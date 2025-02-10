【紀ノ国屋 猫コンパクトミラーが当たる！】紀ノ国屋 公式オンラインストア＆公式Xでプレゼントキャンペーンを実施中

株式会社紀ノ國屋

株式会社紀ノ國屋は、2025年2月10日(月) から 3月20日(木・祝) までの期間、公式オンラインストアと公式Xでプレゼントキャンペーンを開催いたします。

■キャンペーン開催概要

【キャンペーン期間】2025年2月10日(月) ～ 2025年3月20日(木・祝)

※このキャンペーンは予告なく終了する場合がございます。予めご了承ください。

※公式オンラインストアでの各商品の販売は、2月10日（月）20:00となります。

【応募方法】

下記ABいずれかの方法で応募いただけます。

[A] 対象商品をご購入で当たる！

紀ノ国屋 公式オンラインストアにて以下いずれかの商品をご購入いただくと、自動的に応募が完了します。

※各商品の販売は2月10日（月）20:00よりとなります

対象商品

紀ノ国屋 ねこスイーツポーチ（ピンク / ネイビー / ミントブルー）

紀ノ国屋 ねこミニスイーツバッグ（クロネコ / トラネコ /ハチワレ）

紀ノ国屋 ねこクッキーアソート（6枚入 / 14枚入）

紀ノ国屋 保冷巾着 （黒猫 / ロシアンブルー)

紀ノ国屋Xフェリシモ 猫総柄トート ワインレッド

[B] 公式Xのフォロー＆リポストで当たる！

1. 公式Xアカウント「株式会社紀ノ國屋 (@S_kinokuniya) 」をフォロー。

2. 「紀ノ国屋 猫コンパクトミラープレゼントキャンペーン」の投稿をリポスト。

【プレゼント内容】

紀ノ国屋 猫コンパクトミラー (総勢40名様)

[A] 紀ノ国屋 公式オンラインストアでご購入：30名様

[B] 公式Xのフォロー＆リポスト：10名様

[A] 紀ノ国屋 公式オンラインストアでご購入：30名様[B] 公式Xのフォロー＆リポスト：10名様

【抽選・当選発表について】

[A] 対象商品をご購入

2025年3月下旬～4月上旬に、紀ノ国屋 公式オンラインストアご登録メールアドレスにご連絡いたします。

[B] 公式Xのフォロー＆リポスト

2025年3月下旬～4月上旬に、XのDMにてご連絡いたします。

【賞品発送】

2025年4月中旬～下旬予定

【公式Xアカウント】

https://twitter.com/S_kinokuniya

【キャンペーン詳細】

https://www.super-kinokuniya.jp/f/cat-campaign-202502

■商品概要

【ねこスイーツポーチ】

■商品名：紀ノ国屋 ねこスイーツポーチ

■カラー：ピンク／ネイビー／ミントブルー

■ポーチサイズ：タテ約12cm×ヨコ約18cm×マチ約4cm

■販売価格：各\1,652（税込）

ピンクネイビーミントブルー

■URL：

ピンク／https://www.super-kinokuniya.jp/c/001/0701-4960466106530

ネイビー／https://www.super-kinokuniya.jp/c/001/0701-4960466106547

ミントブルー／https://www.super-kinokuniya.jp/c/001/0701-4960466106554



【ねこミニスイーツバッグ】

■商品名：紀ノ国屋 ねこミニスイーツバッグ

■カラー：クロネコ／トラネコ／ハチワレ

■バッグサイズ：タテ約7cm×ヨコ約13cm×マチ約5.5cm

■販売価格：各\842（税込）

クロネコトラネコハチワレ

■URL：

クロネコ／https://www.super-kinokuniya.jp/c/001/0701-4960466106561

トラネコ／https://www.super-kinokuniya.jp/c/001/0701-4960466106578

ハチワレ／https://www.super-kinokuniya.jp/c/001/0701-4960466105700

【ねこクッキーアソート】

■商品名：紀ノ国屋 ねこクッキーアソート

■内容量：6枚／14枚

■販売価格：6枚 \572（税込）、14枚 \1,058（税込）

ねこクッキーアソート6枚ねこクッキーアソート14枚

■URL：

6枚／https://www.super-kinokuniya.jp/c/001/0701-4960466105717

14枚／https://www.super-kinokuniya.jp/c/001/0701-4960466105724

【保冷巾着 （黒猫 / ロシアンブルー)】

■商品名：紀ノ国屋 保冷巾着

■カラー：黒猫 / ロシアンブルー

■バッグサイズ：タテ約19cm×ヨコ約28cm×マチ約12cm

■販売価格：各\2,310（税込）

黒猫ロシアンブルー

■URL：

黒猫／https://www.super-kinokuniya.jp/c/010/044/2701-4960320039493

ロシアンブルー／https://www.super-kinokuniya.jp/c/010/044/2701-4960320039509

※商品切れの際はあらかじめご了承ください。

【猫総柄トート】

■商品名：紀ノ国屋Xフェリシモ 猫総柄トート ワインレッド

■カラー：ワインレッド

■バッグサイズ：タテ約26cm×ヨコ約27cm×マチ約12cm

■販売価格：\3,300（税込）

■URL：

猫総柄トート／https://www.super-kinokuniya.jp/c/010/046/2701-4960320039530

※公式オンラインストアでの各商品の販売は、2月10日（月）20:00よりとなります。

※品切れの際はあらかじめご了承ください。

■紀ノ国屋公式オンラインストア

https://www.super-kinokuniya.jp/

■紀ノ国屋ホームページ

https://www.e-kinokuniya.com/

■紀ノ国屋公式SNS

X (Twitter) ：https://twitter.com/S_kinokuniya

Instagram：https://www.instagram.com/kinokuniya_super/