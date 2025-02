¾®ÅèÍÛºÚ¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤¹¤ë¥Ó¥åー¥Æ¥£¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHer lip to BEAUTY¡×¤¬¥¤¥»¥¿¥ó ¥ß¥éー Á´¹ñ5Å¹ÊÞ¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¥¹¥Úー¥¹¤òÅ¸³«

株式会社heart relation

株式会社heart relation(本社:東京都渋谷区、代表取締役CCO:小嶋陽菜)が運営するブランド「Her lip to BEAUTY」が、2025年2月12日(水)から3月4日(火)まで全国5店舗(首都圏4店舗+広島1店舗)のイセタン ミラーにて、期間限定スペースを展開いたします。

<新製品オードパルファム「OUR STORY」シリーズを発売>

常設3店舗(日比谷・池袋・武蔵小杉)に加え、全国5店舗のイセタン ミラーにて、昨年12月に発売し大変ご好評いただいているオードパルファム「OUR STORY」シリーズを実際にお手に取ってお試し・お買い求めいただけます。ブランドで愛されてきたROSE BLANCHEの香りに加え、新たに調香された4種類の香りをぜひご体験くださいませ。

左から

Eau de Parfum - EARLY MORNING -(https://herlipto.jp/products/beauty-2240023046020)

Eau de Parfum - SECRET GARDEN -(https://herlipto.jp/products/beauty-2240023049020)

Eau de Parfum - FULL OF LOVE -(https://herlipto.jp/products/beauty-2240023048020)

Eau de Parfum - LONG WEEKEND -(https://herlipto.jp/products/beauty-2240023050020)

Eau de Parfum - ROSE BLANCHE -(https://herlipto.jp/products/beauty-2240023047020)

各8,500円(税込)



<店頭ご購入者さまにノベルティもご用意>

2月12日(火)より、Her lip to BEAUTYのアイテムを8,500円(税込)以上お買い上げいただいたお客様に、持ち運びにも便利なオードパルファムミニサイズ(2ml)をプレゼントさせていただきます。

常設3店舗(日比谷・池袋・武蔵小杉)でも実施いたしますので、お近くにお越しの際はぜひお立ち寄りくださいませ。

Eau de Parfum DISCOVERY SIZE

※お一人様1点限りとなります。

※香りはランダムでお渡しとなります。

※各店舗無くなり次第終了となります。

※配布状況は店舗に直接お問合せくださいませ。

<お取り扱い予定アイテム>

CRYSTAL BATH SALT - ROSE BLANCHE - 4,500円(税込)SENSUAL RICH BODY CREAM 4,300円(税込)Hair Perfume - NUDE PEARL - 5,700円(税込)RICH HAND CREAM - NUDE PEARL - 2,500円(税込)RICH HAND CREAM -PINK SUEDE - 2,800円(税込)Roll-on Perfume Oil 5種 3,960円 - 4,050円(税込)

※在庫状況は各店舗に直接お問合せくださいませ。

展開アイテムは変更になる可能性がございます。

最新情報は下記をご参照ください。

https://herlipto.jp/blogs/information-beauty/info-isetan-mirror2025

その他、発売アイテムの詳細に関しましては、Her lip to BEAUTY公式インスタグラムやHer lip to 公式Xにて随時公開を予定しております。

<イベント概要>

Her lip to BEAUTY イセタン ミラー プロモーション

期間:2025年2月12日(水)~3月4日(火)

イセタン ミラー店舗情報:

・ルミネ新宿店 東京都新宿区新宿3-38-2 ルミネ新宿 ルミネ2 2階

・ららぽーとTOKYO-BAY店 千葉県船橋市浜町2丁目1-1 ららぽーとTOKYO-BAY 北館1階

・アトレ大井町店 東京都品川区大井1丁目2-1 アトレ大井町 1階

・新丸の内ビルディング店 東京都千代田区丸の内1-5-1 新丸の内ビルディング 3階

・ekie広島店 広島県広島市南区松原町1-2 ekie広島 2階

※営業時間等、詳細は商業施設ホームページをご確認くださいませ。

<常設店舗情報>

・東京ミッドタウン日比谷店 東京都千代田区有楽町1-1-2 東京ミッドタウン日比谷 1階

・グランツリー武蔵小杉店 神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1135-1 グランツリー武蔵小杉 2階

・ルミネ池袋店 東京都豊島区西池袋1-11-1 ルミネ池袋 2階

■イセタン ミラーとは

「伊勢丹発。私にベストなメイクが見つかる、ラグジュアリーコスメのセレクトショップ」

伊勢丹発の、国内外のラグジュアリーコスメを集めたセレクトショップ。“欲しいときに・好きなように・欲しいモノだけ買える”をコンセプトに、多彩なブランドラインナップから、自由に見比べながらお買物を楽しめます。

ブランドに属さないイセタン ミラー スタイリストが、お一人おひとりに合ったメイクやスキンケアを幅広いブランドの中からご提案。2012年3月にルミネ新宿店を1号店としてオープンし、現在では全国20店舗(首都圏19店舗+広島1店舗)展開。デパコスのセミセルフの先駆け。

公式サイト:https://isetanmirror.com/





■Her lip to BEAUTY(ハーリップトゥビューティ)とは

Self Care=Self Love

自分だけの私を知ること。

Her lip to BEAUTYでは

自分に向き合う時間の大切さをテーマに

“触れていたくなる肌”、そして

“好きな香りを纏う”ことに着目してきました。

肌は最もパーソナルなものであり、

自分に興味を持つきっかけとなります。

そして、香りは自己表現のひとつであり、

自分自身を癒すことにも繋がるのです。

自分基準で美しい、

自分基準で心地いいと思えること。

外見だけでなく、質感や香りまでもトータルで演出する。

それがHer lip to BEAUTYです。

公式サイト:https://herlipto.jp/pages/brand-beauty

公式Instagram:https://www.instagram.com/herliptobeauty/

■代表取締役CCO 小嶋陽菜 プロフィール

小嶋 陽菜 / Haruna Kojima / 1988年4月19日

株式会社heart relation創業者

代表取締役CCO(Chief Creative Officer)

AKB48 1期生として13年間在籍。

同グループ卒業後、2018年にライフスタイルブランド「Her lip to」を設立。その後ビューティライン「Her lip to BEAUTY」や、ランジェリーライン「ROSIER by Her lip to」など多岐に渡り展開。

2022年にはブランドを扱うコンセプトストアを表参道にオープンし、カフェを常設する他、コラボアフタヌーンティーやアイスクリームショップなどの飲食事業にも携わる。

タレントやモデル、経営者としての顔を持ち、国内外トータルフォロワー数1,000万人を超えるSNS(Instagram・Twitter・YouTube・Weibo・bilibili・Douyin・RED)等でも積極的に情報を発信している。

■商品のお貸し出し、ご掲載に関するお問い合わせ

株式会社heart relation Her lip to BEAUTY PR担当:小沢

メールアドレス:press@heartrelation.co.jp

■一般のお客様のお問い合わせ

Her lip to カスタマーセンター

https://herlipto.channel.io (返信にお時間がかかることがございます。)

営業時間11:00-17:00

定休日:土日祝日