日本のロックポスターに焦点を当てた展覧会、「井出靖が収集した日本のロックポスター展 -1969年から1986年まで- 」2/19(水)-2/23(日)の5日間、目黒区美術館区民ギャラリーにて開催！

有限会社キング・コブラ

井出靖が収集した日本のロックポスター展 -1969年から1986年まで-

2025年2月19日(水)- 2025年2月23日(日)

場所:目黒区美術館区民ギャラリー

目黒区目黒2-4-36

開館時間:午前11時-午後6時

入場料 1,000円

*駐車場はございませんので近隣の有料駐車場をご利用ください。

この数年、The Beach Galleryにて何度か開催し大好評頂いていた、

日本のロックポスター展の新たな試みとして、このたび目黒区美術館区民ギャラリーでの展覧会が決定致しました。

その数約400点以上の中から、1960年代後半から1986年代あたりまで、

ロックとクラブカルチャーが混ざり合う前までのシンガー、グループ、バンドロック、パンク、フォーク、ソウル、ブルースに焦点を当て、約300平米の空間を贅沢に使用し、珠玉のコレクションを展示致します。

THE DAWN OF JAPANESE ROCK

BAND GROUP LATE 1960s TO 1970s

BAND GROUP LATE 1970s TO 1980s

SINGER,ARTIST

ROCK'N ROLL

PUNK

FOLK, SOUL, BLUES

LIVE, CONCERT & FESTIVAL

また、会期中は公式図録として 「JAPANESE MUSIC POSTER SCRAP -ROCK-」 も販売いたします。

井出 靖の新刊であり、展覧会「井出靖が収集した日本のロックポスター展 -1969年から1986年まで-」の公式図録でもある、日本のロックポスター 442点を撮り下ろした、オールカラー全415Pのボリューム満点のポスター本となっております。

-特別寄稿から一部抜粋-

これはとんでもない国宝級の資料であり、日本人が世界に誇るべきオリジナルREBELミュージックのアザーサイド集大成であり、 当時の衝撃が真空パックされた極上の教科書でもあると思います。

高橋 盾(UNDERCOVER)

2/18(火)まで、下記のページにて予約を承っております。

図録の一般書店での発売予定はございませんので、ぜひこちらをご利用くださいませ。

https://grandgallerystore.com/news/678f485c1ef43002332d15c3

- <入場チケット>井出靖が収集した日本のロックポスター展 -1969年から1986年まで- \1,000-*電子チケットです。

2. <図録付き・入場チケット>井出靖が収集した日本のロックポスター展 -1969年から1986年まで- \5,400-

*電子チケットです。図録は展覧会会場にてお渡しさせて頂きます。

3. <図録> JAPANESE MUSIC POSTER SCRAP -ROCK- \4,950-

*2月末-3月上旬のお届けとなります。

展示品リスト(一部)

・RCサクセション 久保講堂 1980 コンサート・ポスター

・ザ・ルースターズ THE ROOSTERS à-GOGO 日本コロムビア 1981 プロモーション用ポスター

・ザ・モッズ FIGHT OR FLIGHT Epic ・ソニー 1981 プロモーション用ポスター

・アナーキー ANARCHY ビクター invitation 1980 プロモーション用ポスター

・ザ・タイマーズ TIMERS 東芝EMI / EASTWORLD 1989 プロモーション用ポスター

・萩原健一 熱狂雷舞 徳間ジャパン/BouRbon 1979 プロモーション用ポスター

・PANTA & HAL TKO NIGHT LIVE ビクターレコード / FLYING DOG 1980 プロモーション用ポスター

・佐野元春 Christmas time in blue EPIC・ソニー 1985 プロモーション用ポスター

・泉谷しげる 黄金狂時代 エレックレコード 1974 プロモーション用ポスター

・村八分 京大西部講堂 1973 プロモーション用ポスター

・サディスティック・ミカ・バンド 東芝 EMI / DOUGHNUT RECORDS ROCK NOW JAPAN’75

プロモーション用ポスター

・はっぴいえんど THE HAPPYEND CBS/SONY 1985 プロモーション用ポスター

・ピッグ PYG! ボリドールレコード 1971 プロモーション用ポスター

・フラワー・トラベリン・バンド SATORI ATLANTIC RECORDS 1971 プロモーション用ポスター

・クールス ロックンロール・エンジェルス キングレコード 1976 プロモーション用ポスター

・シャネルズ HEY! BROTHER EPIC・ソニー 1981 プロモーション用ポスター

・FRICTION 軋轢 PASS RECORDS 1980 プロモーション用ポスター

・PHew 1986コンサート・ポスター

・THE STALIN GO GO スターリン 徳間ジャパン/クライマックスレコード 1983 プロモーション用ポスター

・ONE STEP FESTIVAL 1974 プロモーション用ポスター

皆様のご来場を心よりお待ちしております。