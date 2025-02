【seven x seven 石垣】 いよいよGrand Debut！セルフホスピタリティ×ラグジュアリーを体験しよう

fav hospitality group株式会社

霞ヶ関キャピタル株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:河本幸士郎)の連結子会社であるfav hospitality group株式会社は、「fav」のスタイルを継承したハイエンドライン「seven x seven 石垣(セブン バイ セブン 石垣)」のグランドオープンを記念し、期間限定の特別プランを開始いたしますことをお知らせいたします。

seven x sevenは世界でも類をみないラグジュアリーとセルフホスピタリティ*を掛け合わせたコンセプトを提供します。ラグジュアリーな空間でありつつも、ホテル側の都合に縛られない自由でストレスのない滞在体験が可能です。

*セルフホスピタリティ:ゲストが自らの意思に基づき旅をデザインすることをサポートすることに重きを置いたホスピタリティの新しい考え方。過剰なサービスを廃し、ゲストの自由とプライバシーを尊重します。

館内コンテンツも充実しており、朝7時から深夜0時まで利用可能な2階のインフィニティプールは、サウナを併設。サウナからプールへ飛び込む極上のサウナ体験を自分の好きなタイミングでお楽しみください。また夜には地元のDJが心地良いサウンドを奏でるナイトプールに変貌。隣接のバーでは南国気分を盛り上げるカクテルや、シーシャをお楽しみいただけます。そのほか、1階のファミリープールではカバナでのんびりとした時間を。隣接するSPAではプロサウナー集団「TTNE」がプロデュースしたシーサーサウナなど、滞在をより豊かにする施設を多数ご用意しています。

また、1室最大8名が宿泊可能な広い客室をお選び頂けることも特徴の一つ。多人数であればあるほど、1人当たりの宿泊費をおさえることが可能です。

今回のグランドオープン記念特別プラン(Grand Debut Special)では、8月31日までの期間限定で、公式サイトからの予約限定で通常価格から最大22%OFF、グループで泊まると1人6,000円~の滞在が可能となります。また、6月30日までの期間であれば、学生限定でさらに10%OFFとなる学割プランも同時に開始。seven x sevenが提案する新たなホテル体験を、ぜひこの機会にお楽しみください。

これまで、開業記念パーティーでは世界的に名を馳せるグラミー賞ノミネートアーティストで、ビルボードのR&Bチャート14週連続1位を記録した、伝説的シンガー、デボラ・コックスの特別パフォーマンスや、沖縄にゆかりのあるアーティストによるライブ・ラジオ生放送、さらには大盛況を極めた、いまだ記憶に新しいアラン・ウォーカーによるスペシャルステージなど、多彩なイベントで注目を集めてきました。

「seven x seven 石垣」はラグジュアリーアワード2025にて、「The 10 Best Hotels in Japan」を受賞し、その革新的なコンセプトと高品質なサービスが業界内外から高く評価されています。

■キャンペーン詳細(Grand Debut Special)

体験内容 :世界でも類を見ないセルフホスピタリティとラグジュアリーを融合した、

新感覚のホテル体験

料金・割引 :公式サイト経由の予約で通常価格から最大22%OFF

※詳細料金は公式サイトよりご確認ください。

予約期間 :2月7日(金)予約開始~8月31日(日)まで(学生割引は6月30日まで)

宿泊可能期間:2月7日(金)チェックイン~8月31日(日)チェックアウト分まで(学生割引は6月30日まで)

予約方法 :公式サイトからの予約が条件

備考 :ザ・セブンペントハウスはキャンペーン対象外

ご予約はこちらから :https://booking.fav-hotels.com/booking/result?code=e8cc446b-8d0a-47dc-809c-906864a7b7e7&checkin=2025%2F03%2F11&checkout=2025%2F03%2F12&type=plan&is_day_use=false&order=recommended&is_including_occupied=false&adults=2&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&mcp_currency=JPY

イベント実績

開業記念パーティー:

開業に先駆けて開催した開業セレモニーならびにオープニングパーティーでは、伝説的シンガー、デボラ・コックスが石垣島の地で初めての特別パフォーマンスを披露。そのソウルフルな歌声でゲストを魅了。その他、沖縄にゆかりのあるアーティストによるライブ、ラジオ生放送など、地域色豊かなイベントを実施しました。

