ゼットスケーラー、RISE with SAPにネイティブに統合されたゼロトラスト ソリューションの提供を開始

※本資料は、米カリフォルニア州にて2025年1月28日(現地時間)に発表したプレスリリースの日本語抄訳版です。

クラウド セキュリティ業界を牽引するZscaler, Inc.(https://www.zscaler.com/jp) (NASDAQ: ZS、以下ゼットスケーラー)は、RISE with SAPにネイティブに統合されたゼロトラスト ネットワーク アクセス(ZTNA)サービスの提供を開始しました。SAPパートナーであるゼットスケーラーのZero Trust Exchange(TM)プラットフォームから提供されるSAP向けZscaler Private Access(TM) (ZPA(TM))は、オンプレミスでERPワークロードを実行するSAPのお客様が、複雑でリスクの高い従来のVPNを必要とすることなく、よりスムーズかつ安全にクラウドに移行できるようサポートします。

2024年版 Zscaler ThreatLabz VPNリスク レポート(https://www.zscaler.com/jp/campaign/threatlabz-vpn-risk-report)によると、昨年中に56%の組織がVPNの脆弱性を悪用したサイバー攻撃の標的となりました。こうした事例からも、従来の境界ベースの防御からより強固なゼロトラスト アーキテクチャーに移行して、組織の最も重要なERPインフラへの安全なアクセスを確保することが急務であることがわかります。

ゼットスケーラーは、コンテナ化されたRISE with SAPクラウド環境内でZPAを実行することで、マルチクラウドやハイブリッド クラウドなど、あらゆるクラウド展開モデルのSAP S/4HANA Cloudアプリケーションへのゼロトラスト接続を確保します。さらに、Zscaler Data Protectionやゼットスケーラーのデジタル エクスペリエンス モニタリング(DEM)ソリューションであるZscaler Digital Experience(TM) (ZDX(TM))も提供し、コンプライアンスとユーザー エクスペリエンスを強化します。

RISE with SAPを使用する企業は、ZPAを活用することで次のようなメリットを得られます。

- 安全かつ柔軟なクラウド アクセス:RISE with SAPには、企業がビジネス トランスフォーメーション戦略を安全に推進するために必要なすべてのコンポーネントが含まれています。RISE with SAPにネイティブに統合されたZPAにより、お客様は従来のファイアウォールやVPNを排除し、クラウドならではの柔軟性を引き出すとともに、セキュリティとコンプライアンスを向上させることができます。- ネイティブにサポートされたゼロトラスト保護:ゼットスケーラーのコネクターをネイティブにプロビジョニングすることで、従来のVPNを使用せずにRISE with SAP環境内でゼロトラスト アクセスを確保できます。これにより、組み込みのセキュリティとデータ保護を備えた、完全に管理された安全なクラウド インフラ上でSAPシステムを効率的に運用できるようになります。- 従業員とビジネス パートナーの安全なアクセス:ZPAは、クライアントベースまたはクライアントレスのシームレスなゼロトラスト接続を提供し、従業員やサードパーティーがどこからでもRISE with SAPアプリケーションやリソースに安全にアクセスできるようにします。

ゼットスケーラーとSAPの代表者、お客様、グローバル システム インテグレーターの声

ゼットスケーラー、事業およびコーポレート開発担当エグゼクティブ バイス プレジデント、プニット・ミノチャ(Punit Minocha):「これまで多くのお客様が当社のZero Trust Exchangeを利用して、さまざまなSAPアプリケーションのSAPワークロードを保護してきました。今回、RISE with SAPと直接統合するソリューションを新たにリリースすることで、ワークロードをマネージド サービスに簡単かつ安全に移行できるようにします。このソリューションによって従来のファイアウォールやVPNが不要になり、使いやすさが向上すると同時に、お客様はアプリケーションを近代化しながら、ビジネスに不可欠なアプリケーションへの安全なリモート アクセスを確保できるため、現代の組織が求める『どこからでも働ける』文化をさらに発展させられます」

