¡Ú¥¢¥°¥ì¥³¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Û¡¡¥¢¥°¥ì¥³¡¢¥Õ¥©ー¥ß¥å¥éー£± ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î¸ø¼°¥¨¥Í¥ë¥®ー¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤È¤·¤ÆÊ£¿ôÇ¯·ÀÌó

Aggreko Japan株式会社

(English Follows)

エネルギーソリューションの世界的リーダーであるアグレコ(Aggreko)は、F1 ハイネケン ラスベガス グランプリの公式エネルギープロバイダーして復帰することを発表しました。これは複数年契約の一環であり、本契約によりアグレコは2025シーズンからFormula 1の公式プロバイダーとして、F1レースに低炭素エネルギーソリューションを提供することになります。

アグレコののラスベガス・グランプリへの復帰は、当社がFormula 1と複数年のパートナーシップを締結した発表と同時期に行われました。2023年のレースを成功に導いた後、2024年11月21日から23日にかけてラスベガスで開催されるナイトレースに電力を供給しました。加えてアグレコは、仮設休憩エリア、チームホスピタリティエリアなどのHVAC(暖房・換気・空調)も提供しました。さらに国内外への放送用の電力も提供しました。ナイトレースとしての複雑さがあるため、イベントを継続的に稼働させるための電力供給が重要な課題となります。

2023年大会では、アグレコは15MWの電力と600万BTUの熱を供給し、ラスベガス・グランプリの成功に重要な役割を果たしました。Aggrekoは、最新のTier 4 Final(ティア4F)発電機をサーキット周辺の複数の場所に設置し、バッテリーエネルギー貯蔵システムを導入することで、コースの照明を維持し、観客を楽しませました。また、レースを楽しむ観客が集まる複数の場所で温度管理を提供しました。Aggrekoは最先端の技術を活用し、排出量を最小限に抑えることに成功しました。特に、Tier 4F発電機は、F1が環境目標を達成するのに貢献し、粒子状物質(PM)の排出を98%、窒素酸化物(NOx)を96%削減しました。

アグレコ 北米地区セールス&マーケティング担当副社長のスティーブン・サール氏は、

「昨年の初開催となったラスベガス・グランプリの成功を受けて、再びラスベガスに戻れることを光栄に思います。最新技術を活用した当社のエネルギーソリューションの専門知識は、昨年のレースを支える上で重要な役割を果たしました。今年もF1と協力し、レースの灯を灯し続けられることを誇りに思います。」

本リリースについての詳細は、以下の公式サイトをご覧ください。

https://www.aggreko.com/en-us/news/aggreko-returns-to-the-formula-1-heineken-las-vegas-grand-prix-2024-as-the-official-temporary-power-partner

アグレコのソリューションについての詳細は、以下の公式サイトをご覧ください。

https://www.aggreko.com/en-us/case-studies/events/provided-continuous-power-to-the-formula-1-heineken-silver-las-vegas-grand-prix-2023-as-the-official-temporary-power-partner

アグレコ(Aggreko)について

アグレコは、エネルギーソリューションの分野で世界の最大リーディング企業です。必要な時、必要な場所、必要な量のエネルギーを供給し、あらゆる産業を支援しています。急速に変化するエネルギー市場の最前線で、革新的な技術と豊富な業界知識を活かし、柔軟で効率的なソリューションを展開。どんなに複雑な課題にも対応し、お客様の目標達成を強力にサポートします。持続可能な未来に向け、クリーンエネルギーや次世代燃料、環境負荷の少ないサービスへの投資を加速。より環境に優しく、効率的な選択肢を世界中のお客様に提供しています。1962年に創業し、本社を英国に構え、現在6,000人以上の従業員が世界各地でエネルギーの安定供給を支えています。詳細については、公式サイトをご覧ください。https://www.aggreko.com/en

FORMULA 1 HEINEKEN SILVER LAS VEGAS GRAND PRIXについて

2023年に設立されたFORMULA 1 HEINEKEN SILVER LAS VEGAS GRAND PRIXは、Formula 1とリバティ・メディア・コーポレーションが共同でプロモートし、クラーク郡と協力して開催されます。全50周のレースは、ラスベガス・ストリップの中心に位置する3.8マイル(約6.1km)の市街地サーキットで行われ、ドライバーは時速215マイル(約346km/h)を超える驚異的なスピードで、世界的に有名なランドマーク、ホテル、カジノの周囲を駆け抜けます。ラスベガス・グランプリ財団を通じて、ラスベガス・グランプリ株式会社は地元の団体やプログラムに100万ドル近くを寄付し、地域の家族やコミュニティが直面する最も差し迫った課題に直接対応するためのリソースを提供することを約束しています。詳細については、公式サイトをご覧ください。https://www.f1lasvegasgp.com/



