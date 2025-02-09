¹õ»ú¼ÒÄ¹¤Î»Ô¥Îß·æÆ»á¤âÅÐÃÅ¡ÖÌÙ¤«¤ëDX¤È¤Ï¡×-- »ö¶ÈºÆÀ¸ÈÇ ÎáÏÂ¤Î¸×½Ð±é¤ÇÍÌ¾¤Ê¹õ»ú¼ÒÄ¹¤ÎÃø½ñ¹ØÆþ¤Ç¡¢º£ÏÃÂê¤ÎDX¡¦À¸À®AI³èÍÑ¹ÖºÂ¤¬ÌµÎÁ¤Ë¡ª
SNS¤ä¥Í¥Ã¥È¤Î¾ðÊó¤À¤±¤Ç¤Ï³Ø¤Ù¤Ê¤¤¡Ö¤ª¶â¤Ë¤Ê¤ëAI¡×¤Î¼ÂÌ³¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÂç¸ø³«
¥«¥¹¥¿¥Þー¥¯¥é¥¦¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌÚ²¼´²»Î¡Ë¤Ï¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÇ§Äê¤ÎDX¥Äー¥ë¡ÖLark¡×¤Î¸ø¼°¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ê¡¢100ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿ÁÈ¿¥¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÍýÏÀ¡Ö¼±³Ø¡×¤ÎÂåÍýÅ¹¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢2·î14Æü¤Ë »ö¶ÈºÆÀ¸ÈÇ¡ØÎáÏÂ¤Î¸×¡Ù ¤ÇÏÃÂê¤Î¹õ»ú¼ÒÄ¹¤È¶¦¤Ë¡¢¡ÖÃæ¾®´ë¶È¤¬ÌÙ¤«¤ëDX¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿ÆÃÊÌ¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹õ»ú¼ÒÄ¹¤ÎÃø½ñ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢º£ÏÃÂê¤Î DX¡¦À¸À®AI³èÍÑ¹ÖºÂ¤¬ÌµÎÁ ¤Ç¼õ¹Ö¤Ç¤¤ëÆÃÅµ¤â¡ª
ºÇ¿·¤ÎDXÀïÎ¬¤ÈAI³èÍÑË¡¤ò³Ø¤Ù¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é ¢ª noteµ»ö(https://note.com/hiroshikinoshita/n/n68b92c918e7e)¡ÊPeatix(https://ai2ai250214.peatix.com/view)¡Ë
.Ai¥«¥ì¥Ã¥¸ - À¸À®AI¹ÖºÂ¡Ê½é¿´¼Ô´¿·Þ¡Ë
¡ÖËÜµ¤¤ÇAI¤ò»Å»ö¤Ë³è¤«¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ChatGPT¤Ç»È¤¨¤ë¡ÈËâË¡¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¡É¤Ê¤É¡¢¼ÂÁ©Åª¤ÊÀ¸À®AI¤Î³èÍÑË¡¤ò³Ø¤Ù¤ë¿·¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£
Éû¶È¡¦ÆÈÎ©¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤ä¡¢´ë¶È¤Ç¤ÎDX¿ä¿Ê¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ
- ¥ª¥ó¥é¥¤¥óÅÐÃÅ·èÄê¡ª¡Ö»ö¶ÈºÆÀ¸ÈÇ ÎáÏÂ¤Î¸×¡×¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë»Ô¥Îß· æÆ »á¡Ê¹õ»ú¼ÒÄ¹¡Ë¤¬½Ð±é¡£
- SNS¤ä¥Í¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¤Ï³Ø¤Ù¤Ê¤¤¡Ö¤ª¶â¤Ë¤Ê¤ëAI³èÍÑ¡×¤Î¼ÂÌ³¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÂç¸ø³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¹õ»ú¼ÒÄ¹¥³¥é¥Ü´ë²è¡ÛÌµÎÁ»²²Ã
- »Ô¥Îß·»á¤ÎÃø½ñ¡Ø90Æü¤Ç¼ê»Ä¤ê¤òÁý¤ä¤¹ Éð´ï¤È¤·¤Æ¤ÎÊíµ(https://www.amazon.co.jp/%E9%A0%AD%E3%81%8C%E3%81%84%E3%81%84%E7%A4%BE%E9%95%B7%E3%81%AF%E2%80%9C%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%81%8A%E9%87%91%E2%80%9D%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%82%B3%E3%81%97%E3%81%8B%E8%A6%8B%E3%81%AA%E3%81%84-90%E6%97%A5%E3%81%A7%E6%89%8B%E6%AE%8B%E3%82%8A%E3%82%92%E5%A2%97%E3%82%84%E3%81%99%E3%80%8C%E6%AD%A6%E5%99%A8%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%AE%E7%B0%BF%E8%A8%98%E3%80%8D-%E5%B8%82%E3%83%8E%E6%BE%A4-%E7%BF%94/dp/4046068086)¡Ù¤ò¹ØÆþ
- ¡Ö¹ØÆþ¤·¤¿½ñÀÒ¤Î¼Ì¿¿¡×¤òLark¡ÊÌµÎÁÅÐÏ¿(https://f82jyx0mblu.jp.larksuite.com/wiki/KpVwwbWCYiMjLhkoHG4jIbMbpUe)¡Ë¤ÇÁ÷ÉÕ
¾åµ¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤òÆ§¤à¤ÈÌµÎÁ»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
.Ai¥«¥ì¥Ã¥¸¤È¤Ï¡©
À¸À®AI¤Î³èÍÑ¤Ç¶ÈÌ³²þ³×¤äÉû¶È¡¦ÆÈÎ©¤òÌÜ»Ø¤¹¿·¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£
