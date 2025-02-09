²ð¸î¤ÎÌ¤Íè¤ò¸ì¤ë¹ë²Ú½Ð±é¼Ô·èÄê¡ª¡ÖInternational KAiGO Festival 2025¡×
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍKAiGO PRiDE¡ÊËÜ¼Ò½êºß¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§¥Þ¥ó¥¸¥ç¥Ã¥È ¡¦¥Ù¥Ç¥£¡Ë¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯2·î20Æü¡¦21Æü¤ÎÆóÆü´Ö¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖInternatinal KAiGO Festival(IKF) 2025¡×¤ÎÅÐÃÅ¼Ô¤È¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆóÆü´Ö¤Î¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë¤È³Æ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î³µÍ×¤Ï²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ö²ð¸î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡×ÁÏ½Ð¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶È³¦¤òÄ¶¤¨¤¿²ÁÃÍ¤¢¤ë³Ø¤Ó¤ò1¥«½ê¤ÇÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
DAY-1¡§20Æü¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊÍÍ¤âÅÐÃÅ¤¹¤ëOpening session¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢¤¢¤é¤æ¤ë´ë¶È¤äµ¯¶È²È¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ð¸î¡¦Ê¡»ã¤È¤ÎÀÜÅÀ¤ä¤½¤Î²ÄÇ½À¤Ëµ¤ÉÕ¤±¤ë¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
DAY-2¡§21Æü¤Ï¡¢¡ÖKAiGO DESIGN AWARD2025¼õ¾Þ¼°¡×¤Ê¤ÉDAY-1¤È°Û¤Ê¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¶´¤ß¤Ê¤¬¤é³Æ³¦¤ÎÃøÌ¾¤Ê¼ÂÁ©¼Ô¤«¤é²ð¸î¡¦Ê¡»ã¤Ç¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Èー¥¯¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë
2·î20Æü¡ÊÌÚ¡Ë
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/79764/table/10_1_c4e2e782f3580bcd9bcb0114e05fe864.jpg ]
2·î21Æü¡Ê¶â¡Ë
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/79764/table/10_2_7e2702b8bf0ef0823dd2ec6eb338170d.jpg ]
¢¨³Æ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È»²²ÃÊýË¡
ÅöÆüÆþ¾ì¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥¤¥Ù¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àPeatix¤«¤éÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Peatix¥¤¥Ù¥ó¥È¥Úー¥¸(https://ikf2025.peatix.com/)
1DAY¥Á¥±¥Ã¥È(2/20)¡§2,200±ß
1DAY¥Á¥±¥Ã¥È(2/21)¡§2,200±ß
2DAYS¥Á¥±¥Ã¥È(2/20-21)¡§3,300±ß
¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï²¼µ¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ç¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ikf-info@kaigopride.jp
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¡ÖÇ¯¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¶¼°Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤ë¼Ò²ñ¡×¤ò¼Â¸½
¹âÎð²½¤Ï¶¼°Ò¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤ÏÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤Âç¤¤Ê²ÄÇ½À¤Ç¤¹¡£¡ÖInternational KAiGO Festival¡×¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¢¤ì¤ëÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë²ð¸î¤È¥·¥ë¥Ðー¥¨¥³¥Î¥ßー¤òÊÑ³×¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡ÉKAiGOprenuership¡É¡ÊKAiGO¥×¥ì¥Êー¥·¥Ã¥×¡Ë¤ò»ý¤ÄÌ¤Íè»Ö¸þ¤Î¥êー¥Àー¡¢µ¯¶È²È¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥¿ー¡¢¸½¾ì¤Î¼ÂÁ©¼Ô¤é¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÅö¤Æ¡¢¶È³¦¥êー¥Àー¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Ì¤³«Âó¤Î²ÄÇ½À¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¸½¼Â¤ËÊÑ¤¨¤ëÅú¤¨¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¾ì¤Ç¤¹¡£
¢£³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2025Ç¯2·î20Æü(ÌÚ)～2·î21Æü(¶â)
¡¡¡¡¡¡DAY-1¡§2·î20Æü(ÌÚ)¡¡/¡¡¼õÉÕ³«»Ï12:30¡¡³«»Ï13:00¡¡ÊÄ¾ì:19:00¡¡
¡¡¡¡¡¡DAY-2¡§2·î21Æü(¶â)¡¡/¡¡¼õÉÕ³«»Ï09:30¡¡³«»Ï10:00¡¡ÊÄ¾ì:18:00
²ñ¾ì¡§¥ë¥¢ー¥ëÅì¶¿¡¡¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°1-4-20 ¥Ñー¥¯¥³ー¥È¿ÀµÜÁ°¡Ë
»²²ÃÊýË¡¡§Peatix¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇäÃæ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Êhttps://ikf2025.peatix.com/¡Ë
¥¤¥Ù¥ó¥È¥µ¥¤¥È¡§https://kaigopride.jp/ikf2025
¼çºÅ¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍKAiGO PRiDE
¸å±ç¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡¢ÆüËÜ²ð¸îÊ¡»ã»Î²ñ¡¢Á´¹ñ¥Ûー¥à¥Ø¥ë¥Ñー¶¨µÄ²ñ¡¢ÆüËÜ¥Ûー¥à¥Ø¥ë¥Ñー¶¨²ñ¡¢ÅìµþÅÔ¡¢·§ËÜ¸©¡¢½ÂÃ«¶è
¥Ñー¥È¥Êー¡§Ãæ±ûË¡µ¬½ÐÈÇ³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÂÀÊ¿Æ²ÉÔÆ°»º