「バンクシー」作品の新たな探求！世界８か国同時刊行!!『How Banksy Saved Art Historyバンクシーはいかにして美術史を救ったか』

株式会社パルコ『How Banksy Saved Art History バンクシーはいかにして美術史を救ったか』書影

株式会社パルコ(PARCO出版)はケリー・グロヴィエ著『How Banksy Saved Art History バンクシーはいかにして美術 史を救ったか』を2025年2月18日に全国の書店、オンライン書店ほかにて発売いたします。テムズ&ハドソン社によ る世界8か国同時刊行書籍の日本語版です。

先史時代から現代にいたるアートの名作 たちを世界的現象・バンクシーが再構築した、美術史の新たな解釈

正体を隠した世界的ストリートアーティスト・バンクシー。

現代の社会問題に対する痛烈なコメントとして彼がつくりだしてきた、揺るぎない壁画、即興の都市彫刻、改変された絵画を照らしているのは、実は美術の歴史に対する深い理解だ。彼のダークで風刺的な想像力のレンズを通して、挑戦的に再解釈をされた歴史の名作たちは、その価値や意義が薄れるどころか最終的に強化をされていく。本書はBBCカルチャーのコラムニスト兼特集記者でベストセラー作家のケリー・グロヴィエによる世界8か国同時刊行の注目作品の日本語版。

ERASE AND REWIND 消去し巻き戻せERASE AND REWIND 消去し巻き戻せEAR SPLITTING 耳をつんざくEAR SPLITTING 耳をつんざくCUT IT OUT 切り取れCUT IT OUT 切り取れWINDOW DRESSING ショーウィンドーを飾るWINDOW DRESSING ショーウィンドーを飾る

- ケリー・グロヴィエ|Kelly Grovierケリー・グロヴィエはBBCカルチャーのコラムニスト兼特集記者。『タイムズ・リテラリー・サプリメント』、『インディペンデント』、『サンデー・タイムズ』、『オブザーバー』、『RAマガジン』、『ワイアード』などにアートについての記事を寄稿している。著書に『A New Way of Seeing:The History of Art in 57 Works』(2018年)、『On the Line:Conversations with Sean Scully』(2021年)、『The Art of Colour』(2023年)などがある(すべてテムズ&ハドソン社刊)。学術誌『European Romantic Review』の共同設立者。

書誌情報

タイトル:How Banksy Saved Art History バンクシーはいかにして美術史を救ったか

著:ケリー・グロヴィエ

翻訳:トライベクトル株式会社

ISBN:978-4-86506-457-5

判型:B5判変型(245×185mm)

頁数:208頁

定価:3,850円(10%税込)

発売日:2025年2月18日

発行:PARCO出版

URL:https://publishing.parco.jp/books/detail/?id=487