¤Ô¤¢¡¢¥¿¥¤ÇÐÍ¥Gulf¤È¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·ÀÌó¤òÄù·ë¡£Âè°ìÃÆ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ìÅì·Ï¥É¥é¥Þ¼ç±é·èÄê¡ª

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Gulf Kanawut Traipipattanapong (¥¬¥ë¥Õ¡¦¥«¥Êー¥¦¥Ã¥È¡¦¥È¥é¥¤¥Ô¥Ñ¥Ã¥¿¥Ê¥Ý¥ó)
1997Ç¯12·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£¥Ð¥ó¥³¥¯½Ð¿È¡£
2019Ç¯¤Ë½é¤Î¼ç±é¥É¥é¥Þ¡ÖTharnType The Series¡×¤¬À¤³¦Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥ÈºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¡¢
2021Ç¯3·î¤Ë¥¿¥¤¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶ÉÂç¼ê¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë3¡×¤È·ÀÌó¡£
2022Ç¯7·î¤ËÆüËÜ¤Î¸ø¼°¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¤ò¥ªー¥×¥ó¡£(https://fan.pia.jp/gulfkanawutjp/)
2023Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜ¤ÎBALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE¤È¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡ÖAll I Ever Wanted feat. GULF KANAWUT¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ìó1,000Ëü²óºÆÀ¸¤òµÏ¿¡£
2024Ç¯3·î¡¢Gucci¤ÎFriend of the House¤Ë½¢Ç¤¡£
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