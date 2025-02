¡Ú¥¢¥°¥ì¥³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¡¡¥¢¥°¥ì¥³¡¢¥°¥¢¥à¤ÎÅÅÎÏ¶¡µë¶¯²½¤Ë¸þ¤±¤¿È¯ÅÅ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÀ®¸ù

Aggreko Japan株式会社

エネルギーソリューションの世界的リーダーであるアグレコ(Aggreko)は、グアム諸島において20MWの発電所を設置し、電力供給を開始したことを報告します。グアム諸島では、老朽化した電力インフラの影響で住民は輪番停電を行っておりました。今回、GPA(グアム電力公社)とアグレコの協力により、発電機がグアム全体の電力システムに統合され、安定した電力供給が可能になりました。アグレコの設置した発電機は、GPAが管理する諸島全体の電力システムに接続され、地域の電力の安定化に貢献しております。

グアム電力公社(GPA)が設置したアグレコの発電機

両社は、2024年4月に締結した契約に基づき、発電機の性能テストを実施しました。内部テストおよび負荷テストを経て、ユニットの一部の接続が承認されました。その後、最終調整を行いシームレスな統合を確保しました。2024年7月18日、20MWの電力が送電網に供給され、仮設発電施設のフル稼働が確認されました。

GPAゼネラルマネージャー ジョン・ベナベンテ氏のコメント

「アグレコとのパートナーシップにより、グアムの安定した電力供給に向けた重要な一歩を踏み出しました。グリッドへの20MWの追加で、過去1年間フル稼働していた発電機のメンテナンスを行うことができます。2025年9月15日までにウクドゥ発電所をオンライン化し、来年初頭からテストを開始する予定です。」

アグレコ 北アジア地域マネージャー ジョン・ウィルソン氏のコメント

「アグレコは、100日以内に安全かつ時間通りに電力を供給するという地方自治体の要請の重要性を理解し実現しました。GPAとアグレコは今後も協力し、グアムのエネルギー供給の安定化と持続可能な発展に貢献していきます。」

アグレコ マネージングディレクター ジョージ・ホワイト氏のコメント

「現地チームのサポートに感謝します。彼らの協力により、20MWの電力を迅速に送電網へ統合することができました。これにより、エネルギー不足のリスクを最小限に抑えられます。当社の高効率発電機は、少ない燃料でクリーンに燃焼し、排出量削減にも貢献しています。」

詳細は以下のリンクをご覧ください。

Aggreko successfully provides 20 MW of power to GPA grid(https://www.postguam.com/news/local/aggreko-successfully-provides-20-mw-of-power-to-gpa-grid/article_a6214cd8-463b-11ef-84be-cb14fa913737.html)

アグレコ社がGPA グリッドに 20 MW の電力を供給(https://saipanagupa.com/2024/07/23/%EF%BC%9C%E3%82%B0%E3%82%A2%E3%83%A0%EF%BC%9E%E3%82%A2%E3%82%B0%E3%83%AC%E3%82%B3%E7%A4%BE%E3%81%8Cgpa-%E3%82%B0%E3%83%AA%E3%83%83%E3%83%89%E3%81%AB-20-mw-%E3%81%AE%E9%9B%BB%E5%8A%9B%E3%82%92%E4%BE%9B/)

アグレコ(Aggreko)について

アグレコは、エネルギーソリューションの分野で世界の最大リーディング企業です。必要な時、必要な場所、必要な量のエネルギーを供給し、あらゆる産業を支援しています。急速に変化するエネルギー市場の最前線で、革新的な技術と豊富な業界知識を活かし、柔軟で効率的なソリューションを展開。どんなに複雑な課題にも対応し、お客様の目標達成を強力にサポートします。持続可能な未来に向け、クリーンエネルギーや次世代燃料、環境負荷の少ないサービスへの投資を加速。より環境に優しく、効率的な選択肢を世界中のお客様に提供しています。1962年に創業し、本社を英国に構え、現在6,000人以上の従業員が世界各地でエネルギーの安定供給を支えています。

詳細については、公式サイトをご覧ください。https://www.aggreko.com/en

お問い合わせ先

アグレコジャパン(Aggreko Japan株式会社)

代表 加藤慎章

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目6番5号 丸の内北口ビル9階

https://www.aggreko.com/ja-jp/contact-us