥µ»Éô½êÂ°¡£½÷»Ò10000¥áー¥È¥ë¡¢¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤ÎÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡Ê2025Ç¯1·î¸½ºß¡Ë¡£¶½¾ù´Û¹âÅù³Ø¹»¤òÂ´¶È¸å¡¢2006Ç¯¤«¤é¼Â¶ÈÃÄ¤Ë¤Æ¶¥µ»³èÆ°¤ò³«»Ï¡£2020Ç¯¤«¤é¤ÏÀÑ¿å²½³Ø¤Ë½êÂ°¤·¡¢Æ±Ç¯1·î¤ËÊÆ¥Ò¥åー¥¹¥È¥ó¤Ë¤Æ½÷»Ò¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥óÆüËÜµÏ¿¤ò¹¹¿·¡£Æ±Ç¯9·î¤Ë¤Ï¹ñÆâÂç²ñ¤Ë¤Æ½÷»Ò5000¥áー¥È¥ëÆüËÜÎòÂå2°Ì¡¢12·î¤Ë¤Ï½÷»Ò10000¥áー¥È¥ë¤ÎÆüËÜµÏ¿¹¹¿·¤òÃ£À®¡£
¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥êー¥º¡ÖADIZERO¡Ê¥¢¥Ç¥£¥¼¥í¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡ADIZERO¡Ê¥¢¥Ç¥£¥¼¥í¡Ë¤Ï¡¢2005Ç¯¡¢¥·¥åー¥º¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤ÎÂç¿¹ ÉÒÌÀ»á¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¡ÖÆüËÜ¿Í¤òÂ®¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡×¤òÌÜÅª¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ë¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£0.01mmÃ±°Ì¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤ê¡¢À¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥£¥Ã¥È¥é¥¹¥È¡ÊÂ·¿¡Ë¤Ë¤è¤ëÍ¥¤ì¤¿¥Õ¥£¥Ã¥È´¶¤Ç¡¢¿ô¡¹¤Î¼õ¾ÞÎò¤ä·ë²Ì¤È¶¦¤ËÎò»Ë¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2023Ç¯9·î¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ ¥é¥ó¥Ë¥ó¥°»Ë¾åºÇ·ÚÎÌ¢¨¤È¤Ê¤ë³×¿·Åª¥ìー¥·¥ó¥°¥â¥Ç¥ë¡ÖADIZERO ADIOS PRO EVO 1¡×¤òÈ¯É½¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë3¤Ä¤ÎÀ¤³¦µÏ¿¹¹¿·¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤ËÀ¤³¦¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥È¥Ã¥×50¤Î¼çÍ×¥ìー¥¹¡Ê¥È¥é¥Ã¥¯¤ª¤è¤Ó¥íー¥É¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Í¥¾¡¼Ô¤Î¥¢¥Ç¥£¥¼¥íÃåÍÑÎ¨¤¬51¡ó¤Ë¾å¤ê¡¢Â¾¼Ò¥·¥§¥¢¤ò°µÅÝ¡£¥¢¥Ç¥£¥¼¥í¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌ¾¼Â¤È¤â¤ËÀ¤³¦¤ÇºÇ¤â¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥êー¥º¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³«È¯¤«¤éÌó20Ç¯¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¿ô¡¹¤ÎµÏ¿¹¹¿·¤ò»Ù¤¨¡¢»þÂå¤È¤È¤â¤ËÍÍ¡¹¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¿¡¢¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ ¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
¢¨¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ ¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥åー¥º¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÒÂ27.0cm¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÎÌ
¥¢¥Ç¥£¥¼¥í ¾¦ÉÊ³µÍ×
ADIZERO ADIOS PRO 4¡Ê¥¢¥Ç¥£¥¼¥í ¥¢¥Ç¥£¥ª¥¹ ¥×¥í4¡Ë
¥Þ¥é¥½¥ó¤ä¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¡¢±ØÅÁ¤Ç¾¡Íø¤ÈºÇÂ®¤ËÄ©¤à¡¢
¹âÈ¿È¯¿ä¿Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÅëºÜÇúÂ®¥ìー¥·¥ó¥°¥â¥Ç¥ë¡£
¡¦ÉÊÈÖ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§JR1094
¡¦¥«¥éー¡¡¡¡¡¡ ¡§
¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¥Û¥ï¥¤¥È/¥³¥¢¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥·¥ë¥Ðー¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯
¡¦¼«Å¹ÈÎÇä²Á³Ê ¡§28,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ADIZERO TAKUMI SEN 10¡Ê¥¢¥Ç¥£¥¼¥í ¥¿¥¯¥ß ¥»¥ó 10¡Ë
±ØÅÁ¤ä¥Ïー¥Õ¥Þ¥é¥½¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Ã»µ÷Î¥¤Î¥íー¥É¥ìー¥¹¤Ç
ºÇÂ®¤Ø¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡¢
¹âÈ¿È¯¿ä¿Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÅëºÜºÇ¿··ÚÎÌ¥ìー¥·¥ó¥°¥â¥Ç¥ë¡£
¡¦ÉÊÈÖ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§IH5712
¡¦¥«¥éー¡¡¡¡¡¡ ¡§
¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¥Û¥ï¥¤¥È/¥³¥¢¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥ë¥·¥Ã¥É¥ì¥Ã¥É
¡¦¼«Å¹ÈÎÇä²Á³Ê ¡§22,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ADIZERO BOSTON 12¡Ê¥¢¥Ç¥£¥¼¥í ¥Ü¥¹¥È¥ó 12¡Ë
È¿È¯ÎÏ¤È½õÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢
¥ìー¥¹¤Ç¤â¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ç¤âÂ®¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¡¢
