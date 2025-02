GENERATIONS¡Ö¿ô¸¶Î¶Í§¡×¤ÈTHE RAMPAGE¡ÖRIKU¡×¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡ÖMFC STORE¡×¤ÎºÇ½ÜLOOK¤ò¸ø³«¡ª-À¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡ー¡ÖRK¡×»á¤¬Ã´Åö

株式会社MFC STOREPhoto by RK

自分たちの好きなもの・着たいものをコンセプトとするセレクトショップ「MFC STORE(エムエフシーストア)」は、フォトグラファー「RK」氏と再びタッグを組んだ2025年最旬LOOKを公開します。本LOOKでは、前回登場したGENERATIONS「数原 龍友」氏のほか、新たにTHE RAMPAGE「RIKU」氏も加わった豪華なキャスティングでの撮影が実現しました。

LOOKでは、MFC STOREの2025年春夏シーズンの新作アイテムを中心に、「Dickies(ディッキーズ)」「AN YO TAILOR(アンヨーテイラー)」「Fanatics(ファナティクス)」「Gramicci(グラミチ)」「Lee(リー)」「NEW ERA(R)(ニューエラ)」「UPD’T-UNPRECEDENTED(アンプレセデンテッド)」など多彩なブランドとのコラボレーション及び別注アイテムが登場いたします。

MLBオフィシャル・パートナーのFanaticsが製作した、スペシャルなMFC STORE CUSTOM COLLECTIONのベースボールシャツは、売り切れ前にぜひチェックしていただきたいアイテムのひとつ。また、アメカジライクな太めのシルエットがポイントのドカンとボンタンを組み合わせたMFC STOREの“DOBON PANTS”をベースに、クライマーが欲しい機能をすべて具現化した「Gramicci」別注のクライミングパンツのほか、パクス・アメリカーナ(米国による平和)時代の古き良きイメージを現代版にアップデートした “NEW AMERICAN CLASSICS”コレクションからは「MFC STORE ORIGINAL×NEW ERA(R)」のキャップやロングスリーブTシャツ、春夏に向けて手に入れたいTシャツの新作など、見ごたえのあるラインアップが展開。MFC STOREのアイテムを、数原氏とRIKU氏が着こなしたLOOKはファンのみならず必見の仕上がりとなっております。

本LOOKは、2月10日(月)より、MFC STORE Official Online Store(https://www.mfc-store.com/)及びMFC STORE Official SNS(Instagram(https://www.instagram.com/mfc_store/)、Threads(https://www.threads.net/@mfc_store)、X(https://x.com/mfc_store))にて公開。翌日2月11日(火)より、MFC STORE NAKAMEGUROの入口に設置されている電光掲示板にて撮影のメイキング動画を掲示いたします。

LOOK着用アイテムは、MFC STORE全店舗及びMFC STORE Official Online Storeにて順次販売を開始しております(LOOKの公開時点で既にアイテムが完売している場合がございます。予めご了承ください)。

・LOOKPhoto by RK

<数原龍友>

ITEM: MFC STORE ORIGINAL N.A.C IRON CROSS L/S SHIRTS

PRICE:\24,200-(税込)

COLOR:BLACK

SIZE:S , M , L , XL , XXL

ITEM: MFC STORE ORIGINAL ORIGINAL LOGO L/S TEE

PRICE:\9,900-(税込)

COLOR:WHITE , NAVY , BLACK , ASH

SIZE:S , M , L , XL , XXL

ITEM: MFC STORE「DOBON」ACTIVE PANTS "GRAMICCI EXCLUSIVE"

PRICE:\16,500-(税込)

COLOR:GRAIGE , CHARCHOAL , BLACK

SIZE:S , M , L , XL

<RIKU>

ITEM:MFC STORE ORIGINAL MS LOGO ’24 CREWNECK

PRICE:\19,800-(税込)

COLOR:OATMEAL , NAVY , BLACK

SIZE:S , M , L , XL , XXL

ITEM: MFC STORE ORIGINAL LABEL MS LOGO TEE

PRICE:\7,700-(税込)

COLOR:WHITE , BLACK

SIZE:S , M , L , XL

ITEM:UPD'T x MFC STORE DENIM PANTS

PRICE:\22,000-(税込)

COLOR:WHITE , NAVY , BLACK , NAVY STRIPE , WHITE STRIPE

SIZE:M , L , XL

ITEM: NEW ERA x MFC STORE ORIGINAL 59FIFTY MS LOGO CAP

PRICE:\8,800-(税込)

COLOR:BLACK

SIZE:7-8

Photo by RK

ITEM:Fanatics MLB Los Angeles Dodgers "SHOHEI OHTANI” NAME & NUMBER

BASEBALL S/S SHIRTS MFC STORE CUSTOM COLLECTION

PRICE:\19,800-(税込)

COLOR:WHITE

SIZE:S , M , L , XL

ITEM:MFC STORE ORIGINAL N.A.C CHERRY L/S TEE

PRICE:\11,000-(税込)

