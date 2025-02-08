3·î15Æü～16Æü³«ºÅ¤Î¥Ð¥ó¥À¥¤¤ÎÂç·¿TCG¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËBE:FIRST¤ÎSHUNTO¤ÈRYUHEI¡¢¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¤¬½Ð±é·èÄê¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤ ¥«ー¥É»ö¶ÈÉô¤Ï¡¢2024Ç¯9·î14Æü¤Ë¥À¥é¥¹¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿TCG¥Ö¥é¥ó¥É¡ØBANDAI CARD GAMES¡Ù¥¿¥¤¥È¥ë¤¬½¸¤¦¥ïー¥ë¥É¥Ä¥¢ー·Á¼°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØBANDAI CARD GAMES Fest¡¡24-25¡Ù¤Î¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò¡¢2025Ç¯3·î15Æü(ÅÚ)¡¢16Æü(Æü)¤ËÀéÍÕ¸©¤ÎËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦BANDAI CARD GAMES Fest 24-25 in JAPAN(FINAL) ³«ºÅ³µÍ×
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯3·î15Æü(ÅÚ)¡¢16Æü(Æü)¡Ê2Æü´Ö³«ºÅ¡Ë
²ñ¾ì¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥» ¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì
½»½ê¡§¢©261-0023 ÀéÍÕ¸©ÀéÍÕ»ÔÈþÉÍ¶èÃæÀ¥£²ÃúÌÜ£±
¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°HP¡§https://www.bandaicardgames-fest.com/24-25/jp/japan/
¢¦DAY1¤Ë7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹&¥Üー¥«¥ë¥°¥ëー¥×BE:FIRST¤ÎSHUNTO¤µ¤ó¤ÈRYUHEI¤µ¤ó¤¬ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ª
ONE PIECE¥«ー¥É¥²ー¥à¤ÎCOLLABORATION SONG¡ØSet Sail¡Ù¤äTV¥¢¥Ë¥á¡ÖSPECIAL EDITED VERSION¡ØONE PIECE¡Ùµû¿ÍÅçÊÔ¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¼çÂê²Î¡ØSailing¡Ù¤òÃ´Åö¤·¤¿BE:FIRST¤ÎSHUNTO¤ÈRYUHEI¤¬ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ØBANDAI CARD GAMES Fest 24-25 in JAPAN(FINAL)¡×¤Ë»²Àï¤·¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢¡ÖONE PIECE¥«ー¥É¥²ー¥à ¾®³ØÀ¸ºÇ¶¯²¦¼Ô·èÄêÀï¡×ÆüËÜ°ì·èÄêÀï¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Î¥²¥¹¥È½Ð±é¤È¡¢°ìÈÌ»²²Ã¼Ô¸þ¤±¤Î¥«ー¥É¥Ð¥È¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖONE PIECE¥«ー¥É¥²ー¥à ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ð¥È¥ë¡×¤ËÆÃÊÌÏÈ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ð¥È¥ë¤Î»²²Ã¼Ô¤È1ÂÐ1¤ÇÂÐÀï¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£
ONE PIECE¥«ー¥É¥²ー¥à¤Î¥Ç¥Ã¥¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ãONE PIECE¥«ー¥É¥²ー¥à ¾®³ØÀ¸ºÇ¶¯²¦¼Ô·èÄêÀï¢ä
ONE PIECE¥«ー¥É¥²ー¥à¤Î¾®³ØÀ¸¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÄºÅÀ¤ò·è¤á¤ëÂç·¿Âç²ñ¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯3·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î³ÆÃÏ°è¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÆüËÜ°ì·èÄêÀï¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
·è¾¡¥¹¥Æー¥¸¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¥Ð¥ó¥À¥¤¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢ãONE PIECE¥«ー¥É¥²ー¥à ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ð¥È¥ë¢ä
¡ÖONE PIECE¥«ー¥É¥²ー¥à ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥Ð¥È¥ë¡×¤È¤Ï¡¢ÂÐÀï¿ô¡¦¾¡Íø¿ô¤Ë±þ¤¸¤ÆµÇ°ÉÊ¤¬¹ë²Ú¤Ë¤Ê¤ë1ÂÐ1¤Î¥Ð¥È¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ONE PIECE¥«ー¥É¥²ー¥à¤Î¥Ç¥Ã¥¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¾°¡¢»²²Ã¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢´ðËÜÅª¤Ê¥ëー¥ë¤¬¤ï¤«¤ê¡¢°ì¿Í¤ÇÍ·¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÊý¤Î¤ß¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
