2·î24ÆüÊüÁ÷¤Î¡ÖCITY CHILL CLUB¡×¤Ë¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÃÏ¹ö¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤¡ß½ÂÃ«Æäºé¤ÎÂÐÃÌ¤¬OA·èÄê¡ª
¤¢¤Ê¤¿¤ÎËèÆü¤Ë²»³Ú¤Ç¤¯¤Ä¤í¤®¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥×¥í¥°¥é¥àTBS¥é¥¸¥ª¡ØCITY CHILL CLUB¡Ù¡£
2025Ç¯2·î24Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ë¤Æ¡¢TBS¥É¥é¥Þ¥¹¥È¥êー¥à¡ØÃÏ¹ö¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥ÜÂÐÃÌ´ë²è¤ÎOA¤¬·èÄê¡ª
CITY CHILL CLUB¤Ç¤Ï½Ð±é¼Ô¤¬¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥»¥ì¥¯¥¿ー¤È¤Ê¤ê¡¢Áª¶Ê¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Èー¥¯¡£º£²ó¡¢TBS¥É¥é¥Þ¥¹¥È¥êー¥à¡ÖÃÏ¹ö¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¡×¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤¿¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤¤µ¤ó¤È¡¢½Ð±é¥¥ã¥¹¥È¤Î½ÂÃ«Æäºé¤µ¤ó¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥»¥ì¥¯¥¿ー¤È¤Ê¤ê¡¢ÂÐÃÌ·Á¼°¤ÇÁª¶Ê¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤¤µ¤ó¤¬¥É¥é¥Þ¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¼çÂê²Î¡¢¡Ö±«¤¬Ëþ¤Á¤ì¤Ð¡×¤òÉáÃÊ¤«¤éÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦½ÂÃ«¤µ¤ó¡£¡È¤½¤Ã¤È´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¡¢°ì½ï¤ËÆ®¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥Ñ¥ïー¤ò¤â¤é¤¨¤ë¶Ê¡É¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î¤è¤¦¤Ê²»³Ú¤Çµ¤»ý¤Á¤¬Æ°¤«¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡Ö¿´¤¬µß¤ï¤ì¤ë¶Ê¡×¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤ÇÁª¶Ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï¤Ç¤Î²»³Ú¤ÎÄ°¤Êý¤ä¡¢°Û¤Ê¤ë¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤ªÆó¿Í¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»Å»ö¤Ø¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ê¤É¡¢Áª¤ó¤À³Ú¶Ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥³¥é¥ÜÂÐÃÌ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤Þ¤¿¡¢ÊüÁ÷ÅöÆü¤è¤ê¡¢CITY CHILL CLUB ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ë¤Æ½ÂÃ«Æäºé¤µ¤ó¤È¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤¤µ¤ó¤Î¥µ¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤âÊ³¤Ã¤Æ¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ã½Ð±é¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
¡ü½ÂÃ«Æäºé
À¸Ç¯·îÆü¡§1996Ç¯8·î25Æü
2012Ç¯¡¢Âçºå¡¦ÆñÇÈ¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×NMB48¤Î4´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¡£
