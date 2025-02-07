¡ÚÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á ¸ø¼°¿äÁ¦¡ª¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Þー¥È¥ä¥á¥Þ¥¹¤¬¡ØÂà¿¦Âå¹Ô¥¹¥Þー¥È¥ä¥á¥Þ¥¹¡Ù¤ò¥¹¥¿ー¥È¡ªÁê¼ê¤Î°õ¾Ý¤ò¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡¦¿×Â®¤ÊÂà¿¦¤ò»Ù±ç
¢¡¥µー¥Ó¥¹¤ÎÇØ·Ê
¼Ò²ñÅªÇØ·Ê:¡§¸½Âå¤Ç¤Ï¡¢Âà¿¦¤ò´õË¾¤·¤Æ¤â¸À¤¤½Ð¤»¤º¡¢¿¦¾ì¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ä²»¿®ÉÔÄÌ¤¬È¯À¸¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ØÂà¿¦Âå¹Ô¥¹¥Þー¥È¥ä¥á¥Þ¥¹¡Ù¤Ï¡¢Âà¿¦´õË¾¼Ô¤È´ë¶È¤Î´Ö¤ËÎ©¤Á¡¢±ß³ê¤Ç¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¤Ê¤¤Âà¿¦¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
·Ð°Þ¡§ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¤¬¡Ø»Å»ö¤Î¼¤áÊý¡Ù(¸¸Åß¼Ë)¼¹É®¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤éÁê¼ê¤Î°õ¾ÝÎÉ¤¯¡¢¥¹¥Þー¥È¤ËÂà¿¦¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥µー¥Ó¥¹¡£
²ÝÂê¤Î²ò·è¡§¥¹¥Þー¥È¥ä¥á¥Þ¥¹¤¬Âà¿¦´õË¾¼Ô¤È¶ÐÌ³Àè´ë¶È¤ÎÅÁÃ£Ìò¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ìÊý¤ËÉéÃ´¤Îâ²´ó¤»¤¬Íè¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¥¹¥àー¥º¤ÊÂà¿¦¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ§
¢§°Â¿´¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©
ÊÛ¸î»Î´Æ½¤
¥µー¥Ó¥¹Àß·×Åö½é¤«¤éÊÛ¸î»Î¤Î´Æ½¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¯¥êー¥ó¤ÊÂà¿¦Âå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ë¤è¤êÂà¿¦´õË¾¼Ô¡¢¶ÐÌ³Àè´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿®Íê¤¤¤¿¤À¤±¤ëÂà¿¦Âå¹Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ÃøÌ¾¿Í¸øÇ§¤Î°Â¿´´¶
¸µÊüÁ÷ºî²È¤ÎÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¤¬¸ø¼°¿äÁ¦¡£ÍøÍÑ¼Ô¤Ë°Â¿´´¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
±¿±Ä¼Ô¤Î´é¤¬¸«¤¨¤ë¿®Íê¤Î¥µー¥Ó¥¹
¥µー¥Ó¥¹±¿±Ä¼Ô¤Î´é¤¬¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¿®Íê´Ø·¸¤Î¹½ÃÛ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§¥æー¥¶ー»ëÅÀ¤Î¥µー¥Ó¥¹
24»þ´Ö365ÆüÁêÃÌ¼õÉÕ
Ë»¤·¤¤Êý¤äÉÔµ¬Â§¤ÊÀ¸³è¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´ÁêÃÌ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¶ÐÌ³Àè¤Ø¤Î¤ª¼ê»æºîÀ®¤Ë¤âÂÐ±þ
Âà¿¦´õË¾¼Ô¤ÎÁÛ¤¤¤òÈ¿±Ç¤·¡¢¶ÐÌ³Àè´ë¶È¤È¤ÎÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤è¤¦ºÙ¿´¤ÎÃí°Õ¤òÊ§¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÎÁ¶âÂÎ·Ï
Æ©ÌÀÀ¤ò½Å»ë¤·¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÎÁ¶âÂÎ·Ï¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡ÎëÌÚ¤ª¤µ¤à»á¡¡¥³¥á¥ó¥È
ÎëÌÚ¤ª¤µ¤àÃø¡Ø»Å»ö¤Î¼¤áÊý¡Ù¸¸Åß¼Ë
¼¡À¤Âå¤Î¼Ò²ñ¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Âà¿¦Âå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤Ï¸½ºßÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢
¡¦¥½¥Õ¥ÈÏ·³²¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý
¡¦¼¤á¤ë¤³¤È¤ÇÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤Êý
¡¦¥¹¥Ôー¥É´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¼¤á¤¿¤¤Êý
¡¦·ë²Ì¼¤á¤Æ¤â¡¢Áê¼ê¤Î²ñ¼Ò¤È¤â¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¤¤¤¤´Ø·¸¤ÏÊÝ¤Á¤¿¤¤Êý
¤Ê¤É¡¢