²¼µ¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
- AI¤ò»È¤Ã¤Æ¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤äDX¿ä¿Ê¤ò¿Þ¤ê¤¿¤¤
- Lark¤äÀ¸À®AI¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑË¡¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤
- Éû¶È¡¦ÆÈÎ©¤Î¤¿¤á¤ËAI¤ò¤É¤¦»È¤¨¤Ð¤¤¤¤¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë
- À¸»ºÀ¸þ¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¤¼ý±×¸»¤È¤·¤ÆAI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤¤
¾Ü¤·¤¤¹ÖºÂÆâÍÆ¤ä¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§À¸À®AI¹ÖºÂ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://note.com/hiroshikinoshita/n/nf5da77cb222d
¹Ö»Õ¾Ò²ð
»Ô¥Îß· æÆ¡Ê¹õ»ú¼ÒÄ¹¡Ë
1982Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£Ãæ¾®´ë¶È¥á¥¤¥ó¤Î²ñ·×»öÌ³½ê Monolith Partners ÂåÉ½¡£
¹â¹»Â´¶È¸å¡¢¿ô¡¹¤Î¿¦¼ï¤òÅ¾¡¹¤È¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¸øÇ§²ñ·×»Î¤ò10¥«·î¤Ç¼èÆÀ¡£
À¤³¦No.1²ñ·×¥Õ¥¡ー¥à PwC¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢°ìÎ®´ë¶È¤Î´Æºº¤Ë½¾»ö¡£
¸½ºß¤ÏÆÈÎ©¤·¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î¡ÖºâÌ³¤Î¶¯²½¤È¶ÈÀÓ¥¢¥Ã¥×¡×¤ò»Ù±ç¡£
»ñ¶â·«¤ê¤¬½áÂô¤Ê¡ÈÄÙ¤ì¤Ê¤¤²ñ¼Ò¡É¤Ø¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¿·Ãø½ñ:
Æ¬¤¬¤¤¤¤¼ÒÄ¹¤Ï¡È²ñ¼Ò¤Î¤ª¶â¡É¤Î¥³¥³¤·¤«¸«¤Ê¤¤ (https://www.amazon.co.jp/%E9%A0%AD%E3%81%8C%E3%81%84%E3%81%84%E7%A4%BE%E9%95%B7%E3%81%AF%E2%80%9C%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%81%8A%E9%87%91%E2%80%9D%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%82%B3%E3%81%97%E3%81%8B%E8%A6%8B%E3%81%AA%E3%81%84-90%E6%97%A5%E3%81%A7%E6%89%8B%E6%AE%8B%E3%82%8A%E3%82%92%E5%A2%97%E3%82%84%E3%81%99%E3%80%8C%E6%AD%A6%E5%99%A8%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%AE%E7%B0%BF%E8%A8%98%E3%80%8D-%E5%B8%82%E3%83%8E%E6%BE%A4-%E7%BF%94/dp/4046068086)
90Æü¤Ç¼ê»Ä¤ê¤òÁý¤ä¤¹¡ÖÉð´ï¤È¤·¤Æ¤ÎÊíµ¡×(https://www.amazon.co.jp/%E9%A0%AD%E3%81%8C%E3%81%84%E3%81%84%E7%A4%BE%E9%95%B7%E3%81%AF%E2%80%9C%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E3%81%AE%E3%81%8A%E9%87%91%E2%80%9D%E3%81%AE%E3%82%B3%E3%82%B3%E3%81%97%E3%81%8B%E8%A6%8B%E3%81%AA%E3%81%84-90%E6%97%A5%E3%81%A7%E6%89%8B%E6%AE%8B%E3%82%8A%E3%82%92%E5%A2%97%E3%82%84%E3%81%99%E3%80%8C%E6%AD%A6%E5%99%A8%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%AE%E7%B0%BF%E8%A8%98%E3%80%8D-%E5%B8%82%E3%83%8E%E6%BE%A4-%E7%BF%94/dp/4046068086)
ÎáÏÂ¤Î¸× ¹õ»ú¼ÒÄ¹¡¦»Ô¥Îß·»á¤¬¿ä¾©¤¹¤ëDXÀïÎ¬
»Ô¥Îß·»á¤Î²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Lark¤òÆ³Æþ¤·¤¿²ñ·×¡¦ÀÇÍý»Î¶ÈÌ³¤ÎDX²½¤ä¡¢¶È³¦ÆÃ²½·¿¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤òÄó¶¡¤·¡¢Çä¾å¡¦Íø±×¥¢¥Ã¥×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê¼êË¡¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¼«¼Ò¤Ë¤â¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢²¼µ¤è¤ê¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à(https://larkdx.com)
´ØÏ¢Noteµ»ö(https://note.com/hiroshikinoshita/n/n006011c74dd1)
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»»þ¤Ë¡Ö¹õ»ú¼ÒÄ¹¤ÎDX¡×¤È¤´µºÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
