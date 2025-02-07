TVアニメ「citrus」バレンタインを記念してYouTube無料配信決定！

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株式会社インフィニット


2018年1月から3月まで放送されたTVアニメ『citrus』2月14日よりYouTube無料配信が決定いたしました！


今年のバレンタインはぜひ『citrus』を見てお過ごしください。



■「citrus」期間限定全話無料配信概要

配信チャンネル：インフィニットYouTubeチャンネル（https://youtube.com/c/infiniteanime）



【配信スケジュール】2025年2月14日(金)～　＊アーカイブ終了日は追ってお知らせいたします


2月14日(金)20:00～：#1~2（https://youtu.be/qDWL0eZRBfw）


2月18日(火)20:00～：#3~4


2月21日(金)20:00～ ：#5~6


2月25日(火)20:00～ ：#7~8


2月28日(金)20:00～ ：#9~10


3月4日(火)20:00～ ：#11~12



3月14日(金)20:00～ ：全12話一挙配信


※URLは順次公開となります。



■スタッフ&キャスト

<STAFF>


原作：サブロウタ（コミック百合姫／一迅社刊）　監督：高橋丈夫　シリーズ構成：ハヤシナオキ　キャラクターデザイン・総作画監督：伊集院いづろ　音楽：高橋諒　音楽制作：ランティス　プロデュース：インフィニット　アニメーション制作：パッショーネ


<CAST>


藍原柚子：竹達彩奈　藍原芽衣：津田美波　谷口はるみ：藤井ゆきよ　桃木野姫子：久保ユリカ　水沢まつり：井澤詩織　丸田加代：葉山いくみ　タチバナ・サラ：金元寿子　タチバナ・ニナ：松嵜麗　藍原翔：前野智昭　藍原梅：植田佳奈


■作品情報



＜INTRODUCTION＞



ギャルだけど初恋も未経験なjk・柚子は、


親が再婚した都合で女子校に編入することに。


彼氏ができない！と不満爆発の転校初日、


黒髪美人の生徒会長・芽衣と最悪の出会い方をする。


さらに、義理の姉妹になった芽依と同室で生活することに…！？



正反対のjkふたりが反発して惹かれ合う


姉妹のlove affair、始まる！



■公式サイト：https://citrus-anime.com


■公式X：https://x.com/citrus_anime


■推奨ハッシュタグ：#citrus



※掲載の際には、下記の記載をお願いいたします。
(C)サブロウタ・一迅社／citrus製作委員会


株式会社インフィニット詳細



【インフィニット公式HP】
https://infinitedayo.jp/

【インフィニット公式X】
（@Infinitedayo_PRdayo）
https://x.com/Infinite_PRdayo

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https://youtube.com/c/infiniteanime