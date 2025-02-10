舞台『刀剣乱舞』十口伝 あまねく刻の遥かへ DMM TVでライブ配信決定！
合同会社DMM.com（本社：東京都港区、会長 兼 CEO：亀山敬司 以下「DMM」）は舞台『刀剣乱舞』十口伝 あまねく刻の遥かへの2025年2月16日(日)12:30公演、2025年2月16日(日)18:00公演、2025年3月16日(日)12:30公演、【大千秋楽】2025年3月16日(日)18:00公演を「DMM TV」にてライブ配信いたします。2月9日(日)よりDMM TV特設サイトにて、2025年2月16日(日)公演のライブ配信の予約販売を開始しました。ライブ配信は公演終了後も楽しめる見逃し配信付きです。
ライブ配信概要
■配信公演
・2025年2月16日(日)12:30公演(全景映像)
・2025年2月16日(日)18:00公演(スイッチング映像)
・2025年3月16日(日)12:30公演(全景映像)
・【大千秋楽】2025年3月16日(日)18:00公演(スイッチング映像)
【販売期間】
・2025年2月16日(日)12:30公演(全景映像)
・2025年2月16日(日)18:00公演(スイッチング映像)
・【2公演セット】2025年2月16日(日)
2025年2月9日(日)12:00～2月20日(木)18:00まで
・2025年3月16日(日)12:30公演(全景映像)
・【大千秋楽】2025年3月16日(日)18:00公演(スイッチング映像)
・【2公演セット】2025年3月16日(日)
2025年3月9日(日)12:00～3月20日(木・祝)18:00まで
【販売価格】
全景映像：2,500円(税込)
スイッチング映像：3,800円(税込)
2公演セット：5,800円(税込)
【ライブ配信時間】
各公演開始1時間前～ライブ配信終了まで(予定)
【見逃し配信期間】
・2025年2月16日(日)12:30公演(全景映像)
・2025年2月16日(日)18:00公演(スイッチング映像)
2025年2月17日(月)18:00～2月20日(木)23:59まで
・2025年3月16日(日)12:30公演(全景映像)
・【大千秋楽】2025年3月16日(日)18:00公演(スイッチング映像)
2025年3月17日(月)18:00～3月20日(木・祝)23:59まで
【視聴方法】
１.DMM.com無料アカウントへ登録し、ログイン
※DMMプレミアム会員でなくても視聴可能です。
２.下記ライブ配信販売ページより購入
３.「DMM TV」（ブラウザ版 / アプリ）にて視聴
【ライブ配信販売ページ】
https://www.dmm.com/digital/stage/-/theater/=/name=koden/
■ご注意
※公演開始1時間前からライブ配信視聴ページに入場可能となります。
※ライブ配信終了後は見逃し配信のみの視聴になります。配信スケジュールをご確認いただきご購入の際はご注意ください。
※見逃し配信とは、ライブ配信の映像を後日期間限定で何度でも視聴出来るサービスです。
※見逃し配信について、諸事情により下記対応が発生する場合があります。あらかじめご了承ください。
・ライブ配信と一部内容が異なる場合があります。
・配信開始時間に遅れが発生した場合は準備でき次第配信開始となります。
※詳しい視聴デバイスに関してはサービスサイトをご覧ください。
キャスト
山姥切長義：梅津瑞樹
大典太光世：磯野 大
ソハヤノツルキ：飯山裕太
北谷菜切：戸塚世那
日光一文字：田鶴翔吾
七星剣：加藤良輔
笹貫：岩城直弥
小烏丸：玉城裕規
山田朝右衛門吉睦：多田直人
思五良金：大森夏向
尚寧王：工藤潤矢
親鸞：橋口俊宏
鎌田魚妙：大高洋夫
＜アンサンブル＞
奥平祐介 加納義広 工藤翔馬 佐藤 丈 澤田圭佑 下尾浩章
杉本佳幹 高田紋吉 福島悠介 藤原儀輝 星 賢太 丸山湧之進
スタッフ
原案：「刀剣乱舞ONLINE」より（DMM GAMES/NITRO PLUS）
脚本：元吉庸泰 竹村晋太朗 片岡百萬両 ／ 末満健一
演出：元吉庸泰
演出監修：末満健一
総監督：末満健一