COLOR:WHITE , BLACK

SIZE:S , M , L , XL

ITEM: UPD'T x MFC STORE DENIM PANTS

PRICE:\22,000-(税込)

COLOR:WHITE , BLACK , NAVY STRIPE , WHITE STRIPE

SIZE:S , M , L , XL

Photo by RK

ITEM: MFC STORE ORIGINAL N.A.C HORSE SHOE L/S TEE

PRICE:\9,900-(税込)

COLOR:WHITE , BLACK

SIZE:S , M , L , XL

ITEM: MFC STORE ORIGINAL N.A.C MFC$ L/S SHIRTS

PRICE:\25,300-(税込)

COLOR:BROWN , NAVY

SIZE:S , M , L , XL , XXL

ITEM: NEW ERA x MFC STORE ORIGINAL RC950 MS LOGO CAP

PRICE:\7,700-(税込)

COLOR:BLACK , CHR/BKHA

SIZE:FREE

Photo by RK

ITEM:AN YO TAILOR x MFC STORE CREWNECK

PRICE:\24,200-(税込)

COLOR:WHITE , BLACK

SIZE:M , L , XL , XXL

ITEM:Dickies x MFC STORE「DOBON」WORK 6P 9L PANTS

PRICE:\16,500-(税込)

COLOR:ORANGE , KELLY GREEN , HUNTER GREEN , KAHKI , DARK BROWN ,

AIR FORCE , DARK NAVY , CHARCHOAL , BLACK ,

SIZE:S , M , L , XL

Photo by RK

ITEM:FANATICS × MFC STORE MS LOGO BASEBALL S/S SHIRTS

PRICE:\16,500-(税込)

COLOR:WHITE , BLACK

SIZE:M , L , XL , XXL , XXXL

ITEM:MFC STORE ORIGINAL N.A.C MFC $ L/S TEE

PRICE:\9,900-(税込)

COLOR:WHITE , NAVY , BLACK

SIZE:S , M , L , XL

ITEM: MFC STORE「DOBON」ACTIVE PANTS "GRAMICCI EXCLUSIVE"

PRICE:\16,500-(税込)

COLOR:GRAIGE , CHARCHOAL , BLACK

SIZE:S , M , L , XL

Photo by RK

ITEM:AN YO TAILOR x MFC STORE HOODIE

PRICE:\27,500-(税込)

COLOR: IVORY , BLACK SIZE:M , L , XL , XXL

ITEM: MFC STORE ORIGINAL ORIGINAL LOGO L/S TEE

PRICE:\9,900-(税込)

COLOR:WHITE , ASH , NAVY , BLACK SIZE:S , M , L , XL

ITEM: MFC STORE「DOBON」6P 9L PANTS

PRICE:\8,800- (税込)

COLOR:BLACK , OLIVE , GREEN , BEIGE , OFF WHITE , WHITE , TIGER CAMO ,

GRAY TIGER CAMO , CAMOUFLAGE

SIZE:S , M , L , XL

ITEM: Mitchell&Ness × MFC STORE ORIGINAL MS LOGO CHAIN STITCH 5PANEL SNAPBACK CAP

PRICE:\8,800-(税込)

COLOR:BLACK SIZE:FREE

Photo by RK

ITEM:Fanatics MLB Los Angeles Dodgers "SHOHEI OHTANI” NAME & NUMBER

BASEBALL S/S SHIRTS MFC STORE CUSTOM COLLECTION

PRICE:\19,800-(税込)

COLOR:WHITE

SIZE:S , M , L , XL

ITEM: MFC STORE ORIGINAL SEVEN LAUREL TEE

PRICE:\7,700-(税込)

COLOR:WHITE , BLACK

SIZE:S , M , L , XL

ITEM: Dickies x MFC STORE M$ DICE FLAME WORK PANTS

PRICE:\15,400-(税込)

COLOR:BLACK , NAVY , DARK GREEN , KHAKI , WHITE

SIZE:S , M , L , XL

Photo by RK

ITEM: MFC STORE ORIGINAL N.A.C MFC$ L/S SHIRTS

PRICE:\25,300-(税込)

COLOR:NAVY , BROWN

SIZE:S , M , L , XL , XXL

ITEM: Dickies x MFC STORE M$ DICE FLAME WORK PANTS

PRICE:\15,400-(税込)

COLOR:BLACK , NAVY , DARK GREEN , KHAKI , WHITE

SIZE:28 , 30 , 32 , 34 , 36 , 38

Photo by RK

ITEM:MFC STORE ORIGINAL CALIFORNIA HOODIE

PRICE:\24,200-(税込)

COLOR:OATMEAL , NAVY , BLACK

SIZE:S , M , L , XL , XXL

商品名: MFC STORE ORIGINAL "ORIGINAL" TEE

価格:\7,700-(税込)

COLOR:WHITE , BLACK

SIZE:S , M , L , XL

Photo by RK

ITEM:MFC STORE × Lee DENIM OVERALLS

PRICE:\24,200-(税込)