アラン・ウォーカー石垣公演:

世界をリードする人気音楽プロデューサーでありトップDJであるアラン・ウォーカーが、300名の宿泊者限定のスペシャルステージを開催。 圧巻のパフォーマンスで多くのファンたちに忘れられない体験を提供し、石垣島の魅力と最先端の音楽の融合を体感する場となりました。

ラグジュアリーアワード2025 受賞

概要: 一般社団法人ラグジュアリージャパン観光推進機構が主催するLuxury Japan Awardは、2022年から日本の誇るホテル・旅館やレストランを世界の富裕層に向けて発信する取り組みです(今回で3回目の開催)。

審査体制: 審査委員長は世界的な建築家・隈 研吾氏、選考委員会は料理評論家の山本益博氏をはじめ各界のプロフェッショナルで構成。

受賞内容: 各部門のBEST10が選出され、最も優れた施設には「Hotel of the Year」や「Restaurant of the Year」の称号が贈られます。

seven x sevenの実績: 当ホテルは、ラグジュアリーアワード2025において「The 10 Best Hotels in Japan」を受賞し、その革新的なコンセプトと高品質なサービスが評価されました。

ブランディングディレクター David Miskin(デイビット・ミスキン) コメント

『seven x seven 石垣』がLuxury Japan Award 2025にノミネートされたことを大変光栄に思います。この評価は、私たちが『セルフホスピタリティ』を通じて、すべてのゲストに自由でパーソナルな体験を提供し、ラグジュアリーの再定義に尽力してきた証です。

We are honored that “seven x seven Ishigaki“ has been nominated for the Luxury Japan Award 2025. This recognition reflects our dedication to redefining luxury through ‘self-hospitality,’ offering every guest an effortless and personal experience.

seven×seven石垣 施設概要

名称:seven▲x▲seven▲石垣(セブン▲バイ▲セブン▲いしがき) ※▲=半角スペース

※seven x seven の「x」は「掛ける」ではなく、アルファベット小文字「x(エックス)」

所在地:〒907-0002 沖縄県石垣市真栄里254-19

アクセス:新石垣空港から車で約18分

駐車場:106台

階数:4棟建て(CENTRAL 13階、EAST 5階、WEST 9階、SOUTH 4階)

メールアドレス:ishigaki@sevenxseven.com

客室数:121室

公式サイト:https://sevenxseven.com/hotels/ishigaki/

Instagram:https://www.instagram.com/sevenxseven_hotels/

seven x sevenについて

「seven x seven」(セブン バイ セブン)は、グループ向けホテル「fav」のスタイルを継承しながら、ハイエンドラインとして誕生しました。福岡市・糸島エリアの開業を皮切りに全国に展開予定。これまで地方都市を中心にローカルを楽しむ旅の拠点として展開してきた「fav」に対し、 「seven x seven」はロケーションに恵まれた立地に位置し、「ラグジュアリーを遊べ。」をタグラインに、常に変わりゆく 「今の時代のラグジュアリー」を再定義し、世に新しい価値や楽しさを付与し提案するホテルブランドです。その土地のロケーションに合わせたホテルデザインや、アメニティや食など、贅沢と自由を調和させたホテルステイを提供しながら、QRコードによるスマートチェックインやデジタルコンシェルジュを導入することでセルフホスピタリティを推奨し、ゲスト一人一人の楽しみ方を尊重します。

fav hospitality group株式会社について

fav hospitality group ( FHG ) は、トレンド、テクノロジー、金融、デザインをシームレスにつなぎ、時代にフィットする新たな「あそび」と「ホスピタリティ」を創造することを目指すホスピタリティ・イノベーション・カンパニーです。グループステイ向けホテル「fav」をはじめ、上位ブランドである「FAV LUX」、新しいラグジュアリーを定義するハイエンドホテル「seven x seven」など全国で15施設を運営しており、2026年末までには、さらに23施設の開業を予定しています。異業種とのコラボレーションによる新たなホテルコンテンツの開発や、DXやAIを活用したホテルエクスペリエンスの向上にも積極的に取り組んでいます。