¼Ò²ñ²ÝÂê¤Î²ò·è¤ËÄ©¤à¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¡Ö±ß´ÄÅªÏ¢·È¤Ë´ð¤Å¤¯Êñ³ç¶¨Äê¡×¤ÎÄù·ë¤ÈÄù·ë¼°³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡¡Ö¿Í¤¬¼çÂÎ¤ÎË¤«¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤È¤È¤â¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥É¤Î²ò¾Ã¡¦DX¿ä¿Ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ö°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Þ¤ë¤´¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ê°Ê²¼¡¢¤Þ¤ë¤´¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ë¡×¤Ï¡¢»¿½õ²ñ°÷¤È¤·¤Æ»²²è¤·¤Æ¤¤¤ë£±£¹¼«¼£ÂÎ¤Î¤¦¤Á¤Î£¸¼«¼£ÂÎ¡Ê»³·Á¸©ÆîÍÛ»Ô¡¢Ä¹Ìî¸©ÃæÀîÂ¼¡¢Ä¹Ìî¸©ÈÓ¹ËÄ®¡¢Ê¼¸Ë¸©Ë²¬»Ô¡¢¹âÃÎ¸©Æü¹âÂ¼¡¢¼¯»ùÅç¸©¤¤¤Á¤¶úÌÚÌî»Ô¡¢¼¯»ùÅç¸©»ÖÉÛ»Ö»Ô¡¢¼¯»ùÅç¸©ÂçºêÄ®¡Ë¤È¡Ö±ß´ÄÅªÏ¢·È¤Ë´ð¤Å¤¯Êñ³ç¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¶¨Äê¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤´¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î²ñ°÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤È¤Î¹°èÅª¤ÊÏ¢·È¤Î¤â¤È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤È¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÄù·ë¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¶¨ÄêÄù·ëÆü¤Ï2·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Äù·ë¼°¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ê¥¢¥ë¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É·Á¼°¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¶¨ÄêÄù·ë¤ÎÇØ·Ê
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤¬µÞÂ®¤Ë¿ÊÅ¸¤·¡¢¹ÔÀ¯¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¸úÎ¨²½¤äÍøÊØÀ¤Î¸þ¾å¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á´¹ñ¤Î´ðÁÃ¼«¼£ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥É¤Î³ÈÂç¤ä¿ÍÅª»ñ¸»¤ÎÉÔÂ¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤ÎÊ£»¨²½¤Ê¤É¤Î¿¼¹ï¤Ê²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Î¿»Æ©¤È¹ÔÆ°ÊÑÍÆ¤ÎÂ¥¿Ê¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¤Ð¤é¤Ä¤¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ËÜ¼ÒÃÄË¡¿Í¤ÏÀßÎ©Åö½é¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ä¼èÁÈ¤Ë»¿Æ±¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë´ë¶È¤È¤È¤â¤ËÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³èÆ°¤Î1´üÌÜ¡Ê2023Ç¯8·î～¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÃÎ¸«¤ä¾ðÊó¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡Ö³Ø¤Ó¤Î¾ì¡×¤È¤·¤ÆÂ¿¿ô¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤äÌ±´Ö´ë¶È¤Î»²²Ã¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤´¤È¤Î²ÝÂê¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢¶¦Í¤¹¤ë´ðÈ×¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦³èÆ°¤Î£²´üÌÜ¤È¤Ê¤ëº£´ü¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö³Ø¤Ó¤Î¾ì¡×¤ÎÄó¶¡¤«¤é°ìÊâÁ°¤Ø¿Ê¤ß¡¢³Ø¤Ó¤Î¾ì¤Ç¶¦Í¤µ¤ì¤¿ÃÎ¼±¤ò´ð¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ê¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¡Ö¼ÂÁ©¤Î¾ì¡×¤òÁ´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¿¦°÷¤äÌ±´Ö´ë¶È¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¼Â¸½¤¹¤ë¼èÁÈ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢»¿½õ²ñ°÷¼«¼£ÂÎ¤ä´ë¶È²ñ°÷¤¬Áê¸ß¤Ë½ÀÆð¤ÊÏ¢·È¤ò¼Â¸½¤·¡¢³ÆÃÏ°è¤Î¶¦ÄÌ²ÝÂê¤È¸ÄÊÌ¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¡Ö±ß´ÄÅªÏ¢·È¤Ë´ð¤Å¤¯Êñ³ç¶¨Äê¡×¤òÄù·ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ËÜ¶¨Äê¤Ï¡¢¼«¼£ÂÎÆ±»Î¤¬Áê¸ß¤ËÏ¢·È¤·¡¢»¿½õ²ñ°÷´ë¶È¤È¤â¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÀìÌç¿Íºà¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿²ò·èºö¤ò¿×Â®¤ËÄó¶¡¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤ÊÀè¿Ê»öÎã¤Î¼ÂÁõ¤ä»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤ËÇÈµÚ¤¹¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£±ß´ÄÅªÏ¢·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦½¾Íè¤ÎÊñ³ç¶¨Äê¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÖÆÃÄê¤Î¼«¼£ÂÎ¤ÈÆÃÄê¤ÎÃÄÂÎ¤ÎÆó¼Ô´Ö¤Ç¤Î¶¨Äê¡×¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢Á´¹ñ¤Ë¤¢¤ë¼«¼£ÂÎ´Ö¤Î²£¤ÎÏ¢·È¤ä¡¢»¿½õ²ñ°÷´ë¶È¤ò´Þ¤á¤¿Â¿ÁØÅª¤Ê¶¨ÎÏÂÎÀ©¤ò½ÀÆð¤Ë¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤ÆÀìÌçÅª¤«¤Ä¼ÂÁ©Åª¤Ê²ò·èºö¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬Êú¤¨¤ë¸ÄÊÌ²ÝÂê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Æ¼«¼£ÂÎ¤¬¶¦ÄÌ¤ÇÊú¤¨¤ë¶¦ÄÌ²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢Ã±ÆÈ¤Ç²ÝÂê²ò·è¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³§¤¬Ï¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¸úÎ¨Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ß´ÄÅªÏ¢·È¤Ë´ð¤Å¤¯Êñ³ç¶¨Äê¤Î¥¤¥áー¥¸¿Þ¡Û
¢£±ß´ÄÅªÏ¢·È¤Ë´ð¤Å¤¯Êñ³ç¶¨Äê¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
- ¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¯¹°èÅª¤ÊÏ¢·È¤Î¤â¤È¼«¼£ÂÎ´Ö¤ÇÃÎ¸«¤ä»ñ¸»¤ò¶¦Í¤·¡¢¸ÄÊÌ²ÝÂê¤È¶¦ÄÌ²ÝÂê¤ÎÎ¾Êý¤ò²ò·è¤¹¤ëÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë
- Ã±ÆÈ¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤¬Æñ¤·¤¤²ÝÂê¤ËÂÐ¤·»¿½õ²ñ°÷´ë¶È¤È¤Î½ÀÆð¤Ê¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ë¤è¤ê¡¢ÀìÌçÅª¤«¤Ä¼ÂÁ©Åª¤Ê²ò·èºö¤òÄó¶¡¤¹¤ë
- Ï¢·È¶¨Äê¤ò´ðÈ×¤Ë¤·¤¿¿·¤¿¤Ê»ö¶ÈÁÏÈ¯¤äÀè¿Ê»öÎã¤Î¼ÂÁõ¤ò²ÃÂ®¤·¡¢¿·¤·¤¤ÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë
¢£Äù·ë¼°³«ºÅ³µÍ×
¡¡Æü»þ¡§ÎáÏÂ£·Ç¯£²·î£±£´Æü¡Ê¶â¡Ë£±£³¡§£³£°～£±£´¡§£³£°
¡¡¾ì½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç
¡¡Äù·ë¼°»²²Ã¼«¼£ÂÎ¡ÊÍ½Äê¡Ë
- ¸½ÃÏ»²²Ã¡§»³·Á¸©ÆîÍÛ»Ô¡¢Ê¼¸Ë¸©Ë²¬»Ô¡¢¹âÃÎ¸©Æü¹âÂ¼
- ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó»²²Ã¡§Ä¹Ìî¸©ÃæÀîÂ¼¡¢Ä¹Ìî¸©ÈÓ¹ËÄ®¡¢¼¯»ùÅç¸©¤¤¤Á¤¶úÌÚÌî»Ô¡¢¼¯»ùÅç¸©»ÖÉÛ»Ö»Ô¡¢¼¯»ùÅç¸©ÂçºêÄ®
¢£¼èºà¿½¤·¹þ¤ß¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¼èºà¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¡§ https://forms.gle/zZrQtvaWMvwRTT6o9
¡¡¢¨¾åµURL¤â¤·¤¯¤Ï¡¢QR¥³ー¥É¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿½¹þ¥Õ¥©ー¥àÍÑQR¥³ー¥É
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Þ¤ë¤´¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¡Ã´Åö¡§info@maru-digi.org°¸
¡¦¸½ÃÏ¼èºà¤Î¾ì¹ç¡¢13:00¤«¤é¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¡¦²ñ¾ì¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Á¡¢»²²Ã¼Ô¤Ø¸ÄÊÌ¤Ë¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¢£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Þ¤ë¤´¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î³µÍ×
Ë¡¿ÍÌ¾¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤Þ¤ë¤´¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë
ÀßÎ©Æü¡§2023Ç¯8·î7Æü
½êºßÃÏ¡§¹âÃÎ¸©¹â²¬·´Æü¹âÂ¼ËÜ¶¿£¶£±-£±¡ÊÆü¹âÂ¼Ìò¾ìÆâ¡Ë
ÂåÉ½Íý»ö¡§¾¾²¬ °ì¹¨¡Ê¹âÃÎ¸©Æü¹âÂ¼Â¼Ä¹¡Ë
Íý»ö¡§¹¾È¨ ÃÒ¹¡ÊKDDI³ô¼°²ñ¼Ò ·Ð±ÄÀïÎ¬ËÜÉôÉûËÜÉôÄ¹¡Ë
Íý»ö¡§Èø·Á ÀµÂ§¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Á¥§¥ó¥¸ NIT»ö¶ÈÉô¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ë
»¿½õ²ñ°÷¡§£²£·ÃÄÂÎ¡ÊÆâ¡¢Á´¹ñ19¼«¼£ÂÎ¤ª¤è¤Ó8Ì±´Ö´ë¶È¡Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
£±¡¥¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥ÉÁØ²ò¾Ã»Ù±ç»ö¶È
£²¡¥¼«¼£ÂÎ¤Î£Ä£Ø²½¿ä¿Ê»Ù±ç»ö¶È
£³¡¥DX»öÎã¤Î¶¦Í¡¦DX¼Â¾Ú¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È
£´¡¥ICT¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·µ¬¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁÏ½Ð»Ù±ç»ö¶È
£µ¡¥¤½¤ÎÂ¾ÅöË¡¿Í¤ÎÌÜÅª¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê»ö¶È
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://maru-digi.org/