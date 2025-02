Wpc.が2025年春夏のイメージキャラクターに安達祐実さんを起用！シーズンビジュアルとWEBムービーを公開中

株式会社ワールドパーティー

株式会社ワールドパーティー(本社:大阪市住吉区、代表取締役社長:冨田 智夫)は、傘ブランド『Wpc.(ダブリュピーシー)』の2025年春夏コレクションのビジュアルを公開、イメージキャラクターとして女優・安達祐実さんを起用いたしました。『美肌に、日傘。』をテーマとしたシーズンビジュアル、およびブランドサイトと公式YouTubeにてWEBムービーを公開しております。

品質と価格に誠実に向き合い、機能性もデザインも妥協しない商品づくりを行うWpc.では、今期も2月1日(土)より順次、新作日傘・UVグッズを発売いたします。シーズンビジュアルでは印象的なまなざしとともに、新作折りたたみ日傘「遮光エアリアルタイニー」を携える安達さんが登場。また、2種のブランドムービーでは、Wpc.の日傘やハットを手に取り、意思を感じる柔らかな表情とともに、無機質な空間からさんさんと降り注ぐ日差しのもとへとしなやかに歩みを進める安達さんの姿がお楽しみいただけます。同時公開中のメイキング&インタビュームービーもあわせ、ぜひご覧ください。

WEBムービー 【2025年2月10日(月)公開】

▼「遮光エアリアルタイニー」篇

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=hlngUg_pf4E ]

▼「かぶる日傘」篇

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=IxP8AkuzAmw ]

起用理由

国民的女優として、また美容アイコンとしても、幅広い世代から絶大な人気を集める安達祐実さん。柔らかな雰囲気と凛とした表情を併せ持つ安達さんのしなやかな魅力は、傘の専門メーカーとして次代を見据え、傘やレイングッズを“日用品”としてだけではなく、“ファッションアイテム”としてもっと自由に、もっと楽しんでいただきたいと願うWpc.の信念にも通じるものがあると感じておりました。

子役時代から第一線でご活躍され、今もなお健やかな美しさと自分らしい輝きを更新し続ける安達さんの姿は、たゆまぬ進化を目指すWpc.の信念や「美肌に、日傘。」への想いと重なります。透明感ある美肌を保つ安達さんだからこそ、若い年代から備えておくべきUV対策の重要性を、若年層に対しても説得力をもってお伝えいただけると考え、イメージキャラクターに起用いたしました。

安達祐実さんインタビュー(一部抜粋)

―撮影はいかがでしたか?

抽象的な空間を使って撮影しましたが、太陽の日差しを心地よく感じる気持ちとか、そこから帽子や日傘で守られているような安心感とかそういうものを感じながら、穏やかな気持ちで撮影しました。

―『かぶる日傘』と『遮光エアリアルタイニー』の使用感はいかがでしたか?

かぶる日傘―そういう発想はなかったんですけど、確かにそうだなと思って。今日かぶらせてもらって、柔らかくてすごく軽いんだけどちゃんとツバがハリのあるように広がって影を作ってくれるので、すごく楽だし安心だし、しかもシンプルなデザインなのでどんな洋服でも合わせやすくてとても良いなと思いました。

『エアリアルタイニー』も名前の通りすごく軽くてビックリしたんですが、色もシンプルだけどカラーリングがすごく可愛いので、みなさんの好みに合わせて使っていただけるかなと思います。どうしても黒とかベージュだけになりがちですけど、パステルカラーもあったりするので、好みに合わせて私も何色か欲しいなと思いました。

―ナレーションで「美肌に、日傘。」とありましたが、美肌を保つための秘訣はありますか?

もともとすごく肌が敏感で弱いので自分で化粧品を作ったりもしているのですが、やっぱり外からの刺激っていうものがすごく肌に影響してくるので、大人になってからやっと紫外線を気にするようになりましたし、あとはシンプルなケアの中で自分が健やかにいられることは心がけています。

―Wpc.は20年以上傘を作り続けています。安達さんが20年以上続けていることはありますか?

唯一お仕事だけは続いているなという感じで。あとは、時間がある時とかちょっと物語が欲しいなって思う瞬間があったりするので、そういう時に本を読むっていうのは、たぶん20年どころじゃなくて子どもの頃からずっと続けていますね。

―今回の映像では安達さんが一歩一歩、前に進んでいく様子が描かれていますが、今もなお、前進し続ける安達さんが2025年から挑戦したいことはありますか?

