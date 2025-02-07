¥Þ¥¦¥¶ー¡¢Analog Devices¤ÎAD-GMSL2ETH-SL¥¨¥Ã¥¸¡¦¥³¥ó¥Ô¥åー¥È¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï
È¾Æ³ÂÎ¤ÈÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ÎÉý¹¤¤ÉÊÂ·¤¨(TM)¤È¿·À½ÉÊÅêÆþ¡ÊNew Product Introduction: NPI¡Ë¤Î¥ê
ー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥¹¥È¥ê¥Ó¥åー¥¿¤Ç¤¢¤ë Mouser Electronics (https://www.mouser.jp/)¡Ê¥Þ¥¦¥¶ー¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯
¥¹ ËÜ¼Ò¡§ÊÆ¹ñ¥Æ¥¥µ¥¹½£¥Þ¥ó¥¹¥Õ¥£ー¥ë¥É¡¢°Ê²¼¥Þ¥¦¥¶ー¡Ë¤Ï¡¢ Analog Devices(https://www.mouser.com/manufacturer/analog-devices)¡ÊËÜ¼Ò
¡§ÊÆ¹ñ¥Þ¥µ¥Á¥åー¥»¥Ã¥Ä½£¥Îー¥¦¥Ã¥É¡Ë¤Î AD-GMSL2ETH-SL(https://www.mouser.com/new/analog-devices/adi-ad-gmsl2eth-sl-edge-compute-platform/) ¥¨¥Ã¥¸¡¦¥³¥ó¥Ô¥åー¥È¡¦¥×¥é¥Ã
¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÀ½ÉÊ¤ÏÀè¿ÊÅª¤Ê¥·¥ó¥°¥ë¡¦¥Üー¥É¡¦¥³¥ó¥Ô
¥åー¥¿¡ÊSBC¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢8¤Ä¤Î¥®¥¬¥Ó¥Ã¥È¡¦¥Þ¥ë¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥·¥ê¥¢¥ë¡¦¥ê¥ó¥¯¡ÊGMSL¡Ë¥¤
¥ó¥¿¥Õ¥§ー¥¹¤«¤é10Gb¥¤ー¥µ¥Í¥Ã¥È¥ê¥ó¥¯¤Ø¤ÎÄãÃÙ±ä¥Çー¥¿Å¾Á÷¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¼«Î§·¿
¥í¥Ü¥Ã¥È¤ä¼ÖÎ¾¤ò´Þ¤à¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥Þ¥·¥ó¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ä¥ê¥¢¥ë¥¿
¥¤¥à¤Î¥»¥ó¥µ¥Õ¥åー¥¸¥ç¥ó¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ëÀß·×¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¦¥¶ー¤Ç¼è¤ê°·¤¦Analog Devices¤ÎAD-GMSL2ETH-SL(https://www.mouser.com/new/analog-devices/adi-ad-gmsl2eth-sl-edge-compute-platform/)¥¨¥Ã¥¸¡¦¥³¥ó¥Ô¥åー¥È¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢2¤Ä¤ÎMAX96724¥¯¥¢¥Ã¥É¡¦¥È¥ó¥Í¥ê¥ó¥°GMSL2/1 ¤«¤éCSI-2 ¥Ç¥·¥ê¥¢¥é¥¤¥¶¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢ºÇÂç8Âæ¤ÎGMSL¥«¥á¥é¤ÈÀÜÂ³²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£³Æ¥«¥á¥é¤Ï1¥Á¥ã¥Í¥ë¤¢¤¿¤ê¡¢ºÇÂç6Gbps¤Î¥Çー¥¿Å¾Á÷¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ÇÁü¥Çー¥¿¤ÏMAX96724¥Ç¥·¥ê¥¢¥é¥¤¥¶¤ò·ÐÍ³¤·¡¢MIPI CSI-2¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§ー¥¹¤ò²ð¤·¤ÆAMD KV26 System on Module¡ÊSOM¡Ë¤ËÅ¾Á÷¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£SOM¤Ï8Âæ¤ÎGMSL¥«¥á¥é¤«¤é¤Î±ÇÁü¥Çー¥¿¤òÅý¹ç¤·¡¢10Gb¥¤ー¥µ¥Í¥Ã¥È¡¦¥ê¥ó¥¯¤ò²ð¤·¤ÆÃæ±û½èÍý¥æ¥Ë¥Ã¥È¤ØÁ÷¿®²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ïー¥É¥¦¥§¥¢¡¦¥¿¥¤¥à¥¹¥¿¥ó¥×¤òÈ÷¤¨¤¿IEEE 1588 ÀºÌ©»þ¹ï¥×¥í¥È¥³¥ë¡ÊPTP¡Ë¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¡¢¥Û¥¹¥È¥·¥¹¥Æ¥à¤äÂ¾¤Î¥¨¥Ã¥¸¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤Î¹âÀºÅÙ¤ÊÆ±´ü¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÀßÄê¤äÀ©¸æ¤ò¹Ô¤¨¤ë¥¦¥§¥Ö¥Ùー¥¹¤Î¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§ー¥¹¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥á¥éÀ©¸æ¤Î¥Ñ¥é¥áー¥¿Ä´À°¤äPTPÆ±´ü¤Î¥È¥ê¥¬ー¡¢ÈÆÍÑI/O¡ÊGPIO¡Ë¤ÎÀßÄê¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¿ÇÃÇ¤Î²Ä»ë²½¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
AD-GMSL2ETH-SL¥¨¥Ã¥¸¡¦¥³¥ó¥Ô¥åー¥È¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ë¤Ï¡¢Åý¹ç¤òÍÆ°×¤Ë¤¹¤ëÁÈ¤ß¹þ¤ß¥°¥é¥Õ¥£¥«¥ë¡¦¥æー¥¶ー¡¦¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§ー¥¹¡ÊGUI¡Ë¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ê¤É¤ÎÊ£»¨¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Î³èÍÑ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥¹¥¿¥Ã¥¯¡¢FPGAÀß·×¡¢¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¼ÂÁõ¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¡¢¿×Â®¤Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ROS2¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Analog Devices¤ÎAD-GMSL2ETH-SL¥¨¥Ã¥¸¡¦¥³¥ó¥Ô¥åー¥È¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µ¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.mouser.jp/new/analog-devices/adi-ad-gmsl2eth-sl-edge-compute-platform/
¥Þ¥¦¥¶ー¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¿·¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤ÈÅÅ»ÒÉôÉÊµÚ¤Ó»º¶ÈÍÑ¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¤òÉý¹¤¯¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Äó·È¥áー¥«ー¤Ë¤è¤ë´°Á´¤Ê¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¼Â¸½¤·¤¿100%Ç§ÄêºÑ¤ß¤Î½ãÀµÉÊ¤Î¤ß¤ò¿×Â®¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤è¤ê¿×Â®¤ÊÀß·×³«È¯¤Î¤ªÌò¤ËÎ©¤Æ¤ë¤è¤¦¡¢Åö¼Ò¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥ê¥½ー¥¹¥»¥ó¥¿ー(https://www.mouser.com/technical-resources)¡¢À½ÉÊ¥Çー¥¿¥·ー¥È¡¢¥áー¥«ー¥ê¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¥Îー¥È¡¢µ»½ÑÀß·×¾ðÊó¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥Äー¥ë¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤âÊØÍø¤Ê¾ðÊó¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤¿ËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¤Î¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÊÀ½ÉÊ¡¢µ»½Ñ¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¡¢¥Þ¥¦¥¶ー¤ÎÌµÎÁe¥Ë¥åー¥¹¥ì¥¿ー¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¦¥¶ー¤ÎÅÅ»Ò¥áー¥ë¡¦¥Ë¥åー¥¹¤ä¥ì¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Î¹ØÆÉ¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ä¹ØÆÉ¼Ô¤ÎÊÑ²½¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¦¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¾ðÊó¤Ë¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ÈÄ´À°¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÈ¯¿®¼Ô¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤äÀ½ÉÊ¥È¥ì¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤ò¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢º£¤¹¤°https://sub.info.mouser.com/subscriber-jp ¤Ç¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Þ¥¦¥¶ー¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Þ¥¦¥¶ー¡¦¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥Ë¥¯¥¹¤Ï¡¢Äó·È¤¹¤ëÂç¼ê¥áー¥«ー¤Î¿·À½ÉÊ¤Î¤¤¤ÁÁá¤¤ÈÎÇä¤ËÃíÎÏ¤¹¤ë¡¢È¾Æ³ÂÎ¤ÈÅÅ»ÒÉôÉÊ¤ÎÀµµ¬ÂåÍýÅ¹¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤ÎÅÅ»ÒÀß·×µ»½Ñ¼Ô¤È¥Ð¥¤¥äー¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È Mouser.com ¤Ï¡¢Â¿¸À¸ì¡¦Â¿ÄÌ²ß¤ËÂÐ±þ¤·¡¢1,200¤òÄ¶¤¨¤ë¼è¤ê°·¤¤ÅÅ»ÒÉôÉÊ¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é680ËüÅÀ°Ê¾å¤ÎÀ½ÉÊ¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦28¥«½ê¤Î¥µ¥Ýー¥ÈµòÅÀ¤Ë¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤Î¸À¸ì¡¢ÄÌ²ß¡¢»þ´ÖÂÓ¤ÇÂÐ±þ¤Ç¤¤ë½ÏÎý¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥Þー¥µー¥Ó¥¹¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ¥Æ¥¥µ¥¹½£¥À¥é¥¹¤Ë¡¢9ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë¡ÊÅìµþ¥Éー¥à¤ÎÌó2ÇÜ¡Ë¤Ë¤ª¤è¤ÖºÇ¿·±Ô¤ÎÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤òÀ°È÷¤·¡¢223¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Î65Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ½ÉÊ¤òÈ¯Á÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢http://www.mouser.jp ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Analog Devices¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Analog Devices¡Ê¥¢¥Ê¥í¥°¡¦¥Ç¥Ð¥¤¥»¥º¡Ë¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥³¥Î¥ßー¤ÎÃæ¿´¤Ç±¿±Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½ºßµ¯¤¤Æ¤¤¤ë»ö¾Ý¤ò¥¢¥Ê¥í¥°¤ª¤è¤Óº®¹ç¿®¹æ¡¢ÅÅÎÏ´ÉÍý¡¢ÌµÀþ¼þÇÈ¿ô¡ÊRF¡Ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ª¤è¤Ó¥»¥ó¥µーµ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¼ÂÍÑÅª¤ÊÆ¶»¡¤ËÅ¾´¹¤·¤Þ¤¹¡£ADI¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î125,000¤Î¸ÜµÒ¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢»º¶È¡¢ÄÌ¿®¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢¤ª¤è¤Ó¾ÃÈñ¼Ô»Ô¾ì¤Ç75,000¤òÄ¶¤¨¤ëÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦É¸
Mouser¤ª¤è¤ÓMouser Electronics¤ÏMouser Electronics, Inc.¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊÌ¾¡¢¥í¥´¤ª¤è¤Ó²ñ¼ÒÌ¾¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î½êÍ¼Ô¤Î¾¦É¸¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
https://prtimes.jp/a/?f=d136133-111-54ced4132a49ae354dc499e8da38e547.pdf