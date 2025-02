【SOEJU (ソージュ)】東京・大阪でPOP UP STORE開催

モデラート株式会社

モデラート株式会社(本社:東京都 渋谷区、代表取締役:市原 明日香 、以下 モデラート)が展開する、大人の女性のためのD2Cファッションブランド「SOEJU(ソージュ)」は、このたび東京・大阪の2都市にてポップアップストアを出店いたします。

ポップアップストアでは、人気定番アイテムはもちろん、2025SPRING&SUMMERコレクションの新作・新色もご試着いただけます。

【SOEJU POP UP STORE 出展概要】

■東京会場

・会場:東急プラザ銀座 3階 特設会場

東京都中央区銀座 5-2-1

・期間:2025年3月6日(木)~3月20日(木・祝)

・営業時間:11:00~20:00

※東急プラザ銀座の営業時間とは異なります

■大阪会場

・会場:BPガーデンシティ南船場

大阪市中央区博労町4-4-6 TB博労町ビル2階

・開催期間:2025年3月26日(水)~4月1日(火)

・営業時間:10:30~19:30(最終入店19:00まで)

※最終日のみ18:00閉店(最終入店17:30まで)

詳細はこちらから

https://store.soeju.com/pages/25ss_popup

注目商品ジョーゼットリボンブラウスシルクコットンボートネックニット

シルクワイドリブVネックカーディガンシルクワイドリブスリーブレスニット (*商品名が変更になる場合があります。)D2Cファッションブランド「SOEJU」について

“自分自身を表現しながら社会と心地よくつながる”ことを原点にブランドフィロソフィー“I like the way I am.“のもと、ブランド立ち上げ初期から「SOEJU」の約束として3つの“less‟を掲げ、お客様から共感をいただいております。また、試着促進を重視した‟売らない“コミュニケーションにより、“オンライン”によるご自宅での試着のほか、主要都市部では東京・代官山の「SOEJU Fitting Room」や百貨店でのポップアップストア、地方都市では出張型サロンの開催により“オフライン”での試着の場をご提供し、顧客本位の体験を通じて事業成長を実現しております。

1.Sceneを“less”に

フォーマルやビジネスからカジュアルなシーンまで、どんなシーンでも着られる

1万人以上のスタイリングを手がけてきたプロスタイリストの目線でデザイン。着回しのための色とシルエットを意識。オンのシーンで長く愛用いただきたい上質な生地を、オフのコーディネートにも。

2.Ageを“less”に

どんな世代の方でも着られる

トレンドに流されずに、年齢関係なく着られる定番デザイン。ベーシックながら、どこかに“らしさ”も。ライフステージにより価値観や体型が変わっても、スタイリング次第で着続けられる服。

3.Priceを“less”に

セールをせずに、「誠実な価格」を維持

セール分を見越した高めの価格設定をせず、適正価格でご提供。上質な素材を使いながらもバリエーションを絞ることで生産を効率化。

SOEJUオンラインストア :https://store.soeju.com/