- English Follows -

Aggreko Returns to the FORMULA 1 HEINEKEN LAS VEGAS GRAND PRIX 2024 as the Official Temporary Power Partner

For the second year in a row, Aggreko will power the complex street racing course as it winds through the city’s iconic landmarks

Aggreko, a global leader in energy solutions, announces the company's return as the Official Temporary Power Partner of the FORMULA 1 HEINEKEN SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX 2024 as part of the multi-year agreement. Following its successful support of the inaugural race in 2023, Aggreko will again power the nighttime race on November 21-23, set in the heart of the Las Vegas Strip. Aggreko’s return to the Las Vegas Grand Prix comes just as the company announces a multi-year partnership with Formula 1(R) that will see Aggreko named as an Official Provider of F1(R). As part of the agreement, Aggreko will provide low-carbon energy solutions for various Formula 1 races from the 2025 season.

To meet this challenge, Aggreko will provide energy at various locations. Additionally, Aggreko will provide HVAC solutions in temporary hospitality structures, team hospitality spaces, and offices - all while providing power for the critical track lighting throughout Las Vegas Strip Circuit(TM). Aggreko will also power the domestic and international broadcasts ensuring fans at home never miss a second of the action. As with last year’s event, the complexity of the nighttime street race will create a challenge in ensuring the event is continuously powered.

“We’re honored to be returning to Las Vegas following last year’s successful, first-ever Las Vegas Grand Prix,” said Stephen Saal, Aggreko's Vice President of Sales and Marketing, North America. “Our expertise in providing energy solutions with the latest technologies helped power last year’s race, and we’re proud to continue working with Formula 1 as we get ready to keep the lights running at this year’s event.”

Last year, Aggreko successfully provided 15 MW of power and 6M BTUs of heat, having a critical role in the successful staging of the Las Vegas Grand Prix. Aggreko installed their latest Tier 4 Final generators at multiple locations around the track, as well as battery energy storage systems that kept the track lit and spectators entertained. The company also provided temperature control for several locations where attendees enjoyed the race. In using their latest innovative technologies, Aggreko was able to keep emissions at a minimum, with the Tier 4F generators helping Formula 1 meet its environmental targets by reducing locally regulated emissions such as particulate matter by 98% and NOx by 96%.

For more information, please visit our website.

https://www.aggreko.com/en-us/news/aggreko-returns-to-the-formula-1-heineken-las-vegas-grand-prix-2024-as-the-official-temporary-power-partner

Those interested in learning more about Aggreko’s solutions from last year’s FORMULA 1 HEINEKEN SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX 2023, visit our website.

https://www.aggreko.com/en-us/case-studies/events/provided-continuous-power-to-the-formula-1-heineken-silver-las-vegas-grand-prix-2023-as-the-official-temporary-power-partner

ABOUT Aggreko

Aggreko is the global leader in providing energy solutions that help businesses grow and communities thrive.Operating in a rapidly changing energy market where reliable supplies of energy have never been more critical, we provide customers with power and temperature control solutions when, where and for however long they need it.

Using the latest technologies, we combine our innovative thinking with our sector knowledge to help our customers achieve their goals, however complex, through a range of flexible, modular solutions.We’re investing in more sustainable products, fuels, and services to make greener solutions accessible for our customers, supporting their move to a more sustainable and efficient future.Founded in 1962, we are headquartered in the UK and employ over 6,000 people worldwide. For more information, visit our website. https://www.aggreko.com/en-us

About FORMULA 1 HEINEKEN SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX

Established in 2023, the FORMULA 1 HEINEKEN SILVER LAS VEGAS GRAND PRIX is co-promoted by Formula 1(R) and Liberty Media Corporation, in collaboration with Clark County. The 50-lap race takes place on a 3.8-mile circuit in the heart of the Las Vegas Strip and sees drivers reach jaw-dropping speeds of over 215 mph (346 kph) as they drive around some of the world’s most iconic landmarks, hotels, and casinos. Through the Las Vegas Grand Prix Foundation, Las Vegas Grand Prix, Inc. has donated nearly $1 million to local organizations and programs across the state and is committed to providing resources that directly address some of the most pressing challenges facing local families and communities. The 2024 race will take place on November 21-23, 2024. For more information, visit the following website. https://www.f1lasvegasgp.com/

