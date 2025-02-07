TVアニメ「citrus」バレンタインを記念してYouTube無料配信決定！
2018年1月から3月まで放送されたTVアニメ『citrus』2月14日よりYouTube無料配信が決定いたしました！
今年のバレンタインはぜひ『citrus』を見てお過ごしください。
■「citrus」期間限定全話無料配信概要
配信チャンネル：インフィニットYouTubeチャンネル（https://youtube.com/c/infiniteanime）
【配信スケジュール】2025年2月14日(金)～ ＊アーカイブ終了日は追ってお知らせいたします
2月14日(金)20:00～：#1~2（https://youtu.be/qDWL0eZRBfw）
2月18日(火)20:00～：#3~4
2月21日(金)20:00～ ：#5~6
2月25日(火)20:00～ ：#7~8
2月28日(金)20:00～ ：#9~10
3月4日(火)20:00～ ：#11~12
3月14日(金)20:00～ ：全12話一挙配信
※URLは順次公開となります。
■スタッフ&キャスト
<STAFF>
原作：サブロウタ（コミック百合姫／一迅社刊） 監督：高橋丈夫 シリーズ構成：ハヤシナオキ キャラクターデザイン・総作画監督：伊集院いづろ 音楽：高橋諒 音楽制作：ランティス プロデュース：インフィニット アニメーション制作：パッショーネ
<CAST>
藍原柚子：竹達彩奈 藍原芽衣：津田美波 谷口はるみ：藤井ゆきよ 桃木野姫子：久保ユリカ 水沢まつり：井澤詩織 丸田加代：葉山いくみ タチバナ・サラ：金元寿子 タチバナ・ニナ：松嵜麗 藍原翔：前野智昭 藍原梅：植田佳奈
■作品情報
＜INTRODUCTION＞
ギャルだけど初恋も未経験なjk・柚子は、
親が再婚した都合で女子校に編入することに。
彼氏ができない！と不満爆発の転校初日、
黒髪美人の生徒会長・芽衣と最悪の出会い方をする。
さらに、義理の姉妹になった芽依と同室で生活することに…！？
正反対のjkふたりが反発して惹かれ合う
姉妹のlove affair、始まる！
■公式サイト：https://citrus-anime.com
■公式X：https://x.com/citrus_anime
■推奨ハッシュタグ：#citrus
※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。
(C)サブロウタ・一迅社／citrus製作委員会
株式会社インフィニット詳細
【インフィニット公式HP】
https://infinitedayo.jp/
【インフィニット公式X】
（@Infinitedayo_PRdayo）
https://x.com/Infinite_PRdayo
【インフィニット公式YouTubeチャンネル】
https://youtube.com/c/infiniteanime