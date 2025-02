ÉðÂ¢ÌîÈþ½ÑÂç³Ø¤È¥á¥º¥àÅìµþ¡¢¥ªー¥È¥°¥é¥Õ ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡Ö¿·¤¿¤Ê¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤È¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü

学校法人武蔵野美術大学

武蔵野美術大学(所在地:東京都小平市/学長:樺山祐和 以下、本学)とメズム東京、オートグラフ コレクション(所在地:東京都港区/総支配人:生沼久 以下、メズム東京)は、日本ならではのホスピタリティの配信を目的に、訪日旅行者に向けた「新たなホスピタリティとおもてなし」のコンセプトを探索するデザインプロジェクトを実施します。

プロジェクト概要

近年、欧米、東南アジアなどから東京への訪日外国人旅行者(以下「訪日旅行者」)にとって、明治や江戸の香りを残す伝統文化や建築、食の多様性、独自に発展したサブカルチャーなどが注目されている一方で、訪日旅行者を充足する高付加価値なサービスは未だ整備が十分ではありません。

本プロジェクトでは、本学造形構想学部クリエイティブイノベーション学科の学生たちがフィールドワークやインタビュー調査を通じて訪日旅行者の目線を獲得し、メズム東京のタレント(ホテルスタッフ)とのディスカッションやアドバイスにより新たな気付きを得て、東京という都市と訪日旅行者の関係価値を築くためのアイデアの創出を目指します。

最終的には、コンセプトのプロトタイピングを通して「新たなホスピタリティとおもてなし」のコンセプトを探索し、最終報告会を実施予定です。

プロジェクトのスケジュール

2024年11月 メズム東京にて視察・ホテルスタッフとのディスカッションを実施

2024年11月~2025年2月 テーマ、コンセプト創出、提案書の作成

2025年2月下旬 メズム東京にて最終報告会を実施

メズム東京、オートグラフ コレクションについて

“TOKYO WAVES ”をコンセプトに、絶えず変化する東京の“今”に根ざしたサービスやコンテンツを展開することによりゲストに新たな発見を提供する、全265室のモダンラグジュアリーホテルです。 2020年 4月27日、JR東日本グループによる港区・竹芝の複合施設「WATERS takeshiba(ウォーターズ竹芝)」に開業しました。壮観な東京ベイエリアや歴史ある浜離宮恩賜庭園といった美しい眺望、そして五感にも心地よい刺激を与えるアートや音楽といった、豊かな地域資源と芸術の一体感を活かし、都会のエネルギーとクリエイ ティビティーが出会う東京のライフスタイルのアイコンを目指します。「Exactly like nothing else(唯一無二)」のホテルとして、マリオット・インターナショナルが展開する「オートグラフ コレクション ホテル」に加盟しています。また、メズム東京は、2024年、国内観光施設を対象としたグローバルなサステナブルエコ認証サクラクオリティ An ESG Practice(通称「サクラクオリティグリーン」)において4御⾐⻩ザクラの認定を、また国際的なエコラベル「グリーンキー」も取得しています。

本学学生が実践する社会課題

クリエイティブイノベーション学科は、美術・デザインを学ぶことで身につく力「創造的思考力」を持

って、社会の中で実践的に学ぶことを目的として、2019年に開設し、2023年3月に第1期生を輩出いたしました。

本学科では、入学後2年間、鷹の台キャンパスで美術・デザインの基礎、フィールドリサーチ、イノベーションに関する歴史的背景を学びます。3年次からは、市ヶ谷キャンパスで、提携企業・自治体等

と連携したプロジェクト型授業を通じて社会と共創していきます。

本プロジェクトを含め、企業や自治体等と連携し、持続可能な未来社会について、様々な分野の専門家

と対話しながら、実社会における様々な課題に取り組んでいます。