元々はテレビドラマ出身で演劇っていうものは遠いところにあったんですけど、ここ数年は演劇・舞台の仕事もやらせていただくようになって。できれば年に2回ぐらいは舞台に立ちたいなっていうのが大人になってからの夢なので、今年はそれも頑張っていきたいなと思います。昔も(演劇の)経験はあったんですけど、自分の考えが変わったのかすごく奥が深いし、夢が広がる世界だっていうことに気がついて、どんどん魅了されています。

―視聴者のみなさんへメッセージをお願いします。

みなさん、こんにちは。Wpc.のイメージキャラクターを務めさせていただきます安達祐実です。

『エアリアルタイニー』と『かぶる日傘』は、絶対遮光の最高品質。みなさんの肌を太陽から守ってくれるアイテムです。ぜひご自身の肌を考え、未来を見据えて『エアリアルタイニー』や『かぶる日傘』とともにお出かけを楽しんでください。

インタビュー&メイキングムービーでは、この他にも安達さんのコメントや貴重なオフショットを公開。ぜひご覧ください!

▼インタビュームービー

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=w3Szn_HaSLc ]

▼メイキングムービー

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=QYA-hD24elQ ]

安達祐実さん使用商品情報

遮光エアリアルタイニー モカ(税込3,850円)

重さ147g~という超軽量タイプの折りたたみ日傘が新登場。同シリーズは、安達さん使用のモカのほか、オフ/ピンク/ピスタチオ/ラベンダー/ベージュ/グレー/ブラックの計8色の絶妙なニュアンスカラーを展開、ファッションやその日の気分に応じて使い分けも楽しめます。

https://www.wpc-store.com/c/umbrella/801-12803-10

・UVカット率100% ・遮光率100% ・UPF50+ ・晴雨兼用 ・遮熱効果 ・はっ水加工

旅する喫茶 meets Wpc. クリームソーダパラソル グリーン(税込3,960円)

旅をしながらクリームソーダをつくる「旅する喫茶」とのコラボレーションシリーズからついに日傘が登場!傘を広げると、シュワシュワなクリームソーダの世界が一面に。ソーダに添えられたチェリー形のチャームをあしらうなど、細部にまでこだわりが光るレトロ可愛い1本です。

https://www.wpc-store.com/c/collaboration/collabo-tabisurukissa/81-ta01

・UVカット率100% ・遮光率100% ・UPF50+ ・晴雨兼用 ・遮熱効果 ・はっ水加工

遮光軽量 フラワーシルエット mini オフ(税込3,630円)

“エアライトシリーズ”の新柄は、可愛くなりがちな花柄をシルエットにすることで大人っぽさをプラス。色味を抑えたシックなカラーリングで、様々なファッションとの相性も抜群。約120gの超軽量、傘骨をポキポキ折る必要のないイージーオープンタイプで開閉時もストレスフリーです。

https://www.wpc-store.com/c/umbrella/801-16853-102

・UVカット率99.9% ・遮光率100% ・UPF50+ ・晴雨兼用 ・遮熱効果 ・はっ水加工

遮光ポシェットタイニー ラベンダー(税込4,400円)

日傘の新たな持ち運び習慣!コーディネートのポイントにもなるポシェットタイプの日傘は、韓国雑貨を思わせるマットな質感と四角いデザインで、持ち歩いて周りに見せたくなるような可愛さ。肩がけすることも、バッグへの取り付けもできる、便利な2WAY仕様です。

https://www.wpc-store.com/c/umbrella/801-15705-102

・UVカット率100% ・遮光率100% ・UPF50+ ・晴雨兼用 ・遮熱効果 ・はっ水加工

遮光切り継ぎタイニー ラベンダー(税込3,630円)

生地の切り替えがポイントの切り継ぎタイニーは、累計販売数106万本*突破のWpc.一番人気のシリーズ。既存のくすみカラーに加え、「オフ×グレー」「オフ×ブラック」が新たに仲間入りし、さらにカラーバリエーション豊富に。鞄にすっぽり収まるスクエア型で、持ち運びにも便利です。

https://www.wpc-store.com/c/umbrella/801-6423

* 2025 年1月17日時点 累計販売本数

・UVカット率100% ・遮光率100% ・UPF50+ ・晴雨兼用 ・遮熱効果 ・はっ水加工

”傘屋が作った、かぶる日傘” UVカット接触冷感つば広ハット ベージュ(税込3,740円)

