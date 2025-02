アディダス、メルセデス AMG ペトロナス F1チームによる初コラボレーションコレクションが登場

アディダス ジャパン株式会社

https://www.adidas.jp/モータースポーツ(https://www.adidas.jp/%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84)

アディダス ジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役:萩尾 孝平)は、メルセデス AMG ペトロナス フォーミュラ1チームとのパートナーシップによる初コラボレーションコレクションの第一弾を、2025年2月7日(金)より発売します。

本コレクションは、卓越したパフォーマンスにコミットするという、アディダスとメルセデス AMG ペトロナス F1チームに共通する原則のもと開発されました。ドライバーやスタッフのために開発されたチームウェアはもちろん、チームを応援するファンのためのアパレルやアクセサリー、フットウェアまで幅広いアイテムをラインアップしています。

過去75年に渡って様々なスポーツにおいてトップアスリートを支えてきたアディダスの知見と経験とを活用し、スポーツとスポーツライフスタイルのデザインコードを再考することから生み出された新チームウェアには、各メンバーの役割に合わせたカッティングとパフォーマンステクノロジー、機能性を採用。レースウィークエンドにそれぞれのメンバーが最高のパフォーマンスを発揮できることを目指し開発されています。デザイン面においては、ブラック&ホワイトおよびメルセデスAMGペトロナスF1チームの象徴でもあるティールを基調としたカラーリングを使用し、ウェアを通じてファンとチームの一体感を盛り上げます。

また、アディダスを代表する高機能ランニング シューズ「SUPERNOVA RISE(スーパーノヴァ ライズ)」をはじめとするフットウェアや、異なる機能性から選べるキャップやハットなどのアクセサリーも取り揃え、いつでもチームとの繋がりを感じることが出来るコレクションとなっています。

アディダス X メルセデス AMG ペトロナス F1チーム コレクション概要

■ドライバーウェア

本コレクションの核となるのが、メルセデスAMGペトロナスF1チームが擁する2名のドライバー、ジョージ・ラッセルとキミ・アントネッリのために開発されたパドックウェア。モータースポーツにおける機能性を第一に考えられた、パフォーマンスカッティングを採用。ドライバーをスポーツ選手として再定義しデザインされた本ウェアには、衣服内をドライ&快適に保ってくれAEROREADYテクノロジーを搭載した軽量素材を使用、プレッシャーがかかる瞬間においても冷静さを保ち、集中力を維持できるようサポートします。

■メカニックウェア

メカニックという役割が直面する肉体的な厳しさを踏まえて、マシーンを扱う際の耐久性、早急な対応時に必要な柔軟性、そしてさまざまな気候の中でもプレッシャーに耐え、落ち着いて行動できるようクーリング機能を備えたウェア開発を目指しました。可動性を高めるためのカッティング、軽量素材の使用、前背面の反射パーツの追加など、様々な工夫がトップスのディテールに反映されています。

■エンジニアウェア

重要な瞬間に勝敗を左右する役割を担うエンジニアのために開発されたウェアでは、ライフスタイルウェアのデザインと高機能性テクノロジーを、チーム設計者のシンボルである伝統的なシルエットと融合させています。メインアイテムである高機能性軽量ポロカラートップは、通気性に優れた素材で作られており、クラシックな白シャツに代わるアイテムです。

■ファンウェア

メルセデス AMG ペトロナス F1チームとファンとをさらに強く結びつけるコレクションとして、チームファンウェアおよびドライバーファンウェアをラインアップ。ストリートウェアのアプローチと、モータースポーツ カルチャーを融合し、パーカーやT シャツ、トラックトップなどが登場。また今年後半には、各ドライバーに特化したファンウェアも追加される予定です。

関係者によるコメント

■ジョージ・ラッセル(メルセデス AMG ペトロナス F1 チーム ドライバー)

アディダスのように、スポーツにおけるトップレベルの戦いと運営を理解しているブランドと協力できることは、私たちのチームにとって素晴らしいことだと感じています。アディダスが持つ知見、技術、細部へのこだわりは、必ずやチームに利益をもたらすと信じていますし、今シーズンだけでなくその先も、レースでの勝利とチャンピオンシップを目指して戦う上で大きな味方となることを期待しています。

■キミ・アントネッリ(メルセデス AMG ペトロナス F1 チーム ドライバー)

チームとしてアディダスと一緒に仕事ができることを非常に嬉しく思っています。私自身、F1での初シーズンを楽しみにしており、アスリートの考え方を理解してくれるアディダスのようなパートナーと一緒にシーズンを迎えられることに特別な気持ちを感じています。チームメイトと一緒に新しいチームキットを初めて着たときの瞬間は、一生忘れられない思い出です。スタンドでファンの皆さんがこのコレクションを着ている姿を見ることが待ちきれません。

■ビアンカ・マスト(アディダス モータースポーツ プロダクトリード)

