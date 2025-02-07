¡Ú»°±º¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡Û¥¥ê¥ó¥Óー¥ëËÌ³¤Æ»ÀéºÐ¹©¾ì¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯6·î¤è¤ê²½ÀÐÇ³ÎÁ¤«¤é¥°¥êー¥ó¿åÁÇ¤Ø¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òÅ¾´¹¤¹¤ë¼Â¾Ú»ö¶È¤ò³«»Ï
¥¥ê¥ó¥Óー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹ ËÙ¸ý±Ñ¼ù¡¢°Ê²¼¡¢¥¥ê¥ó¥Óー¥ë¡Ë¡¢»°É©¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹ ÃæÀ¾¾¡Ìé¡¢°Ê²¼¡¢»°É©¾¦»ö¡Ë¡¢»°É©¾¦»ö¥¯¥êー¥ó¥¨¥Ê¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡¡Æ£°æÎ´ÃË¡Ë¤¬½Ð»ñ¡¦±¿±Ä¤¹¤ëMCKB¥¨¥Í¥ë¥®ー¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹ ²ÃÆ£¹±ÈÏ¡¢°Ê²¼¡¢MCKB¡Ë¡¢¹âº½Ç®³Ø¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹ ¾®ÅçÏÂ¿Í¡¢°Ê²¼¡¢¹âº½Ç®³Ø¡Ë¡¢»°±º¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê¼ÒÄ¹¡¡ÊÆÅÄ¹ä¡¢°Ê²¼¡¢»°±º¹©¶È¡Ë¤Ï¡¢¥¥ê¥ó¥Óー¥ëËÌ³¤Æ»ÀéºÐ¹©¾ì¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¾øµ¤¥Ü¥¤¥éÍÑÇ³ÎÁ¤Î°ìÉô¤ò²½ÀÐÇ³ÎÁÍ³Íè¤«¤é¥°¥êー¥ó¿åÁÇÍ³Íè¤ØÅ¾´¹¤·¡¢¥Óー¥ëÀ½Â¤¹©Äø¤Ë¥°¥êー¥ó¿åÁÇÍ³Íè¾øµ¤¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¼Â¾Ú»ö¶È¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Â¾Ú¡Ë¤ò2026Ç¯6·î¤è¤ê³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
(¢¨1) ²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹
¥Óー¥ëÀ½Â¤¤Ç¤Ï¡¢Çþ½Á¼ÑÊ¨¤Ê¤É¤Î²Ã²¹¹©Äø¤ÇÂçÎÌ¤Î¾øµ¤¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Â¾Ú¤Ç¤Ï¡¢¾øµ¤¤òÀ½Â¤¤¹¤ë¥Ü¥¤¥éÍÑÇ³ÎÁ¤Î°ìÉô¤òÅÔ»Ô¥¬¥¹¤«¤é¥°¥êー¥ó¿åÁÇ¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ç¯´Ö¤ÇºÇÂçÌó23%¤ÎÇ®¼ûÍ×¤ò¿åÁÇ¤ËÂåÂØ¤·¡¢Ç¯´ÖÌó464¥È¥ó¤ÎGHGÇÓ½ÐÎÌ¤òºï¸º¤Ç¤¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
³Æ¼Ò¤ÎÌò³ä¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
l ¥¥ê¥ó¥Óー¥ë¡§³Æ¼Ò¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¡¢¥Óー¥ë¹©¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥êー¥ó¿åÁÇÍ³Íè¾øµ¤¤òÍøÍÑ
l »°É©¾¦»ö¡§¿åÁÇ¶¡µë¤Ë´Ø¤¹¤ë¾¦Ì³ÌÌ¤ª¤è¤Ó»ö¶ÈÁÈÀ®¤Î¼è¤ê¤Þ¤È¤á
l ¹âº½Ç®³Ø¡§¿åÁÇÀ½Â¤ÁõÃÖ¤ÎÇ¼ÉÊ¡¦ÀßÃÖ¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¡¦¿åÁÇ¶¡µëÀßÈ÷¤ÎÀß·×¡¦»Ü¹©¡¢
½×¹©¸å¤Î¿åÁÇÀßÈ÷ÊÝ¼é¶ÈÌ³Åù
l ¹çÆ±²ñ¼ÒMT¥°¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー(¢¨2)¡§¿åÁÇÀ½Â¤ÀßÈ÷¤ò±¿Å¾¡¦°Ý»ý´ÉÍý¤·¡¢¿åÁÇ¤òÀ½Â¤¡¦¶¡µë
l MCKB¡§»°±º¹©¶ÈÀ½¤Î¿åÁÇÇ³ÎÁ¥Ü¥¤¥é¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿åÁÇÍ³Íè¾øµ¤¤ÎÀ½Â¤¡¦¶¡µë
l »°±º¹©¶È¡§¿åÁÇÇ³ÎÁ¥Ü¥¤¥é¤ÎÀß·×¡¦À½Â¤¡¦Ç¼ÉÊ¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹
(¢¨2)¡¡¹çÆ±²ñ¼ÒMT¥°¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¼Ò¡Ê¿åÁÇÀ½Â¤SPC¡Ë¡§»°É©¾¦»ö¤È¹âº½Ç®³Ø¤Î½Ð»ñ¤Ë¤è¤ë¹çÆ±²ñ¼Ò
º£¸å¡¢2025Ç¯4·î¤Ë¹©»öÃå¹©¡¢2026Ç¯6·î¤è¤êÀßÈ÷¤ò²ÔÆ¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£¼Â¾Ú´ü´Ö¤Ï10Ç¯¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Â¾Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¥°¥êー¥ó¿åÁÇ¤Ø¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÅ¾´¹¤Ë¤ª¤±¤ëGHGÇÓ½ÐÎÌºï¸º¸ú²Ì¤äµ»½ÑÅª¤Ê²ÝÂê¤ò¸¡¾ÚÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
GHGÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤Ë¸þ¤±¤¿¥¨¥Í¥ë¥®ーÅ¾´¹¤Îµ»½ÑÅªÃÎ¸«¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Æ¼Ò¤¬·Ç¤²¤ëGHGÇÓ½ÐÎÌºï¸ºÌÜÉ¸¤ÎÃ£À®¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥ê¥ó¥Óー¥ëËÌ³¤Æ»ÀéºÐ¹©¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
»ÜÀßÌ¾ :¥¥ê¥ó¥Óー¥ëËÌ³¤Æ»ÀéºÐ¹©¾ì
ÀßÎ© :1975Ç¯À¶ÎÃ°ûÎÁ¹©¾ì¤È¤·¤Æ½×¹©¡¢1986Ç¯¥Óー¥ë¹©¾ì¤È¤·¤ÆÁà¶È³«»Ï
½êºßÃÏ :ËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»Ô¾åÄ¹ÅÔ£¹£´£¹-£±
ÉßÃÏÌÌÀÑ :231,000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë
½¾¶È°÷¿ô :Ìó85Ì¾
À¸»º¾¦ÉÊ :ÄêÈÖ¥Ö¥é¥ó¥É£¶¼ïÎà¡¢µ¨Àá¸ÂÄê¥Ö¥é¥ó¥É£²¼ïÎà
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¢£¥¥ê¥ó¥Óー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò ¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶èÃæÌî»ÍÃúÌÜ10ÈÖ2¹æ¡¡ÃæÌî¥»¥ó¥È¥é¥ë¥Ñー¥¯¥µ¥¦¥¹
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ËÙ¸ý ±Ñ¼ù
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¥¥ê¥ó¥Óー¥ë¤Ï¡¢¥Óー¥ëÎà¡¢RTD(¢¨3)¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ê¤É¤Î¥¢¥ë¥³ー¥ë°ûÎÁ¤ª¤è¤Ó¥Î¥ó¥¢¥ë¥³ー¥ë°ûÎÁ¤ÎÀ½Â¤¡¦ÈÎÇä¤ò¼ç¤Ê»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Â¿ÍÍ¤Ê¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ªµÒÍÍËÜ°Ì¡×¡¢¡ÖÉÊ¼ÁËÜ°Ì¡×¤Î´ðËÜ»ÑÀª¤Ë´ð¤Å¤¡¢¿Í¤È¿Í¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ë´î¤Ó¤ò¤ªÆÏ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§ÍÍ¤È¤Î¡Öå«¡×¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¥ê¥ó¥°¥ëー¥×¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÅö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥¥ê¥ó¥°¥ëー¥×´Ä¶¥Ó¥¸¥ç¥ó2050¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥óÁ´ÂÎ¤ÎGHGÇÓ½ÐÎÌ¤ò2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥Í¥Ã¥È¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¹â¤¤ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(¢¨3)¡¡Ready to Drink¤ÎÎ¬¡£Àò¤ò³«¤±¤Æ¤½¤Î¤Þ¤Þ°û¤á¤ë¥¢¥ë¥³ー¥ë°ûÎÁ
¢£»°É©¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâÆóÃúÌÜ3ÈÖ1¹æ
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹ ÃæÀ¾ ¾¡Ìé
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ÃÏµå´Ä¶¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¶âÂ°»ñ¸»¡¢¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢¿©ÉÊ»º¶È¡¢S.L.C.¡ÊSmart-Life Creation¡Ë¡¢ÅÅÎÏ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î8¥°¥ëー¥×ÂÎÀ©¤Ç¡¢Éý¹¤¤»º¶È¤ò»ö¶ÈÎÎ°è¤È¤·¤ÆÂ¿³ÑÅª¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¡£¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î°ÂÄê¶¡µë¤ÈÄã¡¦Ã¦ÃºÁÇ¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2050Ç¯¤ÎGHGÇÓ½ÐÎÌ¥Í¥Ã¥È¥¼¥í¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»°É©¾¦»ö¥¯¥êー¥ó¥¨¥Ê¥¸ー³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâÆóÃúÌÜ6ÈÖ1¹æ
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Æ£°æ¡¡Î´ÃË
