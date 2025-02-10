2月10日発売のアニメディア3月号、表紙は『劇場版プロジェクトセカイ　壊れたセカイと歌えないミク』。Wカバーは『刀剣乱舞ONLINE』！

株式会社イード

株式会社イード（本社：東京都中野区、代表取締役：宮川 洋）は、アニメ情報誌「アニメディア」2025年3月号を2月10日に発売いたします。

アニメディア3月号のカバー（表紙）は『劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク』。開かれた窓のセカイの初音ミクの描きおろしイラストが目印。裏表紙には『刀剣乱舞ONLINE』より、歌仙兼定、陸奥守吉行、山姥切国広、蜂須賀虎徹、山姥切長義が登場。

さらに、TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」のここでしか手に入らないサイン入り台本などのグッズがもらえるキャンペーンを3号連続で実施！ 詳細は本誌をチェック。

◎『劇場版プロセカ』公開記念巻頭特集♪

伝えたい”想い”をミクの歌に乗せて

“セカイ”から届け、私たちの声！

●劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク

[野口瑠璃子×礒部花凜×中島由貴、小倉 唯×降幡 愛×本泉莉奈、秋奈×鷲見友美ジェナ×今井文也×伊東健人、廣瀬大介×木野日菜×Machico、楠木ともり×田辺留依×鈴木みのり×佐藤日向]

◎『刀剣乱舞ONLINE』十周年十大特集

刀剣男士と歩んだ10年 そしてこれからの10年も共に

●刀剣乱舞ONLINE

[鳥海浩輔、増田俊樹、石川界人、濱 健人、前野智昭、興津和幸、高梨謙吾]

●ミュージカル『刀剣乱舞』 ～坂龍飛騰～

[田村 心、石川凌雅]

●ぴゅあくる刀剣男士

●舞台『刀剣乱舞』十口伝 あまねく刻の遥へ

[梅津瑞樹×田鶴翔吾]

◎大ヒット記念INTERVIEW大特集

おかえりなさい 土井先生！

大きな試練を乗り越えた忍術学園の師弟たち

●劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師

[関 俊彦、大塚明夫、間宮康弘、成田 剣、保志総一朗、渋谷 茂、神奈延年、置鮎龍太郎、鈴木千尋]

◎レジェンドはじめました

●魔神創造伝ワタル

[田村睦心]

●BanG Dream! Ave Mujica

[岡田夢以×林 鼓子]

●SAKAMOTO DAYS

[島崎信長×鈴木崚汰]

◎アニメディアの推し！ゴト

● [Re:collection]HIT SONG cover series feat.voice actors

[梶原岳人]

◎『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』韻頭楽曲証言集

●映画『 ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』

[岩崎諒太]

◎もっけにゅーす inアニメディア

●TVアニメ『地縛少年花子くん２』

◎まほやくSugar Memory

●TVアニメ『魔法使いの約束』

[森川智之、村瀬 歩]

◎全速前進！こちら鉄分給配所CW【第9回】

●シンカリオン チェンジ ザ ワールド

[石橋陽彩×集貝はな]

◎「わんぷり」連載コーナー わんぷりガーデン【最終回】

●わんだふるぷりきゅあ！

◎まほプリMIRAIダイアリー【DAY 2】

●魔法つかいプリキュア！ ！～MIRAI DAYS～

[高橋李依×堀江由衣×早見沙織、齋藤彩夏]

◎The PINK Dancing Star comes back！

●『Dancing☆Starプリキュア』The Stage２

[田村升吾]

◎其ノ者、訳アリニツキ

●想星のアクエリオン Myth of Emotions

[花守ゆみり]

●薬屋のひとりごと

[大塚剛央]

●TVアニメ『誰ソ彼ホテル』

[桃河りか]

◎ああっバーチャルさまっ（仮） vol.45

[音霊魂子]

◎設定資料集

●メダリスト

◎what's up? パラライ【第52回】

●Paradox Live

◎十全十美の綺羅めく舞台、いよいよ開演――！

●迷宮歌劇「続・美少年探偵団」

[立花裕大×永田聖一朗]

◆別冊付録1

クリアファイル

・劇場版 忍たま乱太郎 ドクタケ忍者隊最強の軍師

◆別冊付録2

綴じ込みポスター

・わんだふるぷりきゅあ！

・魔法つかいプリキュア！！～MIRAI DAYS～

◆綴じ込み付録

オリジナルフォトカード

・刀剣乱舞ONLINE

◆ピンナップ

・BanG Dream! Ave Mujica

・TVアニメ『魔法使いの約束』

・劇場版プロジェクトセカイ 壊れたセカイと歌えないミク

・刀剣乱舞ONLINE

◆『アニメディア3月号』

発売日：2025年2月10日（月）発売（毎月10日発売）

特別定価：1,100円（税込）

判型：A4変型判

電子版：あり

発行元：株式会社イード

発売元：株式会社Gakken

「超！アニメディア」ＵＲＬ：https://cho-animedia.jp/

株式会社Gakken UＲＬ： https://www.corp-gakken.co.jp/(https://www.corp-gakken.co.jp/)

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セブンネット(https://7net.omni7.jp/detail/1258221960)

楽天ブックス(https://books.rakuten.co.jp/rb/18139122/)

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