【公開トーク】能登の未来を考えるイベントが金沢21世紀美術館で開催

特定非営利活動法人HOMEーFORーALL

東日本大震災の被災地で、家や仕事を失った人々が、再び立ち上がり生活を回復するための拠点として建てられた施設「みんなの家」。現在、2024年に発生した能登半島地震の被災地においても、6棟の「みんなの家」が計画されています。能登半島での「みんなの家」の計画をきっかけに、能登の未来をともに考えるため、能登の「みんなの家」の運営者と、NPO法人HOME-FOR-ALLの建築家メンバー、金沢21世紀美術館館長が登壇者となりトークイベントを開催します。

※計画中の「能登のみんなの家」プロジェクトについては、以下のプレスリリースもご参照ください。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000152867.html

【開催情報】

テーマ：「みんなの家」と能登の未来

日時：2025年2月17日（月）13:00～16:00（12:30開場）

会場：金沢21世紀美術館（石川県金沢市広坂１丁目２－１） レクチャーホール

※当日美術館は休館となります

定員：70名程度

入場無料・事前申込み優先（下記URLよりお申し込みください）

https://x.gd/aTMS5

【登壇者（敬称略）】

●「能登のみんなの家」運営者

北澤晋太郎（NPO法人ガクソー、珠洲市）

重政辰也（NPO法人外浦の未来をつくる会、珠洲市）

糸矢敏夫、馬場千遥（NPO法人奥能登日置らい、珠洲市）

足袋抜豪（一般社団法人みんなの馬、珠洲市）

佐藤克己、坂井美香（NPO法人紡ぎ組、輪島市）

中田洋助、辻野実（一般社団法人能登を紡ぐ、能登町）

●HOME-FOR-ALL建築家メンバー

妹島和世（SANAA、金沢21世紀美術館設計者）

柳澤潤（コンテンポラリーズ）

アストリッド・クライン（クライン ダイサム アーキテクツ）

久山幸成（クライン ダイサム アーキテクツ）

式地香織（式地香織建築設計事務所）

松田彩加（松田彩加建築設計事務所）

廣岡周平（パーシモンヒルズアーキテクツ）

工藤浩平（工藤浩平建築設計事務所）

榮家志保（EIKA STUDIO）

百田有希（o+h）

大西麻貴（o+h）

●金沢21世紀美術館

長谷川祐子（金沢21世紀美術館館長）

主催：NPO法人HOME-FOR-ALL

共催：金沢21世紀美術館 [公益財団法人金沢芸術創造財団]

【問い合わせ先】

NPO法人HOME-FOR-ALL事務局（担当：西尾）

東京都中央区日本橋浜町3-10-1

info@home-for-all.org