130Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò¸Ø¤ë¥¢¥á¥ê¥«ºÇ¸Å¤Î»þ·×¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖIngersoll/¥¤¥ó¥¬¥½ー¥ë¡×ÆüËÜ½é¾åÎ¦

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I00401B \58,300(ÀÇ¹þ)
I00403B \58,300(ÀÇ¹þ)
I00405B \62,700(ÀÇ¹þ)
I00402B \56,100(ÀÇ¹þ)
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The Tennessee AUTOMATIC
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I13101 \£¶4,900(ÀÇ¹þ)
I13103 \63,800(ÀÇ¹þ)
¥±ー¥¹·Â: 45.5mm/¥±ー¥¹¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë/ ¥¹¥È¥é¥Ã¥×: ¥ì¥¶ー/ ¥ì¥ó¥º¡§¥ß¥Í¥é¥ë¥¬¥é¥¹¥Ð¥Ã¥¯¥ë¡¢¥±ー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë/¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¡§¼«Æ°´¬¤¥àー¥Ö¥á¥ó¥È/ ËÉ¿åÀ¡§5µ¤°µËÉ¿å
The Jazz AUTOMATIC
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I07701 \47,300(ÀÇ¹þ)
I07702 \47,300(ÀÇ¹þ)
I07703 \53,900(ÀÇ¹þ)
I07704 \49,500(ÀÇ¹þ)
I07705 \49,500(ÀÇ¹þ)
¥±ー¥¹·Â: 4£²mm/¥±ー¥¹¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë/ ¥¹¥È¥é¥Ã¥×: ¥ì¥¶ー¡¢¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë/ ¥ì¥ó¥º¡§¥ß¥Í¥é¥ë¥¬¥é¥¹¥Ð¥Ã¥¯¥ë¡¢¥±ー¥¹¥Ð¥Ã¥¯¡§¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Áー¥ë/¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¡§¼«Æ°´¬¤¥àー¥Ö¥á¥ó¥È/ ËÉ¿åÀ¡§5µ¤°µËÉ¿å
Leather Box
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TEL : 03-6804-5201