触れるとひんやりする冷感生地素材を使用し、つばは12.5cmと長めの設計。小さなお子さまとの移動時やペットの散歩時など、手がふさがりやすいタイミングでも暑い夏を快適に過ごせます。頭周りを調整できたり、汗をかいた際に洗濯もできるなど、その他の機能性も充実。

https://www.wpc-store.com/c/goods/w127-001-103

・UVカット率100%(つば部分のみ) ・遮光率100% ・UPF50+

安達祐実さんプロフィール

▷生年月日:1981年9月14日

▷出身:東京都

▷プロフィール:

2歳からキッズモデルとして活動を始め、94年の日本テレビ系ドラマ『家なき子』で本格的にブレイク。同作品の台詞は、新語・流行語大賞にも選ばれるなど社会現象となった。

以降も幅広い役をこなす実力派俳優として数々のドラマ、映画に出演する他、ファッションブランドやコスメブランドのプロデュース等、活動は多岐に渡る。

■Instagram(https://www.instagram.com/_yumi_adachi/)

販売について

▼Wpc.公式オンラインショップ

・Wpc. ONLINE STORE : https://www.wpc-store.com/

・楽天市場店 Wpc./KiU OFFICIAL SHOP : https://www.rakuten.ne.jp/gold/wpc-worldparty/

・ZOZOTOWN店 Wpc./KiU : https://zozo.jp/shop/wpc-kiu/

▼直営店舗 ※UVカット接触冷感つば広ハットのみ、2月下旬販売開始予定

・Wpc.心斎橋パルコ店

542-0085 大阪市中央区心斎橋筋1-8-3 心斎橋パルコ5階

大阪メトロ 御堂筋線心斎橋駅 南改札より直結

・Wpc. LUCUA 1100店

530-8558 大阪市北区梅田3-1-3 ルクアイーレ7階

JR大阪駅より直結

・Wpc. Echika fit 銀座店

104-0061 東京都中央区銀座4-1-2

東京メトロ 丸ノ内線銀座駅構内 C4出口すぐ

▼PLAZA*2月中旬~販売開始、LOFT*遮光軽量フラワーシルエット/切り継ぎタイニーのみ6月~販売開始予定、それ以外は2月中旬~順次販売開始、ハンズ*3/1(土)~順次販売開始 他、全国の取扱店舗

※商品のお取り扱い有無・在庫の有無等は店舗により異なります。

公式SNS

・Wpc. - X(https://twitter.com/wpcUmbrella)

・Wpc. - Instagram(https://www.instagram.com/wpc_official/)

・Wpc. - TikTok(https://www.tiktok.com/@wpc._official)

・Wpc. FLAG SHIP SHOP - X(https://twitter.com/wpc_s_parco)

・Wpc.心斎橋パルコ店 - Instagram(https://www.instagram.com/wpc_shinsaibashiparco/)

・Wpc. LUCUA 1100店 - Instagram(https://www.instagram.com/wpc_lucua1100/)

・Wpc. Echika fit 銀座店 - Instagram(https://www.instagram.com/wpc_ginza/)

株式会社ワールドパーティー

本社所在地 :558-0014 大阪市住吉区我孫子1-2-9

電話番号 :06-6693-2065

代表取締役社長 :冨田 智夫

設立 :1985年9月

事業内容 :レイングッズの企画・製造・卸販売

展開ブランド :Wpc. / W by Wpc. / Wpc. IZA / SiNCA by Wpc. / ONDOO by Wpc. / Wpc. Patterns / UVO / go-koh / KiU / VEER / L.o.F. design / GUERRILLA by KiU

株式会社ワールドパーティー :https://www.worldparty.co.jp/

<本リリースに記載の性能表示について>

●絶対遮光の最高品質

絶対遮光の最高品質:第三者検査機関において、遮光率・紫外線遮蔽率100%、UPF50+(格付け最高値)の結果が出ている生地を使用していること。

●完全遮光100% /遮光率100%

JIS L 1055 A法にて遮光率100%の測定値が出た生地を完全遮光100%生地(または遮光率100%生地)としており、傘本体の性能を示す数値ではございません。

●UVカット率100% /99.9%

JIS L 1925の規定に準じて生地のUVカット率100%(または99.9%)の測定値が出た生地をUVカット率100%(または99.9%)生地としております。

●UPF50+

JIS L 1925の規定に準じて生地のUPF値を測定しています。

●遮熱性能

JIS L 1951の規定に準じて生地の遮熱効果を測定しています。

●撥水度/撥水度5級(最高等級)

JIS L 1 092の規定に準じて生地の撥水度を測定しています。撥水等級は、最高レベルを5級、最低レベルを1級とした、撥水性の等級です。

※上記記載の結果はすべて生地の状態での測定値であり、傘本体の性能を示す数値ではございません。