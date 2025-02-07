»éËÃ´Î¡¦´Î¹ÅÊÑ¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ëÊ¬»Ò¥âー¥¿ー

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Âê¡¡Ì¾¡§ Mutations in the kinesin KIF12 promote MASH in humans and mice by disrupting lipogenic enzyme turnover
Ãø¼ÔÌ¾¡§ Asieh Etemad, Yosuke Tanaka, Shuo Wang, Mordechai Slae, Mutaz Sultan, Orly Elpeleg, Nobutaka Hirokawa* (* ÀÕÇ¤Ãø¼Ô)
DOI: 10.1038/s44318-025-00366-8
URL: https://doi.org/10.1038/s44318-025-00366-8
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