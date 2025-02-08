GLASGOW¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖAlongside¡×¥ê¥êー¥¹¡õ¿·¶Ê¡Ö¥Ö¥ì¥¹¡×Àè¹ÔÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹·èÄê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Á´4¸ø±é¤«¤é¤Ê¤ë¥Ä¥¢ー³«ºÅ¤âÈ¯É½¡ª

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GLASGOW ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿
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GLASGOW - Digital Mini Album¡ÖAlongside¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿
ARTIST¡§GLASGOW
¾¦ÉÊÌ¾¡§Digital Mini Album¡ØAlongside¡Ù
ÇÛ¿®Æü¡§2025·î3·î26Æü¡Ê¿å¡Ë
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GLASGOW - Digital Single¡Ö¥Ö¥ì¥¹¡×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿
ARTIST¡§GLASGOW
¾¦ÉÊÌ¾¡§Digital Single¡Ø¥Ö¥ì¥¹¡Ù
ÇÛ¿®Æü¡§2025·î2·î19Æü¡Ê¿å¡Ë
ÇÛ¿®Àè¡§https://lnk.to/GS_breath
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GLASGOW pre. HELLO DONG TOUR
GLASGOW presents. HELLO DONQ TOUR
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19:00³«¾ì/19:30³«±é
¼õÉÕURL¡§ https://eplus.jp/sf/detail/4268400001-P0030001
2025Ç¯04·î11Æü¡Ê¶â¡ËÂçºå¡¦»ûÅÄÄ®Fireloop
18:30³«¾ì/19:00³«±é
¼õÉÕURL¡§ https://eplus.jp/sf/detail/4267500001-P0030001
2025Ç¯04·î12Æü¡ÊÅÚ¡ËµþÅÔ¡¦Live House nano
18:30³«¾ì/19:00³«±é
¼õÉÕURL¡§ https://eplus.jp/sf/detail/4268190001-P0030001
¡ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä 2·î9Æü(Æü)10:00～¡ÊÀèÃå¡Ë
Á°Çä¤ê \3,000 / ÅöÆü \3,500 / ³Ø³ä \1,500¡Ê³ØÀ¸¾Ú¤Þ¤¿¤Ï¿ÈÊ¬¾Ú»ý»²É¬¿Ü¡Ë
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GLASGOW presents. HELLO DONQ TOUR¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¸ø±é
2025Ç¯05·î09Æü¡Ê¶â¡ËÅìµþ¡¦¿·ÂåÅÄFEVER
19:00³«¾ì/19:30³«±é
¼õÉÕURL¡§ https://eplus.jp/sf/detail/4267340001-P0030001
¡ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä 2·î9Æü(Æü)10:00～¡ÊÀèÃå¡Ë
Á°Çä¤ê\4,000 / ÅöÆü\4,500 / ³Ø³ä\2,000¡Ê³ØÀ¸¾Ú¤Þ¤¿¤Ï¿ÈÊ¬¾Ú»ý»²É¬¿Ü¡Ë
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GLASGOW (ÆÉ¤ß:¥°¥é¥¹¥´ー)
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