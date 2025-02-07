有安杏果、自身2度目となるビルボードライブツアーを記念して公演限定オリジナルグッズを販売！

阪神電気鉄道株式会社

株式会社阪神コンテンツリンクでは、昨年に続き、2年連続の出演となる有安杏果のビルボードライブ公演を記念して、オンラインショップ「Shop.Merchan.jp（ショップ・マーチャンドットジェイピー）」にて、2月7日（金）18：00より、オリジナルグッズを販売いたします（公演当日に会場でも数量限定で販売予定）。今回のビルボードライブツアー「Piano Note」のライブロゴをモチーフにしたアクリルコースター、ぜひこの機会にお買い求めください。

■オンラインショップ「Shop.Merchan.jp（ショップ・マーチャンドットジェイピー）」

『有安杏果 A Little Harmony Live 2025 ～Piano Note～』公演限定オリジナルグッズを販売！

★特設ページ★（Shop.Merchan.jp）： https://shop.merchan.jp/collections/ariyasu_momoka_2025

■『有安杏果 A Little Harmony Live 2025 ～Piano Note～』

2009年7月から8年間、ももいろクローバーZのメンバーとして活動し、グループ卒業後もソロ名義で楽曲リリースやライブツアーを続けている有安杏果。前回のビルボードライブ公演「Jazz Note 2024」ではジャズにフォーカスしたステージを披露、ピアニストの大林武司とタッグを組み、ベーシストの小川晋平、ニューヨーク在住のドラマー、アロン・ベンジャミニとのバンド編成で本格的なジャズ・スタンダードとオリジナル曲を歌唱した。

それから約1年ぶりとなる今回の公演は、前回から趣向を大きく変えて、有安自身のピアノ演奏とともにおくる弾き語りのソロステージ。どんなライブを見せてくれるのか、乞うご期待！

◎公演情報

2025年2月14日（金） ビルボードライブ大阪（大阪／梅田）

1stステージ 開場 16：30 ／ 開演 17：30 2ndステージ 開場 19：30 ／ 開演 20：30

2025年2月16日（日） ビルボードライブ横浜（横浜／馬車道）

1stステージ 開場 14：00 ／ 開演 15：00 2ndステージ 開場 17：00 ／ 開演 18：00

★関連URL★

・Official Site： https://www.ariyasumomoka.jp/

・Billboard Live： https://www.billboard-live.com

■Shop.Merchan.jp（ショップ・マーチャンドットジェイピー）

音楽・スポーツ・アニメ・鉄道・ゲーム・漫画といった様々なジャンルのIP（知的財産、ロゴ、イラスト等）を使用したオリジナルグッズを購入いただけるECショップです。IPホルダーの監修を受けた公式キャラクターグッズなど「ここでしか買えないグッズ」を多数取り揃えています。

★ショップサイト★

・ https://shop.merchan.jp

※掲載の際は、右記【 】内の記載をお願いいたします。【(c)Merchan.jp (c)2025株式会社阪神コンテンツリンク】

＜会社概要＞

株式会社阪神コンテンツリンク HANSHIN CONTENTS LINK CORPORATION

本社所在地 大阪市福島区海老江1丁目1番31号 阪神野田センタービル10F

資本金 230,000千円（阪神電気鉄道株式会社 100％出資。阪急阪神東宝グループ）

事業内容 コンテンツ事業、音楽事業、広告メディア事業、サイン制作事業

株式会社阪神コンテンツリンク https://hcl-c.com/

リリース： https://www.hankyu-hanshin.co.jp/release/docs/54bf752b81d25829a77056ed5f20ba7fbd8782e9.pdf

発行元：阪急阪神ホールディングス

大阪市北区芝田1-16-1