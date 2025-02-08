2025Ç¯3·î8Æü(ÅÚ)～9Æü(Æü)¡¡Âì¥ö¸¶¤Î¡ÖÀÐÊ¸²½¡×¤ò½ä¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥¯¥é¥Õ¥È¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ

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- - 10:30～12:00¡¡ÀÐÀÚ¾ì¥¬¥¤¥É¥Ä¥¢ー
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- - 13:30～15:00¡¡¥¢¥í¥Þ¥¹¥Èー¥óºî¤êÂÎ¸³
- - 16:00¡¡»³Âå²¹Àô¤ØÁ÷·Þ¡Ê´õË¾¼Ô¤Î¤ß¡Ë
- - 18:00～20:00¡¡ÀÐÍÒ¥Ç¥£¥Êー
- 2025Ç¯3·î9Æü¡ÊÆü¡Ë - Day 2
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- - 8:30～9:30¡¡Ä«¿©
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