.Ai Now! ～Æü¡¹¿Ê²½¤¹¤ëAI¤Îº£¤ò¥¥ã¥Ã¥Á～
https://note.com/hiroshikinoshita/m/mea636d1a1def
À¸À®AIÎÎ°è¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤ä¥Ë¥åー¥¹¤ò¥¿¥¤¥à¥êー¤ËÇÛ¿®¡£ µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤ä»Ô¾ì¤ÎÊÑ²½¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¡Èº£¡É¤ò³Î¼Â¤ËÄÏ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¾ï¤Ë¿·¤·¤¤¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¡¢»þÂå¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÉ¬ÆÉ¥Þ¥¬¥¸¥ó¤Ç¤¹¡£ ºÇ¿·¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¥²¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦
¡ü AI³èÍÑ¡¦LarkÆ³Æþ¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ï¤³¤Á¤é
https://customercloudcorp.com/lark#form
¡ü Lark¤ÎÌµÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡¢Æ³Æþ»öÎã»ñÎÁ¤Ï¤³¤Á¤é
https://larkdx.com
À¸À®AI¤ÈDX¤ò¶Ë¤á¤ë¡§AI¼ÂÁ©¤ÈDXÀïÎ¬¤Î2¥³ー¥¹
https://note.com/hiroshikinoshita/m/mde46910c5bbb
¶áÇ¯¡¢ChatGPT¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÀ¸À®AI¤Î¿Ê²½¤È¡¢À¤³¦Åª¥æ¥Ë¥³ー¥ó´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹DNA¤ÈÀ®¸ù¥á¥½¥Ã¥É¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¡ÖLark¡×¤Ê¤É¤ÎDX¥Äー¥ë¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¹½Â¤¤¬º¬ËÜ¤«¤éÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¥·¥êー¥º¤Ç¤Ï¡¢½é¿´¼Ô¤Ç¤â¼ÂÁ©¤·AI¤ò»Å»ö¤Ë¤Ç¤¤ë¡Ö.Ai¥«¥ì¥Ã¥¸¡×¤Ç¤ÎÀ¸À®AI¼ÂÁ©¹ÖºÂ¤È¡¢¥æ¥Ë¥³ー¥ó´ë¶È¤Î¡ÈÀ®Ä¹DNA¡É¤ò¼´¤Ë¤·¤¿DX¿ä¿Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ø¤Ö¥»¥ß¥Êー¤Î2ËÜÎ©¤Æ¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£ AI¤ÈDX¤òÉð´ï¤Ë¡¢¿·»þÂå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀÚ¤êÂó¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
.Ai¥«¥ì¥Ã¥¸ - À¸À®AI¤òËÜµ¤¤Ç¡È»Å»ö¡É¤Ë¡ª½é¿´¼Ô´¿·Þ
https://note.com/hiroshikinoshita/m/m37ff705e473a
¡ÖÀ¸À®AI¤ò»Å»ö¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤¿¤¤¤±¤É¡¢¤É¤³¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¡©¡× ¤½¤ó¤ÊÊý¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ChatGPT¤äLark¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¼¡À¤Âå¥Ö¥é¥¦¥¶¤Þ¤ÇÉý¹¤¯¾Ò²ð¤¹¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡£ ¤Þ¤º¤ÏAI¤Î´ðÁÃ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÍý²ò¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤Ë±þÍÑ¤¹¤ë¥³¥Ä¤ò¥¹¥Æ¥Ã¥×¥Ð¥¤¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç²òÀâ¡£
Éû¶È¤äÆÈÎ©¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤Ë¤âÌòÎ©¤Ä¶ñÂÎÎã¤òËÉÙ¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢AI»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¿·¤¿¤Ê¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÖÉû¶È¤äÆÈÎ©¤Î¤¿¤á¤ËAI¥¹¥¥ë¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¡ÖDX¤ò¿Ê¤á¤Æ¶ÈÌ³²þ³×¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤½¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¹ÖºÂ¤Ç¤¹¡ª
À¤³¦Åª¥æ¥Ë¥³ー¥ó¤ÎÀ®Ä¹DNA¡¦DX¤ò³Ø¤Ö¡ªLarK¡ßAI¹ÖºÂ
https://note.com/hiroshikinoshita/m/m62bf8de714f7