¹âÈ¿È¯¿ä¿Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ーÅëºÜ¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¡£
¡¦ÉÊÈÖ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§JQ2552
¡¦¥«¥éー¡¡¡¡¡¡ ¡§
¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¥Û¥ï¥¤¥È/¥³¥¢¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥ë¥·¥Ã¥É¥ì¥Ã¥É
¡¦¼«Å¹ÈÎÇä²Á³Ê ¡§18,700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ADIZERO JAPAN 9¡Ê¥¢¥Ç¥£¥¼¥í ¥¸¥ã¥Ñ¥ó 9¡Ë
¥Æ¥ó¥Ý¥¢¥Ã¥×¤ä¥¤¥ó¥¿ー¥Ð¥ëÁö¡¢¥·¥çー¥È¥ìー¥¹¤Þ¤Ç¡¢
ÇöÄì¡õ¹âÈ¿È¯¤Ç´¶³Ð¤ò¸¦¤®À¡¤Þ¤¹¡¢
Çö·¿·ÚÎÌ¥Ï¥¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥â¥Ç¥ë¡£
¡¦ÉÊÈÖ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§IF9419
¡¦¥«¥éー¡¡¡¡¡¡ ¡§
¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¥Û¥ï¥¤¥È/¥³¥¢¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥·¥ë¥Ðー¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯
¡¦¼«Å¹ÈÎÇä²Á³Ê ¡§17,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ADIZERO SL2¡Ê¥¢¥Ç¥£¥¼¥í ¥¨¥¹¥¨¥ë2¡Ë
Í¥¤ì¤¿·ÚÎÌÀ¤È°ÂÄêÀ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿
¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°ÍÑ¥¸¥ç¥°¤ËÅ¬¤·¤¿¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥åー¥º¡£
¡¦ÉÊÈÖ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§JS1181
¡¦¥«¥éー¡¡¡¡¡¡ ¡§
¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¥Û¥ï¥¤¥È/¥³¥¢¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥ë¥·¥Ã¥É¥ì¥Ã¥É
¡¦¼«Å¹ÈÎÇä²Á³Ê ¡§14,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ADIZERO PRIME X 2 STRUNG
¡Ê¥¢¥Ç¥£¥¼¥í ¥×¥é¥¤¥à ¥¨¥Ã¥¯¥¹ 2 ¥¹¥È¥é¥ó¥°¡Ë
µ¬³Ê³°¤ÎÈ¿È¯ÎÏ¤È¥¹¥Ôー¥É¤ò°ú¤½Ð¤¹¡Ö¥ëー¥ëÅÙ³°»ë¡×¤Î
¿·¼¡¸µ¥³¥ó¥»¥×¥È¥·¥åー¥º¡£
¡¦ÉÊÈÖ¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§IH5685
¡¦¥«¥éー¡¡¡¡¡¡ ¡§
¥Õ¥Ã¥È¥¦¥§¥¢¥Û¥ï¥¤¥È/¥³¥¢¥Ö¥é¥Ã¥¯/¥ë¥·¥Ã¥É¥ì¥Ã¥É
¡¦¼«Å¹ÈÎÇä²Á³Ê ¡§39,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ ¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ºÇ¿·¾ðÊó
¡¦ ¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ ¥¢¥×¥ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://www.adidas.jp/mobileapps
¡¦ ¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡§ https://www.adidas.jp/
¡¡- ¥¢¥Ç¥£¥À¥¹ ¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¡¡¡¡¡¡¡¡ https://www.adidas.jp/running
¡¡- ¥é¥ó¥Ë¥ó¥° ´ØÏ¢¾¦ÉÊ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://www.adidas.jp/¥é¥ó¥Ë¥ó¥°(https://www.adidas.jp/%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0)
¡¡- ¥é¥ó¥Ë¥ó¥° ¥·¥åー¥º¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://www.adidas.jp/¥·¥åー¥º¡¦·¤-¥é¥ó¥Ë¥ó¥°(https://www.adidas.jp/%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%BB%E9%9D%B4-%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0)
¡¡- ¥¢¥Ç¥£¥¼¥í ¥é¥ó¥Ë¥ó¥° ¥·¥åー¥º https://www.adidas.jp/¥·¥åー¥º¡¦·¤-¥¢¥Ç¥£¥¼¥í-¥é¥ó¥Ë¥ó¥°(https://www.adidas.jp/%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%BB%E9%9D%B4-%E3%82%A2%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%BC%E3%83%AD-%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0)
¡¡- ¥é¥ó¥Ë¥ó¥° ¥¦¥§¥¢¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://www.adidas.jp/¥¦¥§¥¢¡¦Éþ-¥é¥ó¥Ë¥ó¥°(https://www.adidas.jp/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%83%BB%E6%9C%8D-%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0)
¡¡- ¥é¥ó¥Ë¥ó¥° ¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¡¡¡¡¡¡ https://www.adidas.jp/¥¢¥¯¥»¥µ¥êー-¥é¥ó¥Ë¥ó¥°(https://www.adidas.jp/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%BC-%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%B3%E3%82%B0)
(C) 2025 adidas Japan K.K. adidas, the 3-Bar Logo and the 3-Stripes mark are registered trademarks of adidas.
¡ã°ìÈÌ¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤ªµÒÍÍÁë¸ý¡¡Tel¡§03-6732-5461 ¡ÊÅÚÆü½Ë½ü¤¯¡¢9:30～18:00¡Ë