メルセデス AMG ペトロナス F1チーム全体のパフォーマンスをあらゆる面でサポートする製品を開発するという目標のもと、アディダス クリエーションチームによる献身的な取り組みがついにコレクションとして結実しました。ファンのみなさんがサーキットスタンドでもストリートでも、誇りを持って着用できるコレクションになったと思います。アディダスでは、スポーツは、レベルを問わず、すべてのひとのためのものであると信じており、モータースポーツも例外ではありません。メルセデスAMGペトロナスF1チームとともに、モータースポーツの最高峰を新たな消費者へと届けられることを嬉しく思います。今シーズン、パドックにスリーストライプスが登場することを楽しみにしています。

メルセデス AMG ペトロナス フォーミュラ1チームについて

メルセデス AMG ペトロナス F1チームは、モータースポーツの頂点である国際自動車連盟(FIA)フォーミュラ1(TM)世界選手権に参戦する、メルセデス AMGのワークスチームです。

非常にユニークなスポーツであるフォーミュラ1(F1)では、各チームは超一流のチームワークと最先端の技術革新、トップレベルのパフォーマンス管理、卓越したドライビングスキルを組み合わせて、5大陸24レースに及ぶシーズンを通じてライバルに打ち勝つレースカーを開発しています。

メルセデス AMG ペトロナス F1チームには、英国・ブラックリーとブリックスワースにあるテクノロジーセンターを拠点に2000名以上のスタッフが在籍。チャンピオンシップ獲得を目標に、レースカーの設計、開発、製造、走行を行っています。2014年から2020年まで、ドライバーズおよびコンストラクターズのダブルワールドチャンピオンシップを7年連続で獲得し、2021年には8年連続コンストラクターズチャンピオンシップ獲得を果たすなど、スポーツ史上最も成功したチームのひとつとして、輝かしい記録を残しています。

商品概要(一部アイテムのみ抜粋)

メルセデス AMG ペトロナス F1 チーム

オーセンティック ドライバージャージ

・品番(カラー):JX5795

(ホワイト/ブラック)

:JY2607

(ブラック/ホワイト)

・自店販売価格 :18,700円(税込)

メルセデス AMG ペトロナス F1 チーム

オーセンティック 長袖ドライバージャージ

・品番(カラー):JX5797

(ホワイト/ブラック)

:JW5359

(ブラック/ホワイト)

・自店販売価格 :19,800円(税込)

メルセデス AMG ペトロナス F1 チーム

チームポロ

・品番(カラー):JW0586

(ホワイトメランジ/ブラック)

:JW5391

(ブラック/ホワイト)

・自店販売価格 :15,400円(税込)

メルセデス AMG ペトロナス F1 チーム

DNA Tシャツ

・品番(カラー):JV5457

(ホワイト/ブラック)

:JV5425

(ブラック/ホワイト)

・自店販売価格 :7,150円(税込)

メルセデス AMG ペトロナス F1 チーム

ベースボールキャップ

・品番(カラー):JW6270

(ホワイト/ブラック)

:JW6267

(ブラック/ホワイト)

:JW6268

(セミミントラッシュ/ブラック)

:JW6269

(サンバブルー/ブラック)

※写真左上から時計回り

・自店販売価格 :7,700円(税込)

メルセデス AMG ペトロナス F1 チーム

スーパーノヴァ ライズ

・品番 :JR9384

・カラー :

コアブラック/コアブラック/セミミントラッシュ

・自店販売価格 :18,700円(税込)

メルセデス AMG ペトロナス F1 チーム

アディレーサー ロー

・品番 :JR4544

・カラー :

クラウドホワイト/コアブラック/シルバーメタリック

・自店販売価格 :17,600円(税込)

取扱店舗

・ アディダス ブランドセンター RAYARD MIYASHITA PARK

・ アディダス ブランドコアストア 新宿・名古屋・大阪

・ アディダス アプリ : https://www.adidas.jp/mobileapps

・ アディダス オンラインショップ: https://www.adidas.jp/

- モータースポーツ 関連商品 https://www.adidas.jp/モータースポーツ(https://www.adidas.jp/%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84)

- モータースポーツ ウェア・服 https://www.adidas.jp/ウェア・服-モータースポーツ(https://www.adidas.jp/%E3%82%A6%E3%82%A7%E3%82%A2%E3%83%BB%E6%9C%8D-%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84)

- モータースポーツ シューズ https://www.adidas.jp/シューズ・靴-モータースポーツ(https://www.adidas.jp/%E3%82%B7%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%82%BA%E3%83%BB%E9%9D%B4-%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84)

- モータースポーツ アクセサリー https://www.adidas.jp/アクセサリー-モータースポーツ(https://www.adidas.jp/%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%82%BB%E3%82%B5%E3%83%AA%E3%83%BC-%E3%83%A2%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%84)

・ その他全国のアディダスお取り扱い店舗

※一部店舗によってお取り扱い商品が異なります。

(C) 2025 adidas Japan K.K. adidas, the 3-Bar Logo and the 3-Stripes mark are registered trademarks of adidas.

<一般のお客様からのお問い合わせ先>

アディダスお客様窓口 Tel:03-6732-5461 (土日祝除く、9:30~18:00)