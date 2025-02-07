CDP¡Öµ¤¸õÊÑÆ°¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¿å¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×Ê¬Ìî¤Î¾ðÊó³«¼¨¤Ë¤ª¤¤¤ÆA¥¹¥³¥¢¡¢¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×Ê¬Ìî¤ÇA-¥¹¥³¥¢¤ò³ÍÆÀ
ÀÑ¿å²½³Ø¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò(ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§²ÃÆ£ ·ÉÂÀ¡¢°Ê²¼¡ÖÀÑ¿å²½³Ø¡×)¤Ï¡¢2024Ç¯ÅÙ¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ëCDP¢¨£±¤è¤ê¡¢¡Öµ¤¸õÊÑÆ°¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö¿å¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×Ê¬Ìî¤Ç2Ç¯Ï¢Â³ºÇ¹âÉ¾²Á¤ÎA¥ê¥¹¥È¤Ë¡¢¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×Ê¬Ìî¤Ç½é¤á¤ÆA-(A¥Þ¥¤¥Ê¥¹)¥ê¥¹¥È¤Î´ë¶È¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
CDP¼ÁÌä½ñ¤ÏTCFD¢¨£²¤Ë´°Á´¤ËÀ°¹ç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢CDP¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤Î´Ä¶¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CDP¤Î¥¹¥³¥¢¤Ï¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ç¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥È¤Ê¥Í¥Ã¥È¥¼¥í·ÐºÑ¤Ë¸þ¤±¤¿Åê»ñ¤ä¹ØÇã¤Î°Õ»×·èÄê¤Ë¹¤¯³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯ÅÙ¤ÎCDP¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á´À¤³¦¤Ç24,800¼Ò¤òÄ¶¤¨¤ë´ë¶È¤¬²óÅú¤·¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤Ï¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¾å¾ì´ë¶È¡Ê2024Ç¯4·î1Æü»þÅÀ¡Ë¤Î70%°Ê¾å¤ò´Þ¤à¡¢2,100¼Ò°Ê¾å¤¬²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÑ¿å²½³Ø¤Ï¡¢Ä¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖVision 2030¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖInnovation for the Earth¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ·Ç¤²¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢LIFE¤Î´ðÈ×¤ò»Ù¤¨¡¢¡ÈÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤Å¤¯°Â¿´¡É¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ¤¸õÊÑÆ°²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¼«¼Ò¤Î»ö¶È³èÆ°¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦GHGÇÓ½ÐÎÌ¤ò¥¼¥í¤Ë¤¹¤ëÄ¹´üÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¥ã¥¹¥È¤·¤¿2030Ç¯¤Ë¤Ï1.5¡îÌÜÉ¸¤ËÀ°¹ç¤·¤¿2019Ç¯ÅÙÈæ50%ºï¸º¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¿å¥ê¥¹¥¯²ÝÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢·òÁ´¤Ê¿å¤ËËþ¤Á¤¿¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î£²¤Ä¤ÎÌÜ»Ø¤¹»Ñ¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±¡¥ ÀÑ¿å²½³Ø¥°¥ëー¥×¤Î¿å¥ê¥¹¥¯ºÇ¾®²½
»ýÂ³Åª¤ÊÁà¶È¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢ÀÑ¿å²½³Ø¥°¥ëー¥×¤¬¼õ¤±¤ë¿å¥ê¥¹¥¯¤ÎºÇ¾®²½¡¢¤ª¤è¤ÓÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÎÊÝÁ´¤Î¤¿¤á¤ËÀÑ¿å²½³Ø¥°¥ëー¥×¤¬Í¿¤¨¤ë¿å¥ê¥¹¥¯¤ÎºÇ¾®²½¤ò¹Ô¤¦¡£
£²¡¥ ÃÏ°è¤Î¿å²ÝÂê²ò·è¤Ø¤Î¹×¸¥
¼«Á³»ñËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥×¥é¥¹¤Ë¥ê¥¿ー¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¹×¸¥À½ÉÊ¤äÎ®°è´Ø·¸¼Ô¤È¤Î¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤Î¿å²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤ÈÀÑ¿å²½³Ø¥°¥ëー¥×¤ÎÀ®Ä¹¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¼Ò²ñ²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¡¢¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤Î³§ÍÍ¤Ë¿®Íê¤µ¤ìÂ³¤±¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÑ¿å²½³Ø¤Î´Ä¶¤Ø¤Î¼ç¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
https://www.sekisui.co.jp/sustainability_report/eco/initiatives/
¢¨£±¡¡CDP
´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤¬¾ðÊó³«¼¨¤òÄÌ¤¸¤Æ²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤òºï¸º¤·¡¢¿å»ñ¸»¤ä¿¹ÎÓ¤òÊÝ¸î¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤ÊÈó±ÄÍøÃÄÂÎ¡£
https://japan.cdp.net/
¢¨£² TCFD¡¡
2015Ç¯¤Ë¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ÂÄê²½¤ò¿Þ¤ë¹ñºÝÅªÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¶âÍ»°ÂÄêÍý»ö²ñ¡ÊFSB¡Ë¤Ë¤è¤êÀßÎ©¤µ¤ì¤¿µ¤¸õ´ØÏ¢ºâÌ³¾ðÊó³«¼¨¥¿¥¹¥¯¥Õ¥©ー¥¹¡ÊTask Force on Climate-related Financial Disclosures¡Ë¡£
µ¤¸õÊÑÆ°¤¬´ë¶È¤ÎºâÌ³¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ÎÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÂÐ±þ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó³«¼¨¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
https://tcfd-consortium.jp/about
°Ê ¾å