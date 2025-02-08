¡Ú¥¢¥°¥ì¥³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¡¡¥¢¥°¥ì¥³¡¢¥°¥¢¥à¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿È¯ÅÅ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ®¸ù

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Aggreko successfully provides 20 MW of power to GPA grid(https://www.postguam.com/news/local/aggreko-successfully-provides-20-mw-of-power-to-gpa-grid/article_a6214cd8-463b-11ef-84be-cb14fa913737.html)
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