COLOR:INDIGO

SIZE:FREE SIZE

ITEM: MFC STORE ORIGINAL LABEL MS LOGO TEE

PRICE:\7,700-(税込)

COLOR:WHITE , BLACK

SIZE:S , M , L , XL

About MFC STORE(エムエフシーストア) / Official Online Store:https://www.mfc-store.com(https://www.mfc-store.com)

Official Instagram:@mfc_store(https://www.instagram.com/mfc_store/?hl=ja) / Official Threads:@mfc_store(https://www.threads.net/@mfc_store) / Official X:@mfc_store(https://x.com/mfc_store)

2018年に、自分たちの好きなもの・着たいものを展開・提案するセレクトショップとして東京・中目黒に旗艦店をオープン。2019年には同じ中目黒に初の路面店を増床移転。2020年8月に念願の原宿店、同年12月には大阪店、2021年7月には名古屋店をオープンし、2023年8月、旗艦店の2階を「MFC GARAGE」としてリニューアルオープン。国内外の人気ブランドをはじめ、ナショナルブランドのadidas、Carhartt WIP、Clarks、CLOT、Dr. Vranjes、EU(Emotionally Unavailable)、MEDICOM TOY、NEW ERA(R)︎、NIKE、PUMA、VANSなどの正規取扱店。その他、海外買い付けの国内未発売アイテムや、オリジナルアパレルなど幅広い商品構成で展開する。

About 数原 龍友(カズハラ リュウト) / Staff Instagram:@off_the_mic_official (https://www.instagram.com/off_the_mic_official/?hl=ja)/ Staff X:@ryuto_staff (https://x.com/ryuto_staff)/Youtube:@offthemic_ryuto(https://www.youtube.com/@offthemic_ryuto)

2012年11月GENERATIONS from EXILE TRIBEのボーカルとしてメジャーデビュー。2018年はグループ初のドームツアー、2019年には単独5大ドームツアーを敢行、近年では音楽フェスに出演するなど精力的にライブ活動を行う。2019年に配信シングル「Nostalgie」でソロ活動を始動、以降、現在までにソロ名義 作品を7曲をリリース。作詞・作曲にも携わる。2024年12月にはソロ名義をKAZへ改め、自身初となるフルアルバム「STYLE」をリリース、3都市(東京 / 大阪 / 横浜)にて「KAZ Billboard Live 2024 STYLE」を実施した。さらに、アルバム収録楽曲「Second Wave」は、読売テレビ2025年1月期ドラマ「あらばしり」のオープニング主題歌にも起用。昨年8月には自身初のフォトエッセイ『ついてきて』を発売するなど、近年はグループ以外でも活動の幅を拡げている。

About RIKU(リク) / Official Instagram:@_riku_r.m.p.g_ldh(https://www.instagram.com/_riku_r.m.p.g_ldh/) / Official X:@RIKU1994810(https://x.com/RIKU1994810)

総勢16名からなるTHE RAMPAGE from EXILE TRIBEのヴォーカルの1人。2014年に開催した「VOCAL BATTLE AUDITON 4」にて候補メンバーとして選出。同年9月に開催した新木場STUDIO COASTでの武者修行ファイナルで、正式メンバーとなる。2017年1月25日、1st SINGLE「Lightning」でメジャーデビュー。bayfm78でレギュラーラジオ番組「WEEKEND THE RAMPAGE」のメインパーソナリティーを担当するなど歌唱以外にも幅広く活動している。2024年9月10月には、主演を務める舞台「前田慶次 かぶき旅 STAGE & LIVE ~肥後の虎・加藤清正 編~」を、東京・大阪で開催。

About RK(アールケー) / Official Instagram:@rkrkrk(https://www.instagram.com/rkrkrk/)

グラフィックデザイン会社に勤務する傍ら、2013年よりiPhoneのみを使用した撮影とエディットを開始。フォトグラファー・グラフィックデザイン・DJなどマルチに活躍するRKは、ランニングクルー「AFE TOKYO」の専属iPhone Photographerとして一躍注目を集める存在となる。2017年にはApple銀座にてイベントを開催。グラフィックデザイナーやDJとして活躍しながら、本格的にフォトグラファーの道へ進み、2018年4月よりフリーランスに転身。一眼レフに切り替え、『秋葉原のおじいちゃん』や『台北大橋のバイク』など数々の代表作を生み出した。また、Instagram公式アカウントでも富⼠吉田市での作品がシェアされ、自身のフォロワー数も約76万人。現在注目されている日本人アーティストのひとりである。村上隆やKAWSを始め、TYGA、Naomiなど数々の著名人のポートレート、ストリート、建造物、自然などを幻想的な⾊彩で切り撮るRKの作品は、日本に留まらず多くの海外メディアにも取り上げられている。様々なジャンルのブランドとのコラボレーションも行い、アジアを中心に精力的に活動中。