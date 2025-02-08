¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥óÂçËÜÌ¿¡ª¹ë²Ú¡ØÌª°ò¿Ô¤¯¤·¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ª½ÅÈ¢¡Ù¡£¥ª¥¤¥â¥Èー¥¥çー¤Î¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤ÈÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¡£
3¥ö·î°Ê¾å¤Î½ÏÀ®¡õÃº²Ð¾Æ¤¤Ç»Å¾å¤²¤¿¼ï»ÒÅç»º¤Î°ÂÇ¼°ò¤ò»ÈÍÑ¡£9¼ïÎà¤Î¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥¹¥¤ー¥Ä¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¤Î¡ØÌª°ò¿Ô¤¯¤·¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ª½ÅÈ¢¡Ù¡£
¤³¤ÎÅÙ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò°ò¾¢¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âçºê°Â·ÝÏ©¡Ë¤Ï¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ô¡õ OIMO TOKYO¡Ê¥ª¥¤¥â¥Èー¥¥çー¡Ë¡Õ¤Ï¡¢2025Ç¯¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¤È¤·¤Æ¡ØÌª°ò¿Ô¤¯¤·¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ª½ÅÈ¢¡Ù¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿·¤¿¤ÊÀ½ÉÊ¤Ï¡õ OIMO TOKYO¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥¹¥È¥¢(https://www.and-oimo-tokyo.com/)¤È¡¢¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥éÅìµþËÜÅ¹(https://www.instagram.com/and_oimo_tokyo_peninsula/)¡¢ÃæÌÜ¹õÅ¹(https://www.instagram.com/and_oimo_tokyo_cafe/)¡¢Âå¡¹ÌÚ¸ø±àÅ¹(https://www.instagram.com/oimotokyo_yoyogipark/)¤Ë¤Æ¹ØÆþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
°Â¿´¤·¤ÆÂ£¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Ä¥Õ¥êー¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥¹¥¤ー¥Ä
¹âµé¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥¹¥¤ー¥ÄÀìÌçÅ¹¡Ö& OIMO TOKYO¡Ê¥ª¥¤¥â¥Èー¥¥çー¡Ë¡×¤¬Â£¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìÈ¢¡£2025Ç¯¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó´ü´Ö¡õ¸Ä¿ô¸ÂÄê¤Çºî¤é¤ì¤¿¡ØÌª°ò¿Ô¤¯¤·¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ª½ÅÈ¢¡Ù¤Ï¡¢¼ï»ÒÅç»º¤Î3¥ö·î½ÏÀ®Ãº²Ð¾Æ¤Ìª°ò¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿Íµ¤¥¹¥¤ー¥Ä9¼ïÎà¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡£º£Ç¯¤Î¤ªÀµ·î¡¢SNS¤ä¥Í¥Ã¥È¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÌª°ò¿Ô¤¯¤·¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ª¤»¤Á¡×¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¤¹¡£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤Î¶Ì¼êÈ¢¡£ÎäÅàÊÝÂ¸¤Ê¤Î¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ÎÂ£¤êÊª¤ËÌÂ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ëÊý¤Ë¤Ï¡¢¤¼¤ÒÆÃÀ½¤Î¹âµé¶ÍÈ¢Æþ¤ê¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ª½ÅÈ¢¤ò¤ª´«¤á¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¤ª½ÅÈ¢¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡ÖÌª°ò¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥±ー¥¡×¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢AmazonÍÎ²Û»ÒÉôÌçÂè°ì°Ì¤ÎÌª°ò¥Ð¥¹¥¯¥Áー¥º¥±ー¥¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ª¥¤¥â¥Èー¥¥çー¤Î¿Íµ¤¥¹¥¤ー¥Ä¤¬ÀªÂ·¤¤¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ìÈ¢¤Ç¤¹¡£
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡ÖÌª°ò¿Ô¤¯¤·¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ª½ÅÈ¢ ～St. Valentine¡Çs Day～¡×
