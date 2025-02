¡Ú¥¢¥°¥ì¥³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¡¡¥¢¥°¥ì¥³¡¢2025½÷»Ò¥é¥°¥Óー¥ïー¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¡¦¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤ËÁªÄê

Aggreko Japan株式会社

(English Follows)

エネルギーソリューションの世界的リーダーであるアグレコ(Aggreko)は、2025年に英国で開催される女子ラグビーワールドカップ(以下、RWC2025)におけるオフィシャルサプライヤーに選定されたことをお知らせします。本大会の成功を支えるため、革新的かつ持続可能なエネルギーソリューションを提供し、世界中のラグビーファン、選手、関係者に最高の体験を提供します。

アグレコは、公式パートナーとして、大会運営を支える電力を提供いたします。大会期間中に8つの公式開催会場において電力供給を担うため発電システム、バッテリー、太陽光発電、エネルギー貯蔵システムを導入します。また包括的な保守サービスを提供し、安全かつ安定したエネルギー供給を行います。本パートナーシップは、持続可能なエネルギーソリューションの提供を通じて、環境への影響を最小限に抑えながら、選手、ファン、関係者に最高の大会体験を提供することを目指します。

RWC2025 マネージングディレクター サラ・マッセイ氏のコメント

「アグレコを、RWC2025の公式サプライヤーとして迎えられることを大変嬉しく思います。同社の革新的なエネルギーソリューションは、私たちの大会テーマである「This Energy Never Stops(このエネルギーは止まらない)」と完全に一致しています。最先端の技術と持続可能なエネルギーの活用により、各会場の電力供給を支え、忘れられない大会体験を実現してくれることでしょう。本パートナーシップは、スポーツを通じてポジティブな変化をもたらし、持続可能な未来を創造するという私たちの共通の目標を示しています。」

アグレコ イベント部門セールス責任者 デイビッド・デ・ベアのコメント

「2025女子ラグビーワールドカップという歴史的な大会を支援できることを誇りに思います。当社は、長年にわたりワールドラグビーと強いパートナーシップを築いており、今回もこの名誉ある大会に貢献できることを嬉しく思います。本大会は、世界中の女性達にとってもラグビーの魅力を広める大きな機会となるでしょう。当社は、大規模スポーツイベントにおける高度なエネルギーソリューションの提供実績を活かし、無停電バッテリーシステム、スマート配電システムを組み合わせた最先端の技術で、大会運営を支えてまいります。」

RWC2025では、最高峰のプレーが繰り広げられます。本大会を通じて、スポーツの持つ力が世界中の人々を鼓舞し、コミュニティをつなぐ機会となることが期待されています。アグレコは、持続可能なエネルギーの未来を見据え、大会の成功に向けて全力でサポートしてまいります。

詳細については、RWC2025公式サイトをご覧ください。

https://www.rugbyworldcup.com/2025/ja/news/976816/aggreko-becomes-official-supplier-of-womens-rugby-world-cup-2025(https://www.rugbyworldcup.com/2025/ja/news/976816/aggreko-becomes-official-supplier-of-womens-rugby-world-cup-2025)

https://www.rugbyworldcup.com/2025/ja/news/976905/2025(https://www.rugbyworldcup.com/2025/ja/news/976905/2025)

アグレコ(Aggreko)について

アグレコは、エネルギーソリューションの分野で世界の最大リーディング企業です。必要な時、必要な場所、必要な量のエネルギーを供給し、あらゆる産業を支援しています。急速に変化するエネルギー市場の最前線で、革新的な技術と豊富な業界知識を活かし、柔軟で効率的なソリューションを展開。どんなに複雑な課題にも対応し、お客様の目標達成を強力にサポートします。持続可能な未来に向け、クリーンエネルギーや次世代燃料、環境負荷の少ないサービスへの投資を加速。より環境に優しく、効率的な選択肢を世界中のお客様に提供しています。1962年に創業し、本社を英国に構え、現在6,000人以上の従業員が世界各地でエネルギーの安定供給を支えています。詳細については、公式サイトをご覧ください。https://www.aggreko.com/en

2025女子ラグビーワールドカップについて

2025年8月22日から9月27日にかけて開催される2025女子ラグビーワールドカップは、女子スポーツのさらなる発展を後押しする歴史的な大会となります。英国国内8つの会場で行われ、世界中のトッププレイヤーが熱戦を繰り広げます。圧倒的なアスリートのプレーと白熱した試合が、多くの人々を魅了し、新たなファンや次世代のプレイヤーを生み出すでしょう。さらに、RWC 2025はジェンダー平等の推進や地域社会の活性化にも貢献し、スポーツの枠を超えた意義を持つ大会となります。詳細については、大会公式サイトをご覧ください。https://www.rugbyworldcup.com/2025/ja

