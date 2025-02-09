¡Ø¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿ー¥º¡ª¡ª¡Ù¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÁªÈ´¶Ê¡Ö½Ö¤Sign¡ù¡×2·î9Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êÁ´À¤³¦°ìÀÆÇÛ¿®³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥ïー¥¯¥¹(¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¥°¥ëー¥×)¤è¤ê¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª
Âç¿Íµ¤¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¡Ø¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿ー¥º¡ª¡ª¡Ù¤«¤é¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÁªÈ´¶Ê¡Ö½Ö¤Sign¡ù¡×¤¬2·î9Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤ÇÁ´À¤³¦°ìÀÆÇÛ¿®³«»Ï¡ª¡ª
¡¡
¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥É¥êー¥à¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ØPIKAPIKA¡Ù¤¬Â£¤ë¡¢¥¥ß¤È¸ß¤¤¤ËËá¤¹ç¤¤¡¢Ì´¤òÌÜ»Ø¤·¤Ê¤¬¤éº£¡¢¥¥»¥¤¬¹ß¤ë¡Ä¤Þ¤Ð¤æ¤¤1¶Ê¤Ë¤´´üÂÔ²¼¤µ¤¤¢ö
¡¡
¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÁªÈ´¶Ê¡Ö½Ö¤Sign¡ù¡×ÇÛ¿®
https://fwinc.lnk.to/zS0BlM
¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÁªÈ´¶Ê¡Ö½Ö¤Sign¡ù¡×MV
https://youtu.be/vZFeqyFYX04
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=vZFeqyFYX04 ]
¡¡
¡¡
¾ÜºÙ¤Ï¡Ø¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿ー¥º¡ª¡ª¡ÙSONG LINEUP ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È
¡Êhttps://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/¡Ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡¡
¢£ÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2025Ç¯2·î9Æü¡ÊÆü¡ËÇÛ¿®
¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÁªÈ´¶Ê¡Ö½Ö¤Sign¡ù¡×
¡¡
ºî»ì¡§°ëÃ« ²Â¹¾
ºî¶Ê¡§CHOKKAKU & Ê¡²¬ ÎÉÂÀ & Tommy
ÊÔ¶Ê¡§CHOKKAKU
¡¡
¡Ú¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û
01.½Ö¤Sign¡ù
02.½Ö¤Sign¡ù¡ÊInstrumental¡Ë
¡¡
¡ÚPIKAPIKA¡Û
Æü¡¹¼ù ¾Ä (CV¡§¹¾¸ý ÂóÌé)¡¢½ÕÀî Ãè (CV¡§»³ËÜ ÏÂ¿Ã)¡¢Å·Ëþ ¸÷ (CV¡§¾®ÎÓ Âçµª)¡¢°ª ¤Ò¤Ê¤¿ (CV¡§ÀÆÆ£ ÁÔÇÏ)
¡¡
(C) 2014-2019 Happy Elements K.K
¡¡
¢£¡Ø¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿ー¥º¡ª¡ª¡ÙSONG LINEUP ¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/
¢£¡Ø¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿ー¥º¡ª¡ª¡ÙSong Information ¸ø¼°X¡§https://X.com/ES_Song_info
¢£¡Ø¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿ー¥º¡ª¡ª¡ÙSong information ¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/ES_Song_info/
¢£¡Ø¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿ー¥º¡ª¡ª¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://ensemble-stars.jp/
¢£¡Ø¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿ー¥º¡ª¡ª¡Ù¸ø¼°X¡§https://X.com/ensemble_stars