²Á³Ê¡§8,980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ª¥¤¥â¥Èー¥¥çー¤Î¿Íµ¤¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë¿·ºî¤â¥×¥é¥¹¤·¤¿¸ÂÄê¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡ª
ÏÂ¤ÎÈþ¤·¤¤¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¡ØÌª°ò¿Ô¤¯¤·¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ª½ÅÈ¢¡Ù¡£¥ª¥¤¥â¥Èー¥¥çー¤¬¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Î¤¿¤á¤ËÍÑ°Õ¤·¤¿¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç´Å¤¯¹¬¤»¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¡£¥Á¥ç¥³¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª ìÔÂô¤ÊÂç¿Í¤Î¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¡£°Ê²¼¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1. Ìª°ò¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Æ¥êー¥Ì¡§¤³¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¤Î¡ØÌª°ò¿Ô¤¯¤·¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ª½ÅÈ¢¡Ù¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¡¢Ìª°ò¥Úー¥¹¥È¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥Ïー¥â¥Ëー¡£¥¯¥êー¥ßー¤Ê¸ý¤É¤±¤È¾å¼Á¤Ê´Å¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥³ー¥Òー¤ä¹ÈÃã¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤â¤Á¤í¤ó¾åÇòÅüÉÔ»ÈÍÑ¡¢¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¤Î¥±ー¥¤Ç¤¹¡£
2. Ìª°ò¥Ð¥¹¥¯¥Áー¥º¥±ー¥¡Ê¥×¥ìー¥ó¡Ë¡§¥Ð¥¹¥¯¥Áー¥º¥±ー¥¤Ë¿·É÷¤ò¿á¤¹þ¤ó¤ÀÌª°ò¥¹¥¤ー¥Ä¤ÎÂåÉ½ºî¡£¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¤ÈÌª°ò¤Î¤Û¤Î¤«¤Ê´Å¤ß¤¬ÍÏ¤±¹ç¤¤¡¢¥Áー¥º¤Î»ÝÌ£¤È¤ÎÀäÌ¯¤ÊÄ´ÏÂ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£È¯Çä1¥ö·î¤ÇAmazonÍÎ²Û»ÒÉôÌç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¼ÂÎÏÇÉ¤Ç¤¹¡£
3. Ìª°ò¥Ð¥¹¥¯¥Áー¥º¥±ー¥¡ÊËõÃã¡Ë¡§¥ª¥¤¥â¥Èー¥¥çー¤Î´ÇÈÄ¥¹¥¤ー¥Ä¤Ë¡¢µþÅÔ¤ÎÏ·ÊÞ¡Ø´Ýµ×¾®»³±à¡Ù¤ÎËõÃã¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¡£Ìª°ò¤Î´Å¤µ¤ÈËõÃã¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤¬ÀäÌ¯¤ËÍí¤ß¹ç¤¤¡¢ÆüËÜÃã¤ä¥³ー¥Òー¤Ë¹ç¤¦ÀöÎý¤µ¤ì¤¿°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£¥®¥Õ¥È¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤ëÏÂÍÎÀÞÃï¥¹¥¤ー¥Ä¤Ç¤¹¡£
4. Ìª°ò¤Î¾Æ¤¤¤¤â¥«¥Ì¥ì¡§¸Þ¤ÄÀ±¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥¶¡¦¥Ú¥Ë¥ó¥·¥å¥éÅìµþ¡×¤Î¥¹¥¤ー¥È¥ëー¥à¤Ç¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡¢¥«¥Ì¥ì¤ÎËÜ¾ì¤âÇ§¤á¤ëºÇ¹âµé¥«¥Ì¥ì¡£¥«¥ê¥Ã¤È»Å¾å¤²¤¿É½ÌÌ¤È¡¢Ãæ¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿Ç»¸ü¤Ê°ÂÇ¼°ò¤Î¾Æ¤¤¤¤â¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¡¢ìÔÂô¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
5.. Ìª°ò¥Á¥Ã¥×¥¹¤Î¥Á¥ç¥³¥¯¥é¥ó¥Á¡Ê¥ß¥ë¥¯¡¿¥Ó¥¿ー¡Ë¡§¤³¤Á¤é¤â¤³¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¤ª½ÅÈ¢¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤é¤ì¤¿¿·ºî¤Î¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¥¹¥¤ー¥Ä¡£¿Íµ¤¤ÎÌª°ò¥Á¥Ã¥×¥¹¤ò¥¯¥é¥ó¥Á¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¡£¥ß¥ë¥¯¤È¥Ó¥¿ー¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤¿¿©¤Ù±þ¤¨¤Î¤¢¤ë¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
6. ¥Á¥ç¥³¤¬¤±Ìª°ò¤±¤ó¤Ô¥Á¥Ã¥×¥¹¡Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡õ¥¢ー¥â¥ó¥É¡Ë¡§¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢¶ËÌª½ÏÀ®¤ä¤¤¤¤âÀìÌçÅ¹¡ÔSAZANKA ¡Õ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¡£¥ô¥¡¥íー¥Ê¼Ò¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òìÔÂô¤Ë°ì¤Ä¤Ò¤È¤ÄÃúÇ«¤Ë¼êºî¶È¤Ç¥³ー¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