2014Ç¯È¯Çä¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¹âÎæ¤ÎÎÓ¸é¡×¤Ç½éÁªÈ´Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢°Ê¹ß¤Ï¥°¥ëー¥×¤ÎÃæ¿´¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢2023Ç¯12·îNMB48¤òÂ´¶È¡£
Â´¶È¸å¤Ï2024Ç¯7·î¤Ë¡Ö¤¢¤Î¥³¤Ï¤À¤¡¤ì¡©¡×¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢°Ê¹ß¤âÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ë2¥¯ー¥ë¤Ç3ËÜ¥ì¥®¥å¥éー½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ーÈÖÁÈ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯ Âè48²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ßー¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
¡ü¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤
Ê¿À®¸µÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡£2ºÐ¤«¤é¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ô¥¢¥Î¤ò½¬¤¤¡¢¤½¤Î¸å¥ô¥¡¥¤¥ª¥ê¥ó¡¦¹ç¾§¡¦À¼³Ú¡¦¥É¥é¥à¡¦¥®¥¿ー¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¡¢18ºÐ¤è¤ê¸°È×ÃÆ¤¸ì¤ê¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë³èÆ°¡£2016Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¡£°µÅÝÅª¤ÊÀâÆÀÎÏ¤ò»ý¤Ã¤ÆÇ÷¤ë¡¢²Î¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ô¥¢¥Î¤È¤Þ¤Ã¤¹¤°¿¤Ó¤ë¥¢¥ë¥È¥ô¥©¥¤¥¹¡¢±éÁÕÎÏ¡¢ËÜ¼ÁÅª¤Ê²»³ÚÀ¤Î¹â¤µ¤¬¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤ë¡£2022Ç¯¤Ë£Ô£Ö¥¢¥Ë¥á¡Ø¿Ê·â¤Îµð¿Í¡ÙThe Final Season Part2¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æー¥Þ¤Ë¡Ö°Ëâ¤Î»Ò¡×¤ò½ñ¤²¼¤í¤·¡¢À¤³¦¤Î¥Á¥ãー¥È¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£¹á¼è¿µ¸ã¡¦¤Î¤ó¡¦ÀÄ»³µÈÇ½¡¦ChroNoiR¤Ê¤É¤Ø¤Î³Ú¶ÊÄó¶¡¤ä¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¤Ü¤Ã¤Á¡¦¤¶¡¦¤í¤Ã¤¯¡ª¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤ò´Þ¤àÂ¿¿ô¤Î¶Ê¤Îºî»ì¤ò¡ÈÈõ¸ý°¦¡ÉÌ¾µÁ¤Ç¤â¼ê³Ý¤±¤ë¡£2025Ç¯1·îÊüÁ÷¥¹¥¿ー¥È¤ÎTBS¥É¥é¥Þ¥¹¥È¥êー¥à¡ØÃÏ¹ö¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ù¼çÂê²Î¡Ö±«¤¬Ëþ¤Á¤ì¤Ð¡×ÇÛ¿®Ãæ¡£
¡ã¥É¥é¥Þ¾ðÊó¡ä
¡þÈÖÁÈ³µÍ×
¡Î¥¿¥¤¥È¥ë¡ÏTBS¥É¥é¥Þ¥¹¥È¥êー¥à¡ØÃÏ¹ö¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ù
¡ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®Æü»þ¡ÏÃÏ¾åÇÈÊüÁ÷¡§Ëè½µ²ÐÍË¤è¤ë11:56～0:26¡Ê¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò¤Î¤¾¤¯¡Ë
¡þ¤¢¤é¤¹¤¸
¼ç¿Í¸ø¤ÎµÌ¼ÓÃÒ»Ò¡Ê¤¿¤Á¤Ð¤Ê¡¦¤µ¤Á¤³¡Ë¤¬¡¢°Ëâ¤Î¤è¤¦¤ËÈó¾ð¤Ê¥â¥ó¥¹¥¿ー¡¦²Ö°æÎïÆà¡Ê¤Ï¤Ê¤¤¡¦¤ì¤Ê¡Ë¤ËÉü½²¤òÀÀ¤¦¡¢Ì¿¤¬¤±¤ÎÉü½²¥É¥é¥Þ¡£
¹â¹»»þÂå¡¢¡Ö¿Í»¦¤·¤ÎÌ¼¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼ÓÃÒ»Ò¤ÎÍ£°ì¤ÎÌ£Êý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿ÎïÆà¡£¤À¤¬¡¢ÎïÆà¤ÎÅ·»È¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢¿Í¤ò´ÊÃ±¤Ë»¦¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦»¦¿Íµ´¤Î´é¤¬Àø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¡£¼ÓÃÒ»Ò¤È¤½¤ÎÉã¤Ë»¦¿Í¤Îºá¤òÃå¤»¡¢¼ÓÃÒ»Ò¤ÎÉã¤ÎÌ¿¤ò¤âÃ¥¤Ã¤¿ÎïÆà¡£¤½¤ì¤«¤é£±£´Ç¯¡¢´é¤â²áµî¤âÁ´¤Æ¤òÊÑ¤¨¤¿¼ÓÃÒ»Ò¤Ï¡¢¿·ÊÆÊì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎïÆà¤ÈºÆ¤ÓÂÐÖµ¤¹¤ë¡£¡ÖÀ¸¤ÃÏ¹ö¤òÌ£¤ï¤ï¤»¤Æ¤ä¤ë¡×¤È¡¢¼ÓÃÒ»Ò¤Ï¥Ù¥Óー¥·¥Ã¥¿ー¤È¤·¤ÆÎïÆà¤Î²ÈÄí¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¡£
Éü½²¤Ë¿ÍÀ¸¤òÊû¤²¤¿°ìÈÌ¿Í¤Ï¥â¥ó¥¹¥¿ー¤òÇËÌÇ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¦¡¦¡¦ºÃÀÞ¤È³ëÆ£¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡¢ÁÔÀä¤ÊÉü½²·à¤¬»Ï¤Þ¤ë――¡£
¡þ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.tbs.co.jp/jigokunohate_tbs/
¡þ¸ø¼° X¡§@drama_streamtbs
¡þ¸ø¼° Instagram¡§tbs_drama_stream
¡þ¸ø¼° TikTok¡§@drama_stream_tbs
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡§¡ôÃÏ¹ö¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯
¡ãCITY CHILL CLUB ÈÖÁÈ¾ðÊó¡ä
¡þÈÖÁÈ³µÍ×
¡ÎÈÖÁÈÌ¾¡ÏTBS¥é¥¸¥ª¡ØCITY CHILL CLUB¡Ù
¡ÎÊüÁ÷»þ´Ö¡Ï·î～ÌÚ¡¡¿¼Ìë27:00～29:00
¶â¡¡¿¼Ìë27:30～29:00
¡ÎÆâÍÆ¡Ï¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬¡ÖCHILL¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Ëè²ó¥Æー¥Þ¤Ë±è¤Ã¤¿¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥×¥í¥°¥é¥à¡£ÊüÁ÷½ªÎ»¸å¡¢Spotify¡¢Apple Music¤Ë¤Æ¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ2·îÅÙ¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥»¥ì¥¯¥¿ー
¡Î·îÍË¡Ï
1.2½µÌÜ¡¡ÎÓÍ´°á
3½µÌÜ¡¡ ËÜÌ¾¥«¥º¥È
4½µÌÜ ¥É¥é¥Þ¥¹¥È¥êー¥à¡ØÃÏ¹ö¤Î²Ì¤Æ¤Þ¤ÇÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ù¥³¥é¥ÜÂÐÃÌ´ë²è
¡¡¡¡¡¡¡¡½ÂÃ«Æäºé¡ß¥Ò¥°¥Á¥¢¥¤
¡Î²ÐÍË¡Ï
1.2½µÌÜ¡¡°ìÀ£Àè°Ç¥Ð¥ó¥É
3.4½µÌÜ¡¡the shes gone
¡Î¿åÍË¡Ï
1.2½µÌÜ¡¡Laura day romance
3.4½µÌÜ¡¡±üÌîæÆÂÀ
¡ÎÌÚÍË¡Ï
1.2½µÌÜ¡¡Nolzy
3.4½µÌÜ¡¡Penthouse
¡Î¶âÍË¡Ï
1.2½µÌÜ¡¡Shin Sakiura
3.4½µÌÜ¡¡TBS ¥é¥¸¥ª ±Ä¶È¶ÉÄ¹ ÃÓÅÄÂîÀ¸
¡þ¥³ー¥Êー
#KTCHAN ¤Î MUNYA MUNYA
MC ¤Ë Artist/Rapper ¤Î#KTCHAN ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¡¢#KTCHAN ¤ÎÌ´¤ÎÃæ¤òÇÁ¤¸«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥Èー¥¯¤ÈÁª¶Ê¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
#KTCHAN ¥ïー¥ë¥ÉÁ´³«¤Î¿·¥³ー¥Êー¡Ö#KTCHAN ¤Î MUNYA MUNYA¡×¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
ÊüÁ÷Æü¡§Ëè½µ¿åÍËÆü¿¼Ìë 27 »þ 35 Ê¬～27 »þ 55 Ê¬º¢
¡þÈÖÁÈHP¡§https://www.tbsradio.jp/chill/
¡þ¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/@CITYCHILLCLUB
¡þ¸ø¼° X¡§https://twitter.com/CITY_CHILL_CLUB
¡þ¸ø¼° Instagram¡§https://www.instagram.com/city.chill.club/
¡þPodcast¡§https://cms.megaphone.fm/channel/TBS2402583186?selected=TBS1660481354
¡þ²áµî¤Î¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÂ¾ÈÖÁÈ¾ðÊó¡§ https://lit.link/CITYCHILLCLUB
(https://lit.link/CITYCHILLCLUB)