À¤³¦Åª¥æ¥Ë¥³ー¥ó´ë¶È¤¬¶Ã°ÛÅª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¹âÅÙ¤ÊDXÀïÎ¬¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ®Ä¹DNA¤ÈÀ®¸ù¥á¥½¥Ã¥É¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤¿¼¡À¤Âå¥Äー¥ë¡ÖLark¡×¤Î¼ÂÁ©³èÍÑË¡¤òÃæ¿´¤Ë¡¢AI³èÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎºÇÀèÃ¼»öÎã¤â¤¢¤ï¤»¤Æ²òÀâ¡£
¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä¾ðÊó¶¦Í¤ò³×¿·¤·¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎÀ¸»ºÀ¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÈôÌöÅª¤Ë¹â¤á¤ë¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£ AI¤ò»Å»ö¤Ë³è¤«¤¹Âè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤¤Êý¤«¤é¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ä¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Þ¤Ç¡¢DX¤òËÜ³ÊÅª¤Ë¿ä¿Ê¤·¤¿¤¤¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¿Íµ¤¤Îµ»ö
¡ü DeepSeek vs ChatGPT o1 Pro¡ªAI¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë¤È¤·¤ÆÅ°ÄìÈæ³Ó
https://note.com/hiroshikinoshita/n/n41aa0632918e
¡ü ¤Þ¤ÀChatGPT¤À¤±¡© ¤½¤ì¤¸¤ãAI½é¿´¼Ô¡Ä ¡û¡û³èÍÑ¤Ç¾åµé¼Ô¥ì¥Ù¥ë¤Ø¡ª
https://note.com/hiroshikinoshita/n/n84fe87946d69
¡ü Ë»¤·¤¤¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ç¤â»Ï¤á¤é¤ì¤ë¡ÖAIÉû¶È½Ñ¡×
https://note.com/hiroshikinoshita/n/na4cc80c24765
¡ü AI»þÂå¤Îº£¤³¤½¡ÖLark¡×¤ò»È¤¦¤Ù¤5¤Ä¤ÎÍýÍ³¤ÈÆ³Æþ¥á¥ê¥Ã¥È
https://note.com/hiroshikinoshita/n/n6f24b37d823e
¡ü¡Ú´°Á´ÈÇ¡ÛÀ¸À®AI¥×¥í¥ó¥×¥È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥¯
https://note.com/hiroshikinoshita/n/nd11355f30622
.Ai¡ÊAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ë
AX¡ÊAI¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë/ AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È / Lark, Coze, ChatGPT, Gemini, Claude
¥É¥Ã¥ÈAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ï¡¢24»þ´Ö365Æü¡¢À©Ìó¤Î¤Ê¤¤¥Ç¥¸¥¿¥ëÏ«Æ¯ÎÏ¤ÇÀ¸»ºÀ¤ò³×¿·¤¹¤ëÀèÃ¼¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ºÇ¿·AIµ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢Äê·¿¶ÈÌ³¤Î¼«Æ°²½¤«¤é¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ë¤è¤ë°Õ»×·èÄê»Ù±ç¤Þ¤Ç¤ò¼Â¸½¤·¡¢¿·»þÂå¤ÎÆ¯¤Êý¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Lark¤È¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤·¡¢AX¡ÊAI¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò²ÃÂ®¡£¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÀ®Ä¹¤òÂç¤¤¯¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü ÌµÎÁÁêÃÌ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¤ªÌä¹ç¤»¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://customercloudcorp.com/lark#form
ÀèÃå5¼Ò ÌµÎÁ¤ÎAI/DXÌÌÃÌ¼Â»ÜÃæ¡§https://www.customercloudcorp.com/mtg
¡ü À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎDX¥Äー¥ë¡ÖLark¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë
Lark ¥Ç¥â¤òÂÎ¸³¡§https://www.customercloudcorp.com/mtg
Lark ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¡§https://www.customercloudcorp.com/lark
Lark »ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡§https://larkdx.com/