9. ¥Á¥ç¥³¤¬¤±Ìª°ò¤±¤ó¤Ô¥Á¥Ã¥×¥¹¡Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡õ¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¡Ë¡§¡ÔSAZANKA ¡Õ¤ÎÌª°ò¤±¤ó¤Ô¥Á¥Ã¥×¥¹¤ò¡¢¹âµé¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë¤Ï¹á¤êË¤«¤Ê¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¤ÇºÌ¤ê¡¢Ç»¸ü¤Ê´Å¤ß¤È¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¾åÉÊ¤ÊÉ÷Ì£¤¬ÀäÌ¯¤ËÄ´ÏÂ¤·¤¿¼î¶Ì¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
8. ¥Á¥ç¥³¤¬¤±Ìª°ò¤±¤ó¤Ô¥Á¥Ã¥×¥¹¡Ê¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡õ¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¡Ë¡§»ÀÌ£Ë¤«¤Ê¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÇÌª°ò¥Á¥Ã¥×¥¹¤òÊñ¤ß¹þ¤ß¡¢¹á¤Ð¤·¤¤¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯´¶¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
9. ¥Á¥ç¥³¤¬¤±Ìª°ò¤±¤ó¤Ô¥Á¥Ã¥×¥¹¡Ê±§¼£ËõÃã¡Ë¡§Ìª°ò¤±¤ó¤Ô¥Á¥Ã¥×¥¹¤Ë¹ç¤¦¡¢ËõÃã¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¶ãÌ£¤·¤Æºî¤Ã¤¿»ê¹â¤Î¥Á¥ç¥³¤¬¤±Ìª°ò¤±¤ó¤Ô¥Á¥Ã¥×¥¹¤Ç¤¹¡£ËõÃã¤È¤³¤À¤ï¤ê¤Î³¤±ö¡ÖËþÄ¬¤Î±ö¡×¤Î¾åÉÊ¤Ê±öÌ£¤¬ÀäÌ¯¤ËÄ´ÏÂ¤·¤¿¼î¶Ì¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç¤¹¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï³Æ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤âÏÃÂêÊ¨Æ¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ª¤»¤Á¤¬¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»ÅÍÍ¤ÇÅÐ¾ì¡£ìÔÂô¤ÊÌª°ò¥¹¥¤ー¥Ä¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ÆÃÀ½¤ª½ÅÈ¢¡£
ÆÃÄ¹
1. ¥ª¥¤¥â¥Èー¥¥çー¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿ìÔÂô¤Ê°ìÈ¢¡¡ÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿9¼ïÎà¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤òµÍ¤á¹ç¤ï¤»¡¢°ìÈ¢¤Ç¥ª¥¤¥â¥Èー¥¥çー¤Î¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2. ÎäÅàÊÝÂ¸¤Ç3¥ö·î°Ê¾å³Ú¤·¤á¤ë¡¡ÎäÅàÊÝÂ¸ÂÐ±þ¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê½Ö´Ö¤ò¤¤¤Ä¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤ªÀµ·î¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µÞ¤ÊÍèµÒ¤ä¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤È¤·¤Æ¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£Æü¾ï¤Ë¾¯¤·ìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3. ·ò¹¯»Ö¸þ¤Ë´ò¤·¤¤ÄãGI¥¹¥¤ー¥Ä¡¡¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¤ÏGIÃÍ¤¬Äã¤¯¡¢·ìÅüÃÍ¤ÎµÞ¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤ëÆÃÀ¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¡¢ºá°´¶¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢·ò¹¯¤òµ¤¸¯¤¦Êý¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
4. ¤¹¤Ù¤Æ¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êーÂÐ±þ¡¡¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤¬¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥êー¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾®ÇþÊ´¤ËÉÒ´¶¤ÊÊý¤ä·ò¹¯¤òµ¤¤Ë¤µ¤ì¤ëÊý¤â°Â¿´¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
