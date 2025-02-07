ñ»Ò°ì¶Ú£µ£°Í¾Ç¯¤Î¡ÖÂçºå²¦¡×¤«¤éÆé¤ËºÇÅ¬¤Ê¿·¾¦ÉÊ¡ØÂçºå²¦ ¤È¤¥¤ë»Ýñ»Ò¡Ù¤¬ÅÐ¾ì¡ªñ»ÒÀìÌçÅ¹¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¿·¿©´¶¤Î¿åñ»Ò
¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Î¥°¥ëー¥×´ë¶È¤Ç¡Ö¶äºÂ¥é¥¤¥ª¥ó¡×¡ÖYEBISU BAR¡×¤Ê¤É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥Ã¥Ý¥í¥é¥¤¥ª¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡¦ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢¼ÒÄ¹¡¦»°ÂðÍ´°ìÏº¡Ë¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥Ý¥í¥é¥¤¥ª¥ó¥°¥ëー¥×¤Î³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥ó¥¨¥¤¡ÊËÜ¼Ò¡¦ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¡¢¼ÒÄ¹¡¦ÃæÂ¼¾¹¨¡Ë¤Ë¤Æ¡¢¿·¾¦ÉÊ¡ÖÂçºå²¦ ¤È¤¥¤ë»Ýñ»Ò¡×¤òÂçºå²¦ ÇßÅÄºåµÞÅ¹¡¢Âçºå²¦ À¾µÜºåµÞÅ¹¤Î£²Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖÂçºå²¦ ¤È¤¥¤ë»Ýñ»Ò¡×Ä´Íý¥¤¥áー¥¸
Æé¤ä¥¹ー¥×¤Î¶ñºà¤ËºÇÅ¬¡ª¤È¤¥¤ë¤È¤¥¤ë¿©´¶¤Î¿åñ»Ò
ñ»Ò°ì¶Ú50Í¾Ç¯¤ÎÀìÌçÅ¹¡ÖÂçºå²¦¡×¤¬¡¢Æé¤ä¥¹ー¥×¤Î¶ñºà¤ËºÇÅ¬¤Ê¡¢¿·¿©´¶¡õ£µÊ¬¤æ¤Ç¤ë¤À¤±¤Î´ÊÃ±Ä´Íý¤Î¿åñ»Ò¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¤Î¤É±Û¤·¤¬ÎÉ¤¤¡Ö¤È¤¥¤ë¤È¤¥¤ë¡×¿©´¶¤ÎÈé
¡Ö¤È¤¥¤ë»Ýñ»Ò¡×¤ÏÈé¤Î¤Î¤É±Û¤·¤Èñ²¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¤è¤ê´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¿åñ»Ò¤Ë°ìÈÌÅª¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡Ö¤â¤Á¤â¤Á¡×¤ÎÈé¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ï¥ó¥¿¥ó¥¿¥¤¥×¤Î ¡Ö¤È¤¥¤ë¤È¤¥¤ë¡×¿©´¶¤ÎÈé¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¡üÂçºå²¦¼«Ëý¤Îñ»Òñ²
¥Ñ¥ó¥Á¤Î¸ú¤¤¤¿À¸Õª¤È¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¢¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥·¥ã¥¥·¥ã¥´¶¤¬ÆÃÄ¹¤Îñ²¤Ï¡¢¤¢¤Ã¤µ¤êÌ£¤Ë¤â¡¢¥¥à¥ÁÆé¤Ê¤ÉÇ»¸ü¤ÊÌ£¤Ë¤âÎÉ¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¡£´¨¤¤¤³¤Î»þ´ü¤ÏÆé¤Î¶ñºà¤Ë¡¢½ë¤¤µ¨Àá¤Ë¤ÏÎä¤ä¤·Ãæ²Ú¤ä¤½¤¦¤á¤ó¤Î¶ñºà¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹¡¢À¾µÜºåµÞ¤Ë½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë£²Å¹ÊÞ¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊÌ¾¡Û Âçºå²¦ ¤È¤¥¤ë»Ýñ»Ò¡ÊÎäÂ¢¾¦ÉÊ¡Ë
¡ÚÆâÍÆÎÌ¡Û 15¸Ä
¡Ú²Á ³Ê¡Û 540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¼è°·¤¤Å¹ÊÞ¡ÛÂçºå²¦¡¡ÇßÅÄºåµÞÅ¹¡¢Âçºå²¦ À¾µÜºåµÞÅ¹
¡ÖÂçºå²¦¡×¤È¤Ï
¡ÖÂçºå²¦¡×¤Ï¡¢Âçºå¤òÃæ¿´¤Ë°û¿©Å¹¤ÈÈÎÇäÅ¹¤ò·×11Å¹ÊÞ¡Ê¤Î¤ì¤óÊ¬¤±£±Å¹ÊÞ´Þ¤à¡Ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥ó¥¨¥¤¤¬¼ê³Ý¤±¤ëñ»ÒÀìÌçÅ¹¤Ç¤¹¡£ ¡Èñ»Ò¤ò¤â¤Ã¤È¤ª¤¤¤·¤¯¡¢¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡É¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤Ë¡¢ 1969Ç¯ÁÏ¶ÈÅö»þ¤ÎÌ£¤ò¼é¤êÂ³¤±¡¢¿´¤ÈÂÎ¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ëñ»Ò¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢²¼µ¤Þ¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌ¤ÎÊý
¤ªµÒÍÍÁêÃÌÁë¸ý
TEL¡§0120-848-136