BE:FIRST¥á¥ó¥Ðー¤Î»²²Ã»þ´Ö¤ò¤Õ¤¯¤à¾ÜºÙ¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°HP¤Ë¤Æ¿ï»þ¹¹¿·Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¦DAY2¤ËÇÐÍ¥¤Î¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¤µ¤ó¤¬ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ª
Netflix¡ØONE PIECE¡Ù¤Ç¥¾¥íÌò¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¡¦¿·ÅÄ¿¿·õÍ¤¤¬ÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ÖBANDAI CARD GAMES Fest 24-25 in JAPAN(FINAL)¡×¤Ë»²Àï¤·¤Þ¤¹¡£ÅöÆü¤Ï¡ØONE PIECE¥«ー¥É¥²ー¥à¡Ù¤Î¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×2024 ¥ïー¥ë¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡×¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Þ¤¹¡£
À§Èó²ñ¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»²²ÃÊýË¡
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î»²²Ã¤Ë¤ÏBANDAI TCG+¤Ç¤Î»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¤ª¤è¤Ó´é¼Ì¿¿ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£»²²ÃÊýË¡¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¸ø¼°HP¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿½¹þ³«»Ï¤Ï2·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´é¼Ì¿¿ÅÐÏ¿¤Î¿³ºº¤Ë1½µ´Ö°Ê¾å¤ª»þ´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤´Æþ¾ì¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÅöÆü¤ÎÍè¾ì¿Í¿ô¤Ë¤è¤ê¡¢Æþ¾ì¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦¡ØBANDAI CARD GAMES Fest 24-25¡Ù¤È¤Ï-
BANDAI CARD GAMES¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬½¸·ë¤·¤¿¡ÖBANDAI CARD GAES Fest¡×¤Ï¡¢2023Ç¯ÅÙ¤è¤ê³«ºÅÃÏ°è¤ò³ÈÂç¤·¡¢À¤³¦12¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
-³«ºÅÆüÄø(¸½ÃÏ»þ´Ö)-
2024Ç¯9·î14~15Æü¡§¥À¥é¥¹
2024Ç¯10·î5~6Æü¡§¥Þ¥Ë¥é
2024Ç¯11·î2~3Æü¡§¥¸¥ã¥«¥ë¥¿
2024Ç¯11·î9~10Æü¡§¥Ð¥ó¥³¥¯
2024Ç¯12·î7~8Æü¡§¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë
2024Ç¯12·î7~8Æü¡§¥æ¥È¥ì¥Ò¥È
2024Ç¯12·î14~15Æü¡§¹½£
2024Ç¯12·î21~22Æü¡§ÂæËÌ
2024Ç¯12·î28~29Æü¡§¹á¹ÁÆÃÊÌ¹ÔÀ¯¶è
2025Ç¯1·î4~5Æü¡§¥ªー¥é¥ó¥É
2025Ç¯1·î11~12Æü¡§¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×ー¥ë
2025Ç¯3·î15~16Æü¡§ËëÄ¥¥á¥Ã¥»
¢¦ ¡ÖBANDAI CARD GAMES Fest 24-25 in JAPAN(FINAL)¡×½ÐÅ¸¥¿¥¤¥È¥ë
¢¡¥Ð¥È¥ë¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä
¡¡¸ø¼°HP¡§https://www.battlespirits.com/
¡¡¸ø¼°X¡§https://twitter.com/bs_official
¢¡¥Ç¥¸¥â¥ó¥«ー¥É¥²ー¥à
¡¡¸ø¼°HP¡§https://digimoncard.com/
¡¡¸ø¼°X¡§https://twitter.com/digimon_tcg
¢¡ONE PIECE¥«ー¥É¥²ー¥à
¡¡¸ø¼°HP¡§https://www.onepiece-cardgame.com/
¡¡¸ø¼°X¡§https://twitter.com/ONEPIECE_tcg
¢¡UNION ARENA
¡¡¸ø¼°HP¡§https://www.unionarena-tcg.com/jp/
¡¡¸ø¼°X¡§https://twitter.com/UNION_ARENA_TCG
¢¡¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ë¥¹ー¥Ñー¥«ー¥É¥²ー¥à ¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¥ïー¥ë¥É
¸ø¼°HP¡§https://www.dbs-cardgame.com/fw/jp/
¸ø¼°X¡§https://twitter.com/dbfw_cardgameJP
¢¡¥¬¥ó¥À¥à¥«ー¥É¥²ー¥à
¸ø¼°HP¡§https://www.gundam-gcg.com/jp/
¸ø¼°X¡§https://x.com/GUNDAM_GCG_JP
¢¡³«±¿¥³¥í¥·¥¢¥à
¸ø¼°HP¡§https://www.carddass.com/kaiuncoliseum/
¸ø¼°X¡§https://x.com/KAIUNCOLISEUM
(C)BANDAI
(C)ËÜ¶¿¤¢¤¤è¤·¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
(C)ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò (C)ÈøÅÄ±É°ìÏº¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
(C)ËÜ¶¿¤¢¤¤è¤·¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
(C)BNP/BANDAI
(C)¥Ðー¥É¥¹¥¿¥¸¥ª¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦Åì±Ç¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó
(C)SOTSU¡¦SUNRISE (C)SOTSU¡¦SUNRISE¡¦MBS (C)BANDAI
(C)¾®³Ø´Û¡¦¥Ð¥ó¥À¥¤