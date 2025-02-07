犬好き猫好き必見！FiNANCiEのミームトークンに人気プロジェクト「RED° TOKYO PREMIUM」関連アイテムが仲間入り！マーケット取引開始に向けて本日よりコミュニティが先行公開

株式会社フィナンシェ

Web3時代におけるトークンプラットフォーム「FiNANCiE」を提供する株式会社フィナンシェ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：國光 宏尚）は、「RED° TOKYO TOWER」の公式ファンコミュニティ「RED° TOKYO PREMIUM」を運営する株式会社スマートリレーション（本社：東京都港区、代表取締役：佐野 気理）が、FiNANCiEの最新カテゴリー「ミームトークン」における第１1弾企画として新アイテム「AKAINU AKANEKO」を発行したことをお知らせいたします。

【概要】

FiNANCiEの人気プロジェクト「RED° TOKYO PREMIUM」関連のミームトークン、その名も「AKAINU AKANEKO（赤犬赤猫）」が登場！本日よりコミュニティが公開となり、ファンディング（初回トークン販売）に向けたプロモーションが本格化するほか、この「AKAINU AKANEKO」トークンを無料で獲得できるキャンペーンがプラットフォーム内外で順次展開予定となっております。最新情報は同コミュニティ内のお知らせチャンネル（活動計画）、ならびに、RED° TOKYO PREMIUM公式X(https://x.com/redtokyopremium)、およびFiNANCiE公式X(https://x.com/financie_jp)より随時お届けしてまいります。

今すぐコミュニティをフォローしよう :https://financie.jp/users/akainu_akanekoFiNANCiE公式アプリの会員登録(無料)が必須となります- ファンディングは２０２５年２月２１日（金）を予定しております。- マーケットはファンディング終了以降に順次公開となります。■ミームトークンとは？

世界中で大流行！クリプト業界の最新トレンドとなっている『ミームコイン』の世界観を、FiNANCiEのコミュニティトークン（CT）※で表現するプロジェクトです。マーケットでCTの売買取引を楽しむだけでなく、ゲーミフィケーションを通じた新しいコミュニティ体験を提供します。

※コミュニティトークンについて

「コミュニティトークン（CT）」はFiNANCiEにおいて活動するプロジェクトが発行するデジタルアイテムを指します。有価証券や暗号資産には該当しません。また、FiNANCiE上で販売される『ミームトークン』はコミュニティトークンの一種で、こちらも有価証券や暗号資産ではありません。

■インフルエンサーや人気オーナーが続々と参入予定！

今後も著名人やFiNANCiEの人気オーナーによるミームトークン発行が加速していきます。新サービス『social.meme(https://page.line.me/388vjoqn?oat_content=url&openQrModal=true)（LINEゲーム）』との連携で、さらなるエコシステムの拡張を目指してまいります。

『ミームトークン』プロジェクト一覧 :https://financie.jp/heroes_list?tab=category_heroes&category_id=46

海外でも話題の「ミームトークン」がタップするだけで手に入る！『social.meme』がリリース！(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000507.000042665.html)

【株式会社フィナンシェ】

フィナンシェは、Web3時代におけるトークンプラットフォーム「FiNANCiE」をはじめ、NFTの企画・発行支援事業、IEO支援事業などトークンを活用したエコシステムおよびコミュニティの形成を支援する事業を展開しています。現在、350以上ものスポーツチームやエンタメプロジェクト、個人などのトークンの発行・販売、企画・運用実績を有しており、トークンエコシステムの形成・拡張を一気通貫で支援する国内唯一のWeb3プラットフォームの確立を目指しています。

フィナンシェ｜FiNANCiE https://financie.jp/

アプリ：App Store(https://apps.apple.com/jp/app/financie-%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%82%A7-%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A6%E3%83%89%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%B3%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0/id1470196162)（対応OS：iOS 15.0以上）

アプリ：Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.financie.ichiba)（対応OS：Android 6.0以上）

会社名 株式会社フィナンシェ

代表者 國光 宏尚

設立日 2019年1月

所在地 東京都渋谷区桜丘町26-1セルリアンタワー15F

お問い合わせ先 https://www.corp.financie.jp/contact