¡ü AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥ÈÆ³Æþ¡¦DX¿ä¿Ê¤Î¤´ÁêÃÌ¤Ï¤³¤Á¤é
https://larkdx.com/
Ç¯Æ¬½ê´¶¡§AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È³×Ì¿¤òµ¯¤³¤»¡ª
～2025Ç¯¡¢DX¤òÄ¶¤¨¤ÆAX¤Ø～
¿·½Õ¤ò·Þ¤¨¡¢³§¤µ¤Þ¤Ë¤ÏÆüº¢¤è¤ê¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤Ï¡¢AI¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÈôÌöÅª¿Ê²½¤È¡¢¤½¤ì¤ËÈ¼¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶¤Î·àÅª¤ÊÊÑ²½¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤¿°ìÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£
OpenAI¤ÎChatGPT o3¤äGemini 2.0¡¢AI¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ÎCoze¤Ê¤É¡¢¼¡À¤ÂåAI¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤ÎDX¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·ãÆ°¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¥«¥¹¥¿¥Þー¥¯¥é¥¦¥É¤Ï¡ÖÀ¤³¦No.1¤ÎÀ®Ä¹DNA¤ò¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¤·¡¢°µÅÝÅª¤ÊÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ç¯ÅÙÊý¿Ë¤ò·Ç¤²¡¢AI¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤Î´ú¼ê¤È¤·¤ÆÆüËÜ´ë¶È¤ÎÆ¯¤Êý¤ò³×¿·¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢À¸À®AI¤Î¿Ê²½¤¬´ë¶È¤Î¤¢¤êÊý¤ä¸Ä¡¹¿Í¤ÎÆ¯¤Êý¤òº¬ËÜ¤«¤éÊÑ³×¤¹¤ëÃû¤·¤ò¸«¤»¤ëÃæ¡¢Åý¹ç·¿DX´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤¬ÈôÌöÅª¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤¿¤Á¤ÏLark¸ø¼°¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¤½¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Á¡¢¼¡À¤Âå¥¯¥é¥¦¥É¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ëDX²½¤Î¼Â¸½¡¢AI¤È¤Î¶¦À¸¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Î¿ä¿Ê¡¢¤½¤·¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î¸ÜµÒÀ®¸ù»öÎã¤ÎÁÏ½Ð¤È¶¦Í¤ÎÂ¥¿Ê¤Ê¤É¡¢Âç¤¤Ê¿ÊÅ¸¤ò¿ë¤²¤¿Ç¯¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯À¸»ºÀ¤Ï¼çÍ×Àè¿Ê¹ñ¤ÎÃæ¤ÇºÇÄã¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¥ª¥Õ¥£¥¹¥ïー¥«ー¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Èó¸úÎ¨¤Ê¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Ø¤Î²áÅÙ¤Ê»þ´ÖÅê»ñ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ÎÃÙ¤ì¤È¸½¾ì°ÍÂ¸¤Î¶ÈÌ³ÂÎÀ©¡¢¤½¤·¤ÆÉôÊ¬ºÇÅ¬²½¤ËÎ±¤Þ¤ëDX»Üºö¤È¤¤¤¦¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏLark¤ÈAI¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏºòÇ¯Âç¤¤ÊÀ®²Ì¤òÆÀ¤¿¡ÖAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×¤ò³Ë¤È¤·¤¿¿·¤¿¤Ê»ö¶ÈÅ¸³«¤òËÜ³Ê²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´ÊÃ±¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊAI´ðÈ×¤ÈÄ¾´¶Åª¤Ê¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢Lark¤È¤Î´°Á´Åý¹ç¤Ë¤è¤ê¶ÈÌ³¸úÎ¨¤òºÇÂç²½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Äê·¿¶ÈÌ³¤Î´°Á´¼«Æ°²½¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ë¤è¤ë°Õ»×·èÄê»Ù±ç¡¢¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¨¥éー¤Îºï¸º¤Ê¤É¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤Ë¥³¥ß¥Ã¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë¡ÖAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È³×Ì¿¡×¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