ワールドラグビーについて

ワールドラグビーは、ラグビーを世界に広げ、持続可能な発展を目指す国際統括団体です。各国の協会や地域連盟、選手、ファンと連携し、より多くの人々がプレーし、観戦し、応援できるスポーツとしての魅力を高めています。男子・女子ラグビーワールドカップやHSBC SVNSなどの世界最高峰の大会を運営し、そこで生まれる収益をラグビーの発展と普及に活用しています。

お問い合わせ先

アグレコジャパン(Aggreko Japan株式会社)

代表 加藤慎章

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1丁目6番5号 丸の内北口ビル9階

https://www.aggreko.com/ja-jp/contact-us

- English Follows -

Aggreko becomes Official Supplier of Women’s Rugby World Cup 2025

Aggreko, a global leader in temporary energy solutions, has been appointed as Official Energy Transition Solutions Provider for Women’s Rugby World Cup 2025, playing a pivotal role in powering the event by delivering innovative and sustainable energy solutions across all venues.

For more information

https://www.rugbyworldcup.com/2025/ja/news/976816/aggreko-becomes-official-supplier-of-womens-rugby-world-cup-2025(https://www.rugbyworldcup.com/2025/ja/news/976816/aggreko-becomes-official-supplier-of-womens-rugby-world-cup-2025)

Aggreko’s expertise will include providing temporary electricity generation and delivery systems, temporary battery, solar, and energy storage systems, along with comprehensive operation, maintenance, and repair services to all eight official host venues.

This partnership reinforces England 2025’s commitment to operational excellence and responsible delivery, supporting the tournament’s ambition to limit its negative impact on the environment while ensuring a seamless experience for players, fans, and stakeholders.

Sarah Massey, Managing Director of Women’s Rugby World Cup 2025, said: “We are thrilled to have Aggreko on board as a supplier of Women’s Rugby World Cup 2025.

“Their innovative approach to energy aligns perfectly with our theme, ‘This Energy Never Stops.’ Aggreko’s cutting-edge solutions and commitment to sustainability will help power our venues while ensuring we deliver an unforgettable tournament experience. This partnership underscores our shared ambition to creating a positive and lasting impact, both on and off the field.”

David de Behr, Head of Sales - Major Events at Aggreko, said: We are proud to support what will be the biggest and most exciting Women’s Rugby World Cup to date. Aggreko has a long-standing relationship with the global rugby community and is thrilled to once again be part of this prestigious tournament which looks to inspire more woman and girls to embrace the game of rugby around the world.

Aggreko will apply its knowledge in engineering complex and reliable energy solutions for major sporting events to support England 2025 with unsurpassed energy efficient systems. This will be achieved through a mix of uninterruptible battery systems, stage V generation, smart distribution systems and battery storage systems.

Women’s Rugby World Cup 2025 will take place at eight venues across England, celebrating the very best of women’s rugby and showcasing the power of sport to inspire and unite communities worldwide.

ABOUT Aggreko

Aggreko is the global leader in providing energy solutions that help businesses grow and communities thrive.Operating in a rapidly changing energy market where reliable supplies of energy have never been more critical, we provide customers with power and temperature control solutions when, where and for however long they need it. Using the latest technologies, we combine our innovative thinking with our sector knowledge to help our customers achieve their goals, however complex, through a range of flexible, modular solutions.We’re investing in more sustainable products, fuels, and services to make greener solutions accessible for our customers, supporting their move to a more sustainable and efficient future.Founded in 1962, we are headquartered in the UK and employ over 6,000 people worldwide.

ABOUT WOMEN’S RUGBY WORLD CUP 2025

Running from 22 August - 27 September, Women’s Rugby World Cup England 2025 will be a generational moment for rugby. The tournament organised across eight iconic locations will advance the incredible momentum behind women’s sport in England, and around the world.

With powerful personalities, unstoppable athletes and compelling competition, England 2025 will capture hearts and headlines globally, inspiring the next generation of players, and welcoming new fans to the sport. Beyond the field, RWC 2025 will play a central role in empowering real change, shaping positive perceptions at all levels of the game, championing gender equity, and enriching local communities.

ABOUT WORLD RUGBY

World Rugby’s mission is to grow and sustain rugby as a leading global sport. Within a rapidly-changing sports and entertainment environment, World Rugby works closely with its national federations, regional associations, players and fans to create a sport that people want to play, watch and support by making it more accessible and relevant to more people in more nations. At the heart of this purpose are its stable of world class events, including the men’s and women’s Rugby World Cups and HSBC SVNS, which generate the revenues that sustain investment in rugby at all levels and all countries.

Aggreko Japan K.K.

9th Floor, Marunouchi North Exit Building, 1-6-5 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo

https://www.aggreko.com/ja-jp/contact-us