舞台『刀剣乱舞』シリーズより、毎月4作品を月替りで見放題配信中！
https://www.dmm.com/digital/stage/-/svod/=/name=stage_toukenranbu/
※視聴には、月額550円（税込）(※1)で総合動画配信サービス「DMM TV」の見放題作品視聴やDMMの各種サービスをお得に利用できる「DMMプレミアム」会員への登録が必要となります。
その他シリーズ作品も好評配信中！
https://www.dmm.com/digital/cinema/stage_toukenranbu/
▼舞台『刀剣乱舞』公式サイト
https://stage-toukenranbu.jp/
■「DMM TV」について
DMM TVはアニメを主軸に、バラエティや2.5次元作品・舞台・ミュージカル、ドラマ、映画など幅広いジャンルのコンテンツを提供する、DMMの総合動画配信サービスです。
月額550円(税込)(※1)の「DMMプレミアム」に加入することでお楽しみいただける国内見放題作品数は業界第2位(※2)！さらに、新作アニメの見放題作品数は2年連続でNo.1(※3)！新作から独占配信作品、そしてオリジナル作品まで、アニメ約6,000作品、エンタメを含む19万本のコンテンツをスマートフォン・PC・TVアプリなどからお楽しみいただけます(※4)。
※1 App Store、Google Playからの登録は月額650円（税込）となります
※2 GEM Partners調べ（国内の映画・ドラマ・アニメの合計話数／2024年10月調べ）
※3 国内定額制動画配信サービスで配信されている新作アニメの見放題作品が対象。
調査期間： 2023年12月1日～2023年12月22日、2024年12月1日～12月20日
調査委託先：(株)コミュニケーション科学研究所
調査手法：デスクリサーチ
※4 2025年1月時点
・「DMM TV」：https://tv.dmm.com/vod/
・「DMMプレミアム」：https://premium.dmm.com/welcome/
■「DMM TV」公式SNS
公式X：https://X.com/DMMTV_PR
公式X（アニメ）：https://X.com/DMMTV_ANIME_PR
公式X（2.5次元・舞台）：https://X.com/DMMTV_BUTAI_PR
公式YouTube：https://www.youtube.com/@dmmtv
公式YouTube（ドラマ）：https://www.youtube.com/@dmmtv-drama
公式YouTube（アニメ＆声優）：https://www.youtube.com/@dmmtv-anime
公式Instagram：https://www.instagram.com/DMMTV_PR/
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@dmmtv_pr
公式TikTok（ドラマ）：https://www.tiktok.com/@dmmtv_drama_pr
公式TikTok（アニメ＆声優）：https://www.tiktok.com/@dmmtv_anime_pr
■合同会社DMM.comについて
会員数4,507万人（※）を誇る総合サービスサイト「DMM.com」を運営。1998年の創業以来、多岐にわたる事業を展開し、現在は60以上のサービスを運営。動画配信や電子書籍、アニメなどの多様なエンタメサービスに加え、3DプリントやEV充電などのハードウェア分野、AIといった最先端のテクノロジーを取り入れた事業など、様々な事業を手掛けています。2022年にはサブスクリプション会員システムの「DMMプレミアム」を立ち上げ、あらゆるエンタメ体験をシームレスにつなぐ「マルチエンタメ・プラットフォーム」の創造を目指しています。今後も、コーポレートメッセージ「誰もが見たくなる未来。」とともに、変化と進化を繰り返しながら、新たな事業に挑戦してまいります。
※2024年2月時点
企業サイト：https://dmm-corp.com/
プレスキット：https://dmm-corp.com/presskit/
公式オウンドメディア：https://inside.dmm.com/