È³«È¯¥Áー¥à¤Î¿·Àß¡¢ÀìÌç¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎºÎÍÑ¡¦°éÀ®¡¢¶È³¦ÆÃ²½·¿AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹ÂÎÀ©¶¯²½¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤Ë¤âÃíÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¤Ï¡¢AGI¡ÊÈÆÍÑ¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤Î¼ÂÍÑ²½¤¬¸½¼ÂÌ£¤òÂÓ¤Ó¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³²þ³×¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÇ¯¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤òÆüËÜ´ë¶ÈÈôÌö¤Î¹¥µ¡¤ÈÂª¤¨¡¢AI¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤Î¸¶Â§¤òÅ°Äì¤·¡¢Lark¤ÈºÇÀèÃ¼AI¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿³×¿·Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤Ëî²¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎDX¥Äー¥ë¡ÖLark¡×¤¬»ý¤ÄÀ®¸ù¡¦À®Ä¹¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÍ»¹ç¤Ï¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë¡Ö¿Í¼êÉÔÂ¡×¤ä¡ÖÀ¸»ºÀÄãÌÂ¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤òº¬ËÜ¤«¤é²ò·è¤¹¤ë¥«¥®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¤³¦¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡¢1¥¿¥Ã¥×¤Ç¡£¡×¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢Lark¸ø¼°¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ê¡¢AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È»ö¶È¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤ÎÆ¯¤Êý¤òºÆÄêµÁ¤·¡¢À¸»ºÀ³×Ì¿¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÇ¯¤â¡¢³§ÍÍ¤Î¤´»Ù±ç¤È¤´¶¨ÎÏ¤ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯¸µÃ¶
ÂåÉ½ ÌÚ²¼ ´²»Î
°µÅÝÅª¤Ë²ÃÂ®¤¹¤ëAI»þÂå¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø¿Ê¤à½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
À©¸Â¤Ê¤·¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÏ«Æ¯¤ò¼Â¸½¤¹¤ë .Ai ¤Î¡ÖAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡×¤È¡¢À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎDX¥Äー¥ë¡ÖLark¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¦À¸»ºÀ¸þ¾å¡¦¿·µ¬¥Ó¥¸¥Í¥¹³«È¯¤Þ¤Ç°ìµ¤¤ËÈôÌö¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£º£¤¹¤°³×¿·Åª¤Ê¡ÖAI¡ßDX¡×ÂÎ¸³¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¦LarkÆ³Æþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
¡ü ¡Ö¤Þ¤º¤ÏÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤...¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ï¡¢ÌµÎÁÁêÃÌ¤Çµ¿ÌäÅÀ¤ò²ò¾Ã¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡ https://customercloudcorp.com/lark#form
À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎDX¥Äー¥ë¡ÖLark¡×¤ò»È¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡§
¡ü ¤È¤Ë¤«¤¯»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡ªLark ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ï¤³¤Á¤é
¡¡ https://www.customercloudcorp.com/lark
¡ü ¸½¾ì¤Ç¤Î»È¤¤Êý¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÂÎ´¶¤·¤¿¤¤¡ªLark ¥Ç¥â¤òÂÎ¸³¤Ï¤³¤Á¤é
¡¡ https://www.customercloudcorp.com/mtg
