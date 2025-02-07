Guiano¡¢7·î6Æü(Æü)¤ËVeats Shibuya¤Ë¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö³«ºÅ·èÄê

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2025Ç¯7·î6Æü(Æü) Veats Shibuya
OPEN 17:30 / START 18:00
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All Lyrics, Music & Arrangement: Guiano
All Mixed by D.O.I. (Daimonion Recordings)
Mastered by Takeo Kira (TEMAS)
Streaming / Download
https://lnkfi.re/guiano_saveme_241211 (https://lnkfi.re/guiano_saveme_241211)
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