SAP Enterprise Cloud Services、最高情報セキュリティ責任者、ローランド・コステア(Roland Costea)氏:「Zscaler Private AccessとRISE with SAPの統合により、SAPアプリケーション全体で合理化されたゼロトラスト セキュリティが実現するため、お客様はユーザーとパートナーに安全なアクセスを提供しながら、従業員、アプリケーション、データの場所に左右されることなく、コンプライアンスとパフォーマンスを強化できます」

Volkswagen AG、ネットワーク セキュリティ アーキテクト、トビアス・テルマン(Tobias Thormann)氏:「Zscaler Private Accessプラットフォームを使用することで、必要な柔軟性と拡張性を維持しながら、SAPリソースへの安全なリモート アクセスを確保できます。ゼットスケーラーとSAPが共同開発したこの新しい統合ソリューションは、安全なクラウド サービスで当社のDXを後押ししてくれます」

Siemens AG、グループ サービス マネージャー、ゲオルギオス・ビリオス(Georgios Billios)氏:「ゼットスケーラーのZPAとRISE with SAPの統合は、クラウドでホストされるエンタープライズ アプリケーションの保護と最適化を大きく前進させます。最高水準のセキュリティとパフォーマンスを維持しながら、ユーザーをSAPサービスにシームレスに接続させる両社の統合ソリューションにより、現代のデジタル環境におけるイノベーションと拡張性の取り組みをさらに加速できます。今後、当社のRISE with SAP環境内でもこの有効性を検証していく予定です」

Deutsche Borse、ITセキュリティ オペレーション責任者、ナタリア・イスクラ(Nataliia Iskra)氏:「この革新的なソリューションを導入すれば、当社のような組織はSAPアプリケーションのセキュリティと信頼性を強化できます。ゼットスケーラーのゼロトラスト アプローチは、従来のVPNを必要とせずに重要なシステムへの安全なアクセスを提供するため、従業員はどこにいても潜在的なセキュリティ侵害を心配することなく作業に集中できます。このアプローチによってリスク軽減と規制順守が可能になり、最終的には当社のITセキュリティ戦略の基盤が強化されます」

Accenture、マネージング ディレクター、ブリッタ・シムズ(Britta Simms)氏:「ゼットスケーラーのZPAソリューションを使用してSAPアプリケーションへの安全なアクセスを確保することは、企業セキュリティの強化を目指す組織にとって重要な戦略といえます。VPNなどの従来の境界型防御から一歩踏み出すことで、すべてのアクセス リクエストをアイデンティティー、コンテキスト、リスクに基づいて検証できます。この継続的な認証モデルは、クラウド上のSAPアプリケーションを保護するうえで不可欠であり、組織が強固なセキュリティ態勢を維持しながらDXを推進できるようサポートします」

Deloitte & Touche LLP、マネージング ディレクター、サチン・シン(Sachin Singh)氏:「多くの組織がハイブリッド環境でSAPシステムを運用しており、従業員もさまざまな場所からこれらのシステムにアクセスする必要があります。ゼットスケーラーとSAPの新たな統合ソリューションは、SAPアプリケーションがどこでホストされていても一貫した安全なエクスペリエンスを提供するため、SAPアプリケーションのクラウド移行をより簡単かつ効率的に進められます。当社のサイバーセキュリティに関する深い技術的知識と両社の新たなソリューションを組み合わせることで、お客様は移行中のユーザー エクスペリエンスをデジタル エクスペリエンス モニタリングで最適化しながら、データ保護コンプライアンスにも対応できるようになります」

ゼットスケーラーとSAPの統合に関する最新情報については、https://www.zscaler.com/jp/partners/sapをご覧ください。

ゼットスケーラーについて

ゼットスケーラー(NASDAQ: ZS)は、より効率的で、俊敏性や回復性に優れたセキュアなデジタル トランスフォーメーションを加速しています。Zscaler Zero Trust Exchange(TM)プラットフォームは、ユーザー、デバイス、アプリケーションをどこからでも安全に接続させることで、数多くのお客様をサイバー攻撃や情報漏洩から保護しています。世界150拠点以上のデータ センターに分散されたSSEベースのZero Trust Exchange(TM)は、世界最大のインライン型クラウド セキュリティ プラットフォームです。