5. ¿¦¿Í»ÅÎ©¤Æ¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¶ÍÈ¢Æþ¤ê¡¡ÏÂ¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¤¿ÆÃÀ½¶ÍÈ¢¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤ËºÇÅ¬¡£²Ú¤ä¤«¤Ê°ìÈ¢¤¬¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Î´¶Æ°¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£
¹ØÆþÊýË¡
¡ÖÌª°ò¿Ô¤¯¤·¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ª½ÅÈ¢¡×¤Ï¡¢¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥¹¥È¥¢¤è¤ê¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Á´¹ñÇÛÁ÷¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¤Î¤¿¤á¤ªÁá¤á¤Ë¤ªµá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥¹¥È¥¢¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯(https://www.and-oimo-tokyo.com/product-page/%E8%9C%9C%E8%8A%8B%E5%B0%BD%E3%81%8F%E3%81%97%E3%81%AE%E3%82%B9%E3%82%A4%E3%83%BC%E3%83%84%E3%81%8A%E9%87%8D%E7%AE%B1-st-valentine-s-day-%E3%83%90%E3%83%AC%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%AE%E8%9C%9C%E8%8A%8B%E3%81%8A%E9%87%8D%E7%AE%B1)
¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
¾¦ÉÊ¤äÇÛÁ÷¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´¼ÁÌä¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢°Ê²¼¤Þ¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
& OIMO TOKYO¡Ê¥ª¥¤¥â¥Èー¥¥çー¡Ë
½»½ê¡§¢©153-0042¡¡ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÀÄÍÕÂæ1-14-4 CONTRAL nakameguro 1F
¥áー¥ë¡§info@imosho.jp
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6416-4908
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://www.and-oimo-tokyo.com/
º£¸å¤ÎÅ¸³«
¥ª¥¤¥â¥Èー¥¥çー¤Ï¡¢º£¸å¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤äµ¨Àá¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥·ー¥º¥Ê¥ë¤ÊÎäÅà¥¹¥¤ー¥Ä¥»¥Ã¥È¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê¤äºù¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¡¢Êì¤ÎÆü¸ÂÄê¥»¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¿·Á¯¤Ê¶Ã¤¤ÈÈþÌ£¤·¤µ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¼¡²óºî¤Ë¤â¡¢¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¸µ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ïÊÔ½¸Ä¹¡£ÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤¿´¶À¤È·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢À¸»º¼Ô¤ä¿¦¿Í¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ø¤ÎÃúÇ«¤Ê¼èºà¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÁÛ¤¤¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¡ØÊª¸ì¤Î¤¢¤ë¥¹¥¤ー¥Ä¡Ùºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
[³ô¼°²ñ¼Ò°ò¾¢¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò Âçºê°Â·ÝÏ©]
¡Ö»ä¤¿¤Á¥ª¥¤¥â¥Èー¥¥çー¤Ç¤Ï¡¢À¸»º¼Ô¤¬¼ê±ö¤Ë¤«¤±¤Æ°é¤Æ¤¿ÁÇºà¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÇÂç¸Â¤Ë°ú¤½Ð¤·¡¢°ì¸ý¤´¤È¤Ë¿·¤·¤¤È¯¸«¤È´¶Æ°¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ª½ÅÈ¢¤Ï¡¢3¥ö·î½ÏÀ®¤µ¤»¤¿Ìª°ò¤ò¡¢¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¿¦¿Í¤¬Ãº²Ð¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¾Æ¤¾å¤²¡¢¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬¿´¤ò¹þ¤á¤ÆÃúÇ«¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿9¼ïÎà¤Î¥¹¥¤ー¥Ä¤ò¶ÍÈ¢¤ËµÍ¤á¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÊÌ¤ÊÊý¤ØÂ£¤êÊª¡¢ÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤µ¤ì¤ëÊý¤Ë¡¢¤¼¤ÒÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡×