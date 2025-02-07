³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ß¥Ñ¥é¡¢¥¸¥ó¥¸¥ãー¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤êÆþ¼Ò¼êÂ³¤¤Î¥Úー¥Ñー¥ì¥¹²½¤Ë²Ã¤¨¡¢¿Í»ö¾ðÊó¤Î°ì¸µ´ÉÍý¤ò¿ä¿Ê
jinjer³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§·¬Æâ ¹§»Ö¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡¢¥¯¥é¥¦¥É·¿¿Í»öÏ«Ì³¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¡×¤ÎÊ£¿ô¥µー¥Ó¥¹¡Ê¿Í»öÏ«Ì³¡¦¶ÐÂÕ¡¦¥ïー¥¯¥Õ¥íー¡¦½ñÎàÇÛÉÛ¡Ë¤ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ß¥Ñ¥é¡ÊËÜ¼Ò¡§²¬»³¸©²¬»³»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Åû°æ ¤ï¤«¤è °Ê²¼¡¢¥¢¥ß¥Ñ¥é¡Ë¤ØÆ³Æþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¡×Æ³Æþ¤Î·Ð°Þ
¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¡×Æ³ÆþÁ°¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ß¥Ñ¥é¤Ç¤Ï¡¢½¾¶È°÷¤Î¶ÐÂÕ´ÉÍý¤äµëÍ¿·×»»¤Ë¥¿¥¤¥à¥«ー¥É¤ÈExcel¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤«¤é¤Î¥¿¥¤¥à¥«ー¥É²ó¼ý¤Ë»þ´Ö¤òÍ×¤·¡¢¶ÐÂÕ¤ÎÄù¤á½èÍý¤äÍµëµÙ²Ë¤Î»ÄÆü¿ô³ÎÇ§¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½¾¶È°÷¤ÎÆþ¼Ò¼êÂ³¤¤ä¸ÛÍÑ·ÀÌó¤Î¹¹¿·¤Ï»æ¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢³Æ¼ï¼êÂ³¤¤ËÍ×¤¹¤ë»þ´Ö¤äÍ¹Á÷Âå¤Ê¤É¤Î¥³¥¹¥È¤¬¤«¤µ¤ß¡¢½ñÎà¤ÎÊÝ´É¾ì½ê¤Î³ÎÊÝ¤â²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¢¥ß¥Ñ¥é¤Ï¥·¥¹¥Æ¥àÆ³Æþ¤Î¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¡×¤òÁªÄê¤·¤¿¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¾å¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿½¾¶È°÷¤Î¶ÐÂÕ¾ðÊó¤ä»ñ³Ê¾ðÊó¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿Í»ö¾ðÊó¤ËÂ¨»þ¥¢¥¯¥»¥¹¤Ç¤¤ëÅÀ¤È¡¢³Æ¼ï¥·¥¹¥Æ¥à¤Î±ÜÍ÷¡¦ÊÔ½¸¸¢¸Â¤ò¾ÜºÙ¤ËÀßÄê¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ÒÆâ¤Î¾ðÊó´ÉÍý¤òÍÆ°×¤Ë¹Ô¤¨¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
jinjer¤Ï¡¢¥¢¥ß¥Ñ¥é¤Î¿Í»ö¥Çー¥¿¤òÃßÀÑ¤·¡¢Æ±¼Ò¤Î¿Í»ö¶ÈÌ³¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¸úÎ¨²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤ÏÃßÀÑ¤µ¤ì¤¿¥Çー¥¿¤ò´ðÈ×¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥ß¥Ñ¥é¤Î½¾¶È°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î°éÀ®¤Ë³è¤«¤¹ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
▶Æ³Æþ¥·¥¹¥Æ¥à
¡¦¥¸¥ó¥¸¥ãー¿Í»öÏ«Ì³ ¡¡¡¡ ¡¡ https://hcm-jinjer.com/jinji
¡¦¥¸¥ó¥¸¥ãー¿Í»öÏ«Ì³ ½ñÎàÇÛÉÛ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¡ https://hcm-jinjer.com/distribute-documents/
¡¦¥¸¥ó¥¸¥ãー¶ÐÂÕ¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡¡ https://hcm-jinjer.com/kintai/
¡¦¥¸¥ó¥¸¥ãー¥ïー¥¯¥Õ¥íー¡¡ https://hcm-jinjer.com/workflow/
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ß¥Ñ¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÀßÎ©¤«¤é37Í¾Ç¯¡¢¡Úµ¤·Ú¤Ë¹Ô¤±¤Æ¡¢¿È¶á¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Û¤È¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏÊý¤òÃæ¿´¤Ë¥²ー¥à¥»¥ó¥¿ー¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿²ÁÃÍ¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö°Â¿´¡¦°ÂÁ´¡×¤½¤·¤Æ¡Ö¥¥ì¥¤¤Ç²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë´Ä¶¡×¤ò¡¢¤¤¤«¤Ë¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òºî¤ê½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÀ¼Ò¤¬·Ç¤²¤ë¼ÒÌ¾¡ØAmiPara¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡Ù¤ÎÎ¬¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤ª¤Ò¤È¤ê¤ª¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ø³Ú¡Ù±à¤ò¤´Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Á´¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ì´Ý¤È¤Ê¤ê¡¢³Ú¤·¤¤¤ªÅ¹¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
´ë¶ÈURL¡§https://amipara.co.jp/
¥¯¥é¥¦¥É·¿¿Í»öÏ«Ì³¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¡×¤È¤Ï
¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¡×¤Ï¡¢¿Í»öÏ«Ì³¡¦¶ÐÂÕ´ÉÍý¡¦µëÍ¿·×»»¤Ê¤É¤Î¿Í»ö¤ÎÄê·¿¶ÈÌ³¤«¤é¿Í»öÉ¾²Á¡¦e¥éー¥Ë¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Þ¤Ç¡¢1¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ´ÉÍý¤Ç¤¤ë¥¯¥é¥¦¥É·¿¿Í»öÏ«Ì³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¿Í»ö¾ðÊó¤ò1¤Ä¤ËÅý¹ç¤·¤¿¡ÖCore HR¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¶ÐÂÕ½¸·×¤«¤é¤ÎµëÍ¿·×»»¤ä¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¼êÂ³¤¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ¢É¼Îà¤ÎÆþÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿Äê·¿¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¡¦¼«Æ°²½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Î¼«Æ°È¿±Ç¤äÌò³äÊÑ¹¹¤Ë±þ¤¸¤¿³Æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ø¤Î¸¢¸ÂÊÑ¹¹¤Î¼«Æ°²½¤Ê¤É¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
▶¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¡×¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://hcm-jinjer.com
▶¡Ö¥¸¥ó¥¸¥ãー¡×¥³¥ó¥»¥×¥È¥àー¥Óー¡§https://youtu.be/roNBdAmuwAo?si=DPg1MDjtGo7yrrM9
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§jinjer³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½É 6-11-3 WeWork D¥¿¥ïーÀ¾¿·½É
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡·¬Æâ ¹§»Ö
URL ¡§https://jinjer.co.jp/