Lark¡¦AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¿·µ¬ÈÎÇä¥Ñー¥È¥ÊーÊç½¸Ãæ¡§
¡ü ¡ÖAI¡ßDX¡×¤Ç¼¡À¤Âå¤òÀÚ¤êÂó¤¯¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¡¢»ä¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÁÏ¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¡ https://www.customercloudcorp.com/form
AI/DX¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤¬ºîÀ®¤·¤¿¿Íµ¤¤ÎLark³èÍÑ»ñÎÁ¡§
¡ü ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
¡¡ https://customercloudcorp.com/lark#form
ºÇ¿·AI¤òºÇÂç¸Â¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë³×¿·Åª¤Ê¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ëー¤ò¤â¤¿¤é¤¹Àä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥¯¥é¥¦¥É¤Î¡ÖAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È³×Ì¿¡×¤È¡ÖLark¡×¤ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²ñ¼Ò³µÍ×¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¥«¥¹¥¿¥Þー¥¯¥é¥¦¥É¡ÊLark¸ø¼°¥Ñー¥È¥Êー/¼±³ØÂåÍýÅ¹¡Ë
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÇ§Äê¤ÎDX¥Äー¥ë¡ÖLark¡×¤Î¸ø¼°¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ê¡¢100ËüÉôÆÍÇË¤ÎÁÈ¿¥¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÍýÏÀ¡Ö¼±³Ø¡×¤ÎÂåÍýÅ¹¤Ç¤¹¡£
À¤³¦¶þ»Ø¤Î¥æ¥Ë¥³ー¥ó´ë¶È¤¬ÇÝ¤Ã¤¿À®Ä¹ÀïÎ¬¤È¡¢ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿AI/DX·Ð±Ä¥á¥½¥Ã¥É¤òÍ»¹ç¤·¡¢´ë¶È¤Î·Ð±Ä²ÝÂê¤òÊñ³çÅª¤Ë²ò·è¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡ÖDX¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤ò´Þ¤à200¼Ò°Ê¾å¤Ø¤ÎÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¡¢¼ÂÁ©Åª¥¢¥×¥íー¥Á¤Ç¸²Ãø¤ÊÀ®²Ì¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×¡§
¡¦²ñ¼ÒÌ¾¡§¥«¥¹¥¿¥Þー¥¯¥é¥¦¥É³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊCUSTOMER CLOUD CORP.¡Ë
¡¦½êºßÃÏ¡§¢©160-0022 ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É5ÃúÌÜ15-14 FINE PIECE 302
¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌÚ²¼ ´²»Î
¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.customercloudcorp.com/
´ë¶ÈÍýÇ°¡§
¡¦Mission¡§¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ëÂÎ¸³¤ò¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡£
¡¦Vision¡§À¤³¦¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡¢1¥¿¥Ã¥×¤Ç¡£
¡¦Value¡§»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Àè¿Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Î²ÃÂ®²½¤È¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æー¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÊÑ³×¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤ÈÃÎÀ¤ò¹â¤á¡¢À¤³¦¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¡§
¡ü Lark
¡¦¥Á¥ã¥Ã¥È¡¢¥áー¥ë¡¢¥«¥ì¥ó¥Àー¡¢¥Ó¥Ç¥ª²ñµÄ¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥È´ÉÍýÅù¤ò°ì¸µ²½
¡¦Mac¡¢Windows¡¢iOS¡¢AndroidÂÐ±þ¤ÎÅý¹ç¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Äー¥ë
¾ÜºÙ¡§https://www.customercloudcorp.com/lark
¡ü ¼±³Ø
¡¦ÁÈ¿¥¤ÎÌµÂÌ¤òÇÓ½ü¤·¡¢·ÑÂ³ÅªÀ®Ä¹¤òÂ¥¤¹¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈÍýÏÀ
¡¦¥ê¥½ー¥¹ºÇÅ¬²½¤Ë¤è¤ëÁÈ¿¥²þ³×»Ù±ç
¾ÜºÙ¡§https://www.customercloudcorp.com/shikigaku
