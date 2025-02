松竹株式会社

松竹株式会社は、2025 年 3 月 8 日(土)~9 日(日)吉祥寺エリアにて開催されるインディーゲームのお祭り『TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2025』にパブリッシャーとして出展することをお知らせします。出展タイトルは2タイトル。会場の松竹ブースでは発売2か月でレビュー数が8万件を超えても尚、「圧倒的に好評」評価の『MiSide : ミサイド』のグッズ販売を“世界最速”で販売開始します。

また、ブース内では弊社が新たにパブリッシングをするホラータイトル『BrokenLore: UNFOLLOW』を試遊いただけます。さらに、弊社ブース限定の購入特典やノベルティプレゼントもあるので、TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2025にお越しの際は、【松竹】ブースにぜひお立ち寄りください!

■出展タイトル1:レビュー数8万件超「圧倒的に好評」評価の美少女ホラーアドベンチャーゲーム『MiSide : ミサイド』

美少女ルックの3Dホラーアドベンチャーゲーム『MiSide : ミサイド』の製品版が2024年12月11日発売され、発売2か月程経過後も「圧倒的に好評」の評価を継続して獲得し、総レビュー数が80,000件を超える中で好評価98%と大変高い評価を得ている本作。多くの方からの要望にお応えし、この度、初めて公式グッズを“世界最速”で販売開始いたします。

【データ引用元】 SteamDB https://steamdb.info/

●取扱商品紹介

・MiSide : ミサイド トレーディングアクリルキューブキーホルダー

H39mm x W39mm x D3mm

全6種(ミタ・ショートヘアのミタ・親切なミタ・キャッピー・眠いミタ・ミラ)

500円(税込)

※全て集めてつなぎ合わせるとキューブ型の1つのキーホルダーになります。

※こちらの商品は「ブラインドパッケージ」「中身はランダム」となります。

・MiSide : ミサイド アクリルブロック

H140mm x W100mm x D8mm

全3種(ミタ・親切なミタ・キャッピー)

4,500円(税込)

※商品画像は制作中のものです。実際の商品とは若干異なる場合があります。

※販売商品は数に限りがあります。完売の際はご了承ください。

●グッズ購入特典

当日、グッズを1,000円(税込)お買い上げごとに『MiSide : ミサイド オリジナルノベルティカード(通常14種・シークレット1種)』をランダムで1枚プレゼント!

●ストーリー

美少女ヒロイン「ミタ」との交流を楽しむ恋愛シミュレーション──と思いきや、想定外の展開に主人公が巻き込まれていき、美少女ゲームならではの個性豊かなタイプの「ミタ」たちと出会い、翻弄されながら、時には癒され、そして物語の核心に迫っていく…。怒涛のホラー展開と思いもよらぬ衝撃ストーリーが息をつく間もなく次々に襲いかかる、新感覚ホラーの世界へとプレイヤーの皆様をいざないます。

※本ゲームにはホラー要素(ゴア表現あり)が含まれます。心臓の弱い方はご注意ください。

●ゲーム概要

【タイトル】 『MiSide : ミサイド』

【リリース】2024年12月11日~

【対応プラットフォーム】PC(Steam)

https://store.steampowered.com/app/2527500/MiSide/?l=japanese

【価格】1,700円

【プレイ人数】1名

【ディベロッパー】AIHASTO

【パブリッシャー】IndieArk , Shochiku(Japan)

【日本語公式X】https://x.com/MiSide_Japan

【Discord】https://discord.com/invite/t5DPaByyYv

(C) Aihasto, 2024. All rights reserved. Licensed to & published by IndieArk.

Licensed to & published by Shochiku Co.,Ltd. in Japan.

■出展タイトル2: SNSの闇に迫った驚愕のホラーゲーム『BrokenLore: UNFOLLOW』

Serafini Productionsが開発中の日本語字幕にも対応する一人称視点のホラーアドベンチャーゲーム。いじめや異形恐怖症,ソーシャルメディアが精神衛生に与える影響など、現代社会における「社会問題とソーシャルメディアの暗い影響」に焦点を当てたホラーゲームです。弊社ブースでは、今回、初プレイできる新たなシーンを追加したデモ版を特別に試遊いただけます。そして、試遊いただいた方には松竹限定ノベルティを配布いたします。

また、まるでホラー映画の世界に迷い込んだような世界観をお楽しみいただける体験版が現在Steamで配信中です。製品版の発売は2025年となっており、ウィッシュリストに登録して正式発売日決定までどうぞお待ち下さい。尚、体験版及び製品版にはホラー要素が含まれています。予めご理解の上、プレイをお楽しみください。

●ノベルティ

ブースにお越しいただいた方にはオリジナルノベルティカードをランダムで1枚プレゼント!

BrokenLore: UNFOLLOW オリジナルノベルティカード(全3種)

●ストーリー

アンが目を覚ますと、そこは静かで知らない場所。どうやってここまで来たのだろうか…。 戸惑う彼女の背後には彼女以外の“人間ではない何か”がいるようだ…。

YouTubeやTikTokなどで活躍する有名インフルエンサーのAkidearest氏やKnite氏などが多数出演するSNSの闇に迫った驚愕のホラーゲーム。

●ゲーム概要

【タイトル】『BrokenLore: UNFOLLOW』

【リリース】2025年

【対応プラットフォーム】PC(Steam)

https://store.steampowered.com/app/2133830/BrokenLore_UNFOLLOW/

【価格】未定

【プレイ人数】1名

【ディベロッパー】Serafini Productions

【パブリッシャー】Serafini Productions, Shochiku

(R) Serafini Productions. All rights reserved. Licensed to & published by Serafini Productions,

Shochiku Co.,Ltd.

■イベント概要

【イベント名】 TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 2025

【日程】 2025 年 3 月 8 日(土)ビジネスデイ・2025 年 3 月 9 日(日)一般公開日

【会場】

<メイン会場> 武蔵野公会堂・ 吉祥寺東急 REI ホテル

<サブ会場> 吉祥寺 PARCO・ 吉祥寺マルイ・ ハモニカ横丁 吉祥寺・ キラリナ京王吉祥寺・ コピス吉祥寺

※サブ会場は変更になる可能性があります。

【主催】 TOKYO INDIE GAMES SUMMIT 運営事務局

【公式サイト】 https://indiegamessummit.tokyo/