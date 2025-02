株式会社ブシロード

株式会社ブシロード(本社:東京都中野区、代表取締役社長:木谷高明)は、「ラブライブ!シリーズ オフィシャルカードゲーム(以下ラブカ)」の第一弾商品である「ブースターパック vol.1」、「スタートデッキ ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」、「スタートデッキ ラブライブ!スーパースター!!」を本日2025年2月8日(土)に発売いたしました。また発売を記念して「ラブカ発売記念生放送」を実施し、ラブカの最新情報をお知らせいたしました。

「ラブカ発売記念生放送」アーカイブを配信中▼

https://www.youtube.com/live/Srk7rnTi9fc?si=6QewmfpPJzH8QGyq

■「ブースターパックvol.1」等ラブカの第一弾商品が本日2月8日(土)発売 !

「ラブライブ!シリーズ オフィシャルカードゲーム」の第一弾商品である、

・ブースターパック vol.1

・スタートデッキ ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会

・スタートデッキ ラブライブ!スーパースター!!

を本日2月8日(土)発売いたしました。

■ラブカかけごえ投票の結果を発表!

先日のラブカ先行発売会場にて実施したラブカスタートのかけごえ投票の結果発表し、

ラブカで遊ぶ時のスタートのかけごえが「ラブカ!ミュージックスタート」に決定いたしました。

■2月よりショップ大会開催!大型大会も2025年秋頃に実施予定!

全国のラブカ取り扱い店舗の一部で、2月度ショップ大会を実施いたします。 また2025年秋頃より全国でラブカの大型大会が開催予定となっております。詳細は追ってお知らせいたしますのでお楽しみに!

■ラブカ発売記念 ゲーマーズ池袋PARCO出張店が出展!

2月8日(土)から2月16日(日)までの間、池袋PARCO本館5Fにて「ラブライブ!シリーズ オフィシャルカードゲーム」発売記念ゲーマーズ池袋PARCO出張店が出展されます。

ラブカだけでなくラブライブ!シリーズ関連グッズの販売や、カード展示なども実施いたします。

またゲーマーズ池袋PARCO出張店でラブカ関連商品を2,000円以上ご購入いただいた方には特典として特製PRカードを配布いたします。

■アトレ秋葉原とラブライブ!シリーズのコラボ開催決定!!

2月15日(土)から2月28日(金)までの間、アトレ秋葉原とラブライブ!シリーズのコラボが開催されます! ラブカ発売を記念した新グッズも登場いたします!

■ラブカ発売記念!ガチャキャンペーン開催!!

ラブライブ!シリーズ オフィシャルカードゲームの発売を記念して、ラブカ発売記念!ガチ

ャキャンペーンを開催いたします!

◇キャンペーン応募方法

CP 用のハッシュタグである「#推しスクールアイドルのここが好き」を付けてポストしたり、

いいねやリポストで獲得できるポイントでガチャを回すことができたり、サイト上でカードを獲得

できます。

▼ラブカ発売記念!ガチャキャンペーン特設ページ

https://llofficial-cardgame.rooot.fan/

(キャンペーンの参加には特設ページ上で X アカウントでのログインが必要となります。)

カードにレアリティがあり、最高レアリティの SSR(7 種)には実際の景品の抽選に応募できる

応募券が付属しております。

◇キャンペーン実施期間

2025年1月31日(金)~2025年2月13日(木)

その他「ラブライブ!シリーズ オフィシャルカードゲーム」の情報について、はラブカ公式サイトまたはラブカ公式Xにて詳細をご確認ください。

引き続きラブライブ!シリーズ オフィシャルカードゲームをよろしくお願いいたします。

■ラブライブ!シリーズについて

女子高校生が学校で活動するアイドル・"スクールアイドル"を通して夢を叶えていく姿を描くプロジェクト。「みんなで叶える物語」をテーマに、オールメディアでの展開を行っています。

最初のシリーズとなる『ラブライブ!』を皮切りに、『ラブライブ!サンシャイン!!』、『ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』、『ラブライブ!スーパースター!!』、『ラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ』といった新たな作品を次々と展開し、メンバーのストーリーを描いたTVアニメの放送や、メンバーを担当するキャストによるライブイベントの開催など、多岐にわたる活動に取り組んでいます。

2024年は4月に『にじよん あにめーしょん2』を放送。9月より『映画 ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第1章』が公開。10月からは『ラブライブ!スーパースター!!』TVアニメ3期の放送。ラブライブ!シリーズ初の実写ドラマ化『ラブライブ!スクールアイドルミュージカル the DRAMA』が11月より放送。11月29日より『劇場総集編 幻日のヨハネ -SUNSHINE in the MIRROR-』が公開。

アニメの他にも完全新作のオリジナル舞台『スクールアイドルミュージカル』が初演の好評を受け、2025年2月公演の実施が決定しております。

6月にはシリーズ15周年を迎え、『映画 ラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 完結編 第2章』が公開予定!

▼ラブライブ!シリーズ オフィシャルカードゲーム公式サイト

https://llofficial-cardgame.com/

▼ラブライブ!シリーズ オフィシャルカードゲーム公式X

https://twitter.com/LL_cardgame

▼ラブライブ!シリーズ 公式サイト

https://www.lovelive-anime.jp

▼ラブライブ!シリーズ 公式X

https://twitter.com/LoveLive_staff

▼ラブライブ!シリーズ 公式TikTok

https://www.tiktok.com/@lovelive_official

▼ラブライブ!シリーズ 公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/c/lovelive_series (https://www.youtube.com/c/lovelive_series)

▼ラブライブ!スーパースター!!/Liella! 公式X

https://x.com/Liella_PLSP

▼蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ公式X

https://x.com/hasunosora_SIC

【権利表記】

(C)2013 プロジェクトラブライブ! (C)2017 プロジェクトラブライブ!サンシャイン!! (C)2022 プロジェクトラブライブ!虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 (C)2024 プロジェクトラブライブ!スーパースター!! (C)プロジェクトラブライブ!蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ (C)Bushiroad

※ご紹介いただく際は、権利表記として上記の記入をお願いします。