¤â¤¦°ì¿Í¤ÇÇº¤Þ¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌ£Êý¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¤á¤ë¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤È¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë½ÐÍè¤ë¤À¤±ÂÐ±þ¤¹¤ë¡¢¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿Âà¿¦Âå¹Ô¤¬¤³¤Î²ñ¼Ò¡Ö¥¹¥Þー¥È¥ä¥á¥Þ¥¹¡×¡£
¼¤á¤ë¤Ê¤é¡¢¥³¥³¤ò¿äÁ¦¤·¤Þ¤¹¡ª
¢¡ÂåÉ½¥á¥Ã¥»ー¥¸
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Î©²Ö¾¿Í
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡§
¿·Â´¤è¤ê¡¢¶ä¹Ô¤ÇË¡¿Í¾Ä³°Ã´Åö¤È¤·¤Æ½¾»ö¡£
¤½¤Î¸å¡¢Fintech¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î»ñ¶âÄ´Ã£»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤ò·Ð¤Æ¡¢2025Ç¯1·î¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Þー¥È¥ä¥á¥Þ¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò¤Ë½¢Ç¤¡£
¡¡¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÅ¾´¹´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âà¿¦¤Ï¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤Ø¤ÎÈâ¤ò³«¤¯½ÅÍ×¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬ÉÔ°Â¤äí´í°¤ò´¶¤¸¡¢°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ØÂà¿¦Âå¹Ô¥¹¥Þー¥È¥ä¥á¥Þ¥¹¡Ù¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿Êý¡¹¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¡¢±ß³ê¤ÊÅ¾¿¦¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¿·¤·¤¤¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢Âà¿¦¤òÃ±¤Ê¤ë¼êÂ³¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¿·¤·¤¤¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Âà¿¦¼Ô¤È´ë¶È¤ÎÁÐÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ·úÀßÅª¤Ê´Ø·¸À¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Ã¯¤â¤¬¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤±¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿·¤·¤¤Âà¿¦¤Îºß¤êÊý¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ÎÏ«Æ¯»Ô¾ì¤Ë¤è¤êÎÉ¤¤ÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Î©²Ö¾¿Í
¢¡º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¡¡º£¸å¡¢¥¹¥Þー¥È¥ä¥á¥Þ¥¹¤Ï¡ØÂà¿¦¡Ù¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë²ÝÂê¤òÎ¾ÌÌ¤«¤é¸«¤Ä¤á¡¢¡ØÂà¿¦¡Ù¤ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾: ³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥Þー¥È¥ä¥á¥Þ¥¹
½êºßÃÏ: ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÀÄÍÕÂæ3-13-11 2³¬
ÀßÎ©: 2024Ç¯8·î
ÂåÉ½¼Ô: Î©²Ö¾¿Í
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Âà¿¦Âå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡
¥µー¥Ó¥¹¥Úー¥¸¡§
https://smartyamemasu.co.jp/
¢¡³Æ¼ïSNS¥¢¥«¥¦¥ó¥È
LINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§
https://lin.ee/IGHIi4s(https://lin.ee/IGHIi4s)
X¡§
https://x.com/smartyamemasu(https://x.com/smartyamemasu)
Facebook¡§
https://www.facebook.com/profile.php?id=61572469475907(https://www.facebook.com/profile.php?id=61572469475907)
Instagram¡§
https://www.instagram.com/smartyamemasu_info/(https://www.instagram.com/smartyamemasu_info/)
¢¡Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ã´Åö¼ÔÌ¾: Î©²Ö¾¿Í
ÅÅÏÃÈÖ¹æ: 080-3197-2361
¥áー¥ë¡§info@smartyamemasu.co.jp