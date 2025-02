株式会社ソニー・ミュージックレーベルズ

本日、2月9日(日)にバンド結成15周年を迎えたMAN WITH A MISSIONが新曲「REACHING FOR THE SKY」のミュージックビデオをオフィシャルYouTubeチャンネルで公開した。

MAN WITH A MISSION「REACHING FOR THE SKY」ミュージックビデオサムネイル

「REACHING FOR THE SKY」は3月12日に発売が予定されている約3年ぶりの新譜「XV e.p.」(フィフティーンイーピー)に収録される楽曲で、発売に先駆けて現在先行配信がスタートしている。

「REACHING FOR THE SKY」ジャケット写真

ミュージックビデオの監督を務めたのはRADWIMPS「ラストバージン」、MIYAVI「SILENT ANGER」、9mm Parabellum Bullet「カモメ」、04 Limited Sazabys「magnet」など多数のミュージックビデオを手掛ける田辺秀伸氏。MAN WITH A MISSIONのストレートで勢いのあるダイナミックな演奏シーンとグルーヴを捉えた作品となっている。

MAN WITH A MISSION

なお、MAN WITH A MISSIONは5月9日(金)の石川県産業展示館4号館まで、全国9都市12公演におよぶツアー「MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025」を実施中。

▼「REACHING FOR THE SKY」ミュージックビデオURL

https://youtu.be/iv7NPL1s2A0?si=86Ks55C79Jbxxq7H

▼「REACHING FOR THE SKY」配信URL

https://MWAM.lnk.to/REACHING_FOR_THE_SKYIn

▼リリース情報

タイトル:XV e.p.

発売日:2025年3月12日(水)

<仕様・価格>

・初回生産限定盤(CD+ブックレット)SRCL-13145~6 \3,300(税込)

※15周年記念48Pヒストリーブックレット付属(トールケース・特製三方背入り)

・通常盤(CDのみ)SRCL-13147 \2,500(税込)

・ファンクラブ限定盤(CD+DVD)SRC8-38~9 \4,500(税込)

※DVDには2024年6月8日(土)&9(日)に東京体育館で行われたFCツアー「FUN WITH A MISSION TOUR 2024」 最終公演より8曲のライブ映像を収録予定。

<収録内容>

・初回生産限定盤、通常盤:新曲4曲+ライブ音源(From North America Tour 2024 “Kizuna no Kiseki”)より8曲を収録予定

・ファンクラブ盤:新曲4曲+ライブ映像(FCツアー「FUN WITH A MISSION TOUR 2024」)より8曲を収録予定

ご予約はコチラ

https://mwam.lnk.to/20250312_XVe.p._PKG

▼ツアー情報

<MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025>

※投票企画・チケット情報等、詳細は特設サイトをご確認ください。

2025年2月1日(土) 宮城

セキスイハイム スーパーアリーナ

OPEN:16:00/START:17:00

[問] GIP https://www.gip-web.co.jp/t/info

2025年2月22日(土) 新潟

朱鷺メッセ

OPEN:16:00/START:17:00

[問] キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100

2025年3月1日(土) 愛知

愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場)

OPEN:15:30/START:17:00

[問]サンデーフォークプロモーション 052-320-9100

2025年3月2日(日) 愛知

愛知・Aichi Sky Expo (愛知県国際展示場)

OPEN:14:30/START:16:00

[問]サンデーフォークプロモーション 052-320-9100

2025年3月8日(土) 北海道

北海道立総合体育センター 北海きたえーる

OPEN:16:00/START:17:00

[問] マウントアライブ 050-3504-8700

2025年3月15日(土) 福岡

マリンメッセ福岡 A館

OPEN:16:00/START:17:00

[問]キョードー西日本 0570-09-2424

2025年3月22日(土) 神奈川

神奈川・Kアリーナ横浜

OPEN:15:30/START:17:00

[問]クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669

2025年3月23日(日) 神奈川

神奈川・Kアリーナ横浜

OPEN:14:30/START:16:00

[問]クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669

2025年4月12日(土) 兵庫

ジーライオンアリーナ神戸

OPEN:16:00/START:17:00

[問] キョードーインフォメーション 0570-200-888

2025年4月13日(日) 兵庫

ジーライオンアリーナ神戸

OPEN:15:00/START:16:00

[問] キョードーインフォメーション 0570-200-888

2025年4月19日(土) 香川

あなぶきアリーナ香川

OPEN:16:00/START:17:00

[問] デューク高松 087-822-2520

2025年5月9日(金) 石川 <追加公演>ツアーファイナル

石川県産業展示館4号館

OPEN 18:00/START 19:00

[問]キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100

■MAN WITH A "15th" MISSION PLAY WHAT U WANT TOUR 2025

ツアーセットリスト投票企画特設サイト

https://www.mwamjapan.info/pages/tour2025

▼デジタル企画

<Tales of Purefly “Story Movie”>

視聴期間:2024年12月24日(火)00:00~2025年3月20日(木)23:59

【国内】

https://stagecrowd.live/MWAM10th/

【海外】

https://intl.stagecrowd.live/MWAM10th/

※日本国内からはアクセスできません。

視聴チケット

デジタルブック(日本語版)配信チケット \2,000(税込)

デジタルブック(英語版)配信チケット \2,000(税込)

視聴のみ配信チケット \ 1,000(税込)

<アーティスト関連サイトおよびSNS>

MAN WITH A MISSION Official Website http://www.mwamjapan.info/

X: https://x.com/mwamjapan

Staff X: https://x.com/mwaminfo029

Facebook: https://www.facebook.com/MWAMjapan/

Instagram: https://instagram.com/mwamofficial/

TikTok: https://www.tiktok.com/@mwamofficial/

LINE: manwithamission

<プロフィール>

MAN WITH A MISSION

頭はオオカミ、身体は人間という究極の生命体5匹からなるロックバンド。2010年に突如音楽シーンに登場し以降、破格のライブパフォーマンスで快進撃を続け、多くのテレビCMやアニメ、ドラマ、映画の主題歌を担当。幅広いファン層に支持を広げ、日本国内のみならず全米デビューも果たすなど、世界からも注目を浴びている。その躍進は常に進化し続け、音楽シーンを牽引中。2021年11月と2022年5月にわたりキャリア初の連作アルバム「Break and Cross the Walls I」、「Break and Cross the Walls II」をリリース。2023年にはシンガーソングライターmiletとのコラボレーション楽曲「絆ノ奇跡 / コイコガレ」で『テレビアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』主題歌を担当し、スマッシュヒット。2024年には「North America / UK & Europe Tour 2024 “Kizuna no Kiseki” Powered by Cruncyhroll」を実施。国内外問わず精力的にライブ活動を続けており、2025年はバンド15周年を迎える。