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§À¤³¦Åª¤Ê¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Ø¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÅÅ¸»³«È¯¤äºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ーÅÅÎÏ¤ª¤è¤Ó´Ä¶²ÁÃÍ¤Î¶¡µë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼ûÍ×²È¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë¤ª¤±¤ëÌÜÉ¸Ã£À®¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢²ÐÎÏÈ¯ÅÅ¤ÎÄã¡¦Ã¦ÃºÁÇ²½¤â¿ä¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤¬ÌÜ»Ø¤¹Ã¦ÃºÁÇ²½¼Ò²ñ¼Â¸½¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£MCKB¥¨¥Í¥ë¥®ー¥µー¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâÆóÃúÌÜ6ÈÖ1¹æ
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ²ÃÆ£ ¹±ÈÏ
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§2005Ç¯¤Ë¥¥ê¥ó¥°¥ëー¥×³Æ¹©¾ì¤Ë¡¢½ÅÌý¤«¤é¥¬¥¹¤ØÇ³ÎÁÅ¾´¹¤¹¤ë¥ª¥ó¥µ¥¤¥ÈÈ¯ÅÅ»ö¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢¤½¤Î¸å¤âÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤ä¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¡¢¥¥ê¥ó¥°¥ëー¥×¤ÎGHGÇÓ½Ðºï¸º¤Ë¸þ¤±¤¿¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»Üºö¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¿åÁÇ¶¡µë¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¥ê¥ó¥°¥ëー¥×¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖCSV·Ð±Ä¡×¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¹âº½Ç®³Ø¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
ËÜ¼Ò ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¿·½É6ÃúÌÜ27ÈÖ30¹æ
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾®Åç ÏÂ¿Í
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¶õÄ´ÀßÈ÷¹©»ö¤ÎÀß·×¡¦»Ü¹©¤òÃæ¿´¤Ë¡¢·úÊª¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÈÌ¤Ë¤ï¤¿¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¡£
¥°¥ëー¥×¥Ñー¥Ñ¥¹¡Ö´Ä¶³×¿·¤Ç¡¢ÃÏµå¤ÎÌ¤Íè¤ò¤¤ê¤Ò¤é¤¯¡£¡×¤Î¤â¤È¡¢¡Ö´Ä¶¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー(R)¡×¤È¤·¤Æ´Ä¶ÁÏÂ¤¤Î»ö¶ÈÎÎ°è¤ò³È¤²¡¢Ã¦ÃºÁÇ¡¦¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë´óÍ¿¤¹¤ëµ»½Ñ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»°±º¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò
ÅìµþËÜ¼Ò ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ2ÃúÌÜ15ÈÖ35¹æ
ÂåÉ½¼Ô ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷ CEO·óCTO¡¡ÊÆÅÄ ¹ä
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¡ÖÇ®¡¦¿å¡¦´Ä¶¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ñー¥È¥Êー¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Ü¥¤¥é¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿À¸»º¸½¾ì¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÀßÈ÷µ¡´ï¤Î¸úÎ¨¤ò¹â¤á¤ë¹©¾ì¤Î¥Èー¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÅ¸³«¡£2050Ç¯¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¿åÁÇ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¿·Ç³ÎÁ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤äµ»½Ñ¤Î³«È¯¡¢¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×³È½¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î¹âÅÙ²½¤ÈÎÎ°è¤Î³ÈÂç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£