1月度GD認定～Snow Man「THE BEST 2020 - 2025」が今年初のミリオン認定！
一般社団法人日本レコード協会
Snow Man「THE BEST 2020 - 2025」(アルバム)
日向坂46「卒業写真だけが知ってる」(シングル)
SEVENTEEN「SEVENTEEN 12th Mini Album「SPILL THE FEELS」」(アルバム)
SixTONES「GOLD」(アルバム)
ZEROBASEONE「PREZENT」(アルバム)
https://prtimes.jp/a/?f=d10908-587-555b42a3c226d52a468ba4bb107e79ec.pdf
＜認定基準＞
日本レコード協会は、2025年1月度ゴールドディスク認定作品を公表いたしました。
▶ゴールドディスク認定 作品一覧 https://www.riaj.or.jp/f/data/cert/gd.html
・ミリオン認定
Snow Man「THE BEST 2020 - 2025」(アルバム)
※自身11作目のミリオン認定となります。
・ダブル・プラチナ認定
日向坂46「卒業写真だけが知ってる」(シングル)
SEVENTEEN「SEVENTEEN 12th Mini Album「SPILL THE FEELS」」(アルバム)
・プラチナ認定
SixTONES「GOLD」(アルバム)
ZEROBASEONE「PREZENT」(アルバム)
その他、1月度は4作品(シングル3作品、アルバム1作品）がゴールド認定となりました。
認定作品一覧は以下からもご覧いただけます。
https://prtimes.jp/a/?f=d10908-587-555b42a3c226d52a468ba4bb107e79ec.pdf
＜認定基準＞
認定ランク：最低累計正味出荷枚数
ゴールド：100,000
プラチナ：250,000
ダブル・プラチナ：500,000
トリプル・プラチナ：750,000
ミリオン：1,000,000
（以降100万毎に賞を設定）
以上