¡ü .Ai¡ÊAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡Ë
¡¦24»þ´Ö365Æü²ÔÆ¯¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÏ«Æ¯ÎÏ
¡¦Äê·¿¶ÈÌ³¤Î¼«Æ°²½¤«¤é°Õ»×·èÄê»Ù±ç¤Þ¤ÇÂÐ±þ
¡¦Lark¤ÈÏ¢·È¤·¤¿AX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
¾ÜºÙ¡§https://www.customercloudcorp.com/ai
ÂåÉ½Î¬Îò¡§ÌÚ²¼ ´²»Î¡Ê¥¥Î¥·¥¿ ¥Ò¥í¥·¡Ë
¡¦¥«¥¹¥¿¥Þー¥¯¥é¥¦¥É³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò
¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ôー¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ÂåÉ½¼èÄùÌò
¡¦AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È³×Ì¿¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È / ¥·¥ê¥¢¥ë¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー
À¸À®AI»þÂå¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤òÀìÌç¤È¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ¤¤¿¥·¥ê¥¢¥ë¥¢¥ó¥È¥ì¥×¥ì¥Êー¡£
21ºÐ¤Ç¥¤¥ó¥É¤Ë¤Æ½é¤Î»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¤½¤Î¸å¥ªー¥È¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¤ò·Ð¤Æ¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥¯¥é¥¦¥É¤ä¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Ôー¥¹¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤ÎË¡¿Í¡¢ÃÄÂÎ¤òÀßÎ©¡£ËÉÙ¤Ê·Ð±Ä·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¥Üー¥É¤äM&A¸å¤Î»ö¶ÈºÆÀ¸¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¿ôÂ¿¤¯¤ÎÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾ÊÇ§Äê¤ÎDX¥Äー¥ë¡ÖLark¡×¤äÁÈ¿¥¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ö¼±³Ø¡×¤Ê¤É¤Î¸ø¼°¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥æ¥Ë¥³ー¥ó´ë¶È¤¬ÇÝ¤Ã¤¿À®Ä¹¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÆüËÜ´ë¶È¤ËÆÏ¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡ÖDX¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤ò´Þ¤à200¼Ò°Ê¾å¤ËÆÈ¼«¤Î¡ÖAI/DX·Ð±Ä¥á¥½¥Ã¥É¡×¤òÄó¶¡¡£
¸½ºß¤Ï¡¢AI¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¡ÖAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È³×Ì¿¡×¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÊÑ³×¤È¶¥ÁèÎÏ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¡Ö.Ai¥«¥ì¥Ã¥¸¡×¤Ê¤É¤ÇÇ¯´Ö100²ó°Ê¾å¤ÎAI¹ÖºÂ¤ä¥³¥é¥àÏ¢ºÜ¡¢¡ÖReHacQ¡ª¡×¤Ê¤É¤Ø¤Î¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎÁÈ¿¥ÊÑ³×¡ÊAX: AI Transformation¡Ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¸«¤ò¹¤¯È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü ¥³¥é¥àÏ¢ºÜ¡¦SNS
¡¦¥³¥é¥àÏ¢ºÜ¡§https://note.com/hiroshikinoshita
¡¦X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://x.com/kinoshita_ifr
¥»¥ß¥Êー¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¾ðÊó
¡ü ¥»¥ß¥Êー¤Ø¤Î»²²Ã¤³¤Á¤é¡§https://aidx.peatix.com/
¡ü .Ai ¥«¥ì¥Ã¥¸¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://note.com/hiroshikinoshita/m/mde46910c5bbb
¡ü ¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤Î¤´ÁêÃÌ¡§https://www.customercloudcorp.com/lark#form
¡Ö²ñ¼Ò¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥ê¥âー¥È¤¸¤ã¥À¥á¤¹¤«¡©¡×ÅÄÃ¼¿®ÂÀÏº ¡ß ÌÚ²¼´²»Î
https://youtu.be/csaOxTn0m-8
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=csaOxTn0m-8 ]