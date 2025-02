メズム東京、オートグラフ コレクション 武蔵野美術大学との協業を通じ、新たなホスピタリティの発信へ「新たなホスピタリティとおもてなし」デザインプロジェクトを実施

日本ホテル株式会社

東京の躍動感や波長と共鳴し、上質な空間でクリエイティブな体験ができるモダンラグジュアリーホテル「メズム東京、オートグラフ コレクション」(港区海岸1-10-30/総支配人 生沼久)は、日本ならではのホスピタリティの発信を目的に、武蔵野美術大学との協業を開始いたします。本プロジェクトでは、クリエイティブイノベーション学科の学生とともに、訪日旅行者に向けた「新たなホスピタリティとおもてなし」のコンセプトを探索し、未来のホテルサービスの可能性を広げていきます。

本プロジェクトでは、学生たちがフィールドワークやインタビュー調査を通じて訪日旅行者の視点を深く理解し、さらにメズム東京のタレント(ホテルスタッフ)とのディスカッションやアドバイスを受けながら、東京という都市と訪日旅行者の関係価値を築くためのアイデアを創出します。最終的には、アイデアやコンセプトをホテルのサービスの形に具現化できる提案へと昇華し、ホテル運営に活かせるよう進めてまいります。

プロジェクトのスケジュール:

2024年11月 メズム東京にて学生による視察・タレントとのディスカッションを実施

2024年11月~2025年2月 テーマ・コンセプトの創出、提案書の作成

2025年2月下旬 メズム東京にて最終報告会を実施

メズム東京は、「感性を刺激する」体験を提供するホテルとして、単なる宿泊施設の枠を超えた新たな価値を生み出すことを目指しています。今回の協業を通じて、次世代のクリエイターとともに 日本のホスピタリティの未来をデザインし、訪日旅行者にとってより豊かな東京体験を創造してまいります。

【武蔵野美術大学生が実践する社会課題】

クリエイティブイノベーション学科は、美術・デザインを学ぶことで身につく力「創造的思考力」を持って、社会の中で実践的に学ぶことを目的として、2019年に開設し、2023年 3月に第1期生を輩出いたしました。本学科では、入学後2年間、鷹の台キャンパスで美術・デザインの基礎、フィールドリサーチ、イノベーションに関する歴史的背景を学びます。3年次からは、市ヶ谷キャンパスで、提携企業・自治体等と連携したプロジェクト型授業を通じて社会と共創していきます。 本プロジェクトを含め、企業や自治体等と連携し、持続可能な未来社会について、様々な分野の専門家と対話しながら、実社会における様々な課題に取り組んでいます。

【メズム東京、オートグラフ コレクションについて】

“TOKYO WAVES”をコンセプトに、絶えず変化する東京の“今”に根ざしたサービスやコンテンツを展開することによりゲストに新たな発見を提供する、全 265 室のラグジュアリーなホテルです。2020 年 4 月 27 日、JR 東日本グループによる港区・竹芝の複合施設「WATERS takeshiba(ウォーターズ竹芝)」に開業しました。壮観な東京ベイエリアや歴史ある浜離宮恩賜庭園といった美しい眺望、そして五感にも心地よい刺激を与えるアートや音楽といった、豊かな地域資源と芸術の一体感を活かし、都会のエネルギーとクリエイティビティーが出会う東京のライフスタイルのアイコンを目指します。「Exactly like nothing else(唯一無二)」のホテルとして、マリオット・インターナショナルが展開する「オートグラフ コレクション ホテル」に加盟しています。また、メズム東京は、2024 年、国内観光施設を対象としたグローバルなサステナブルエコ認証サクラクオリティ An ESG Practice(通称「サクラクオリティグリーン」)において4御⾐⻩ザクラの認定を取得しております。

【オートグラフ コレクション ホテルについて】

オートグラフ コレクション ホテルはオリジナリティ溢れるホテルを支持し、30 以上の国と地域において絶好のロケーションを誇る 200 軒以上の独立系ホテルそれぞれの個性を大切にしています。ひとつひとつに創設者の情熱が込められ、彼らのビジョンを具現しており、各ホテルがたったひとつしかない特別なもの、「Exactly like nothing else(唯一無二)」となっています。オートグラフ コレクション ホテルは、独自の造りと、デザインやおもてなしに対しての強いこだわりを考慮の上セレクトされ、生涯続くような印象を残す色鮮やかな時間をお届けします。詳細については https://autograph-hotels.marriott.com/ をご覧ください。また、Instagram、Twitter、Facebook のソーシャルメディアチャンネルでも情報を発信しており、#ExactlyLikeNothingElse で最高の瞬間の数々をぜひご覧ください。オートグラフ コレクション ホテルは、これまでのマリオット リワード、ザ・リッツ・カールトン・リワード、スターウッドプリファードゲスト(SPG)に代わり新たに誕生したマリオットの旅行プログラム、Marriott Bonvoy(マリオット ボンヴォイ)に参加しています。Marriott Bonvoy は会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオや Marriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、 https://www.marriott.com/loyalty.mi をご覧ください。