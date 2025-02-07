「元BiSH」写真集の限定発売＆写真展が2月7日より渋谷でスタート！！

株式会社光文社写真展キービジュアル（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）

2023年6月29日の東京ドーム公演にて惜しまれつつ解散した"楽器を持たないパンクバンド"BiSH。本日2月7日（金）より、所属事務所WACKの公式マガジン「月刊WACK」が責任編集した写真集『瞬-MATATAKi-』をタワーレコード渋谷店限定で販売開始します。





また同日より、同店2Fの催事スペース「TOWER SPACE SHIBUYA」にて、写真集発売記念の写真展「瞬-MATATAKi-展」がスタート！ 会場内には「月刊WACK」撮影時に撮り溜めた約30,000枚のアーカイブ写真より厳選した写真の数々を展示。写真集にも掲載されていない、本当に世界中で"期間中ここでしか見られない"未公開カットも。さらに、ロングインタビューで収録した貴重なメンバーの生声も会場限定で一部公開！ もちろん、オリジナルグッズも会場限定の販売もあります。お見逃し＆お聞き逃し＆お買い逃がしなく！！！

ex-BiSH写真集『瞬-MATATAKi-』カバー（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）【書籍情報】

○書 名：ex-BiSH写真集「瞬-MATATAKi-」

○定 価：4,400円（税込み）

○発売日:2025年2月7日

○仕 様：A4変形判（230×297mm）／本文128P＋表紙6P

○編 集：株式会社 光文社

○発 売：タワーレコード株式会社

※本書は写真展会場内物販コーナーでの限定販売。

※物販コーナーは入場チケットを持っている方のみ利用可。

※購入制限を設ける場合があります。

※本書は数量限定販売となり、規定数に達し次第、販売終了。

2023年初頭から6月29日の東京ドーム解散LiVEまで駆け抜ける解散期BiSHのきらめきを閉じ込めたメモリアル写真集。WACK初の公式マガジン「月刊WACK」がBiSHメンバーの特集撮影で収めた約30,000枚の写真から厳選し、本誌未公開カットを中心に構成。活動期間8年間の苦悩と喜び、メンバーへの思い、当時考えていた「これからのこと」など、各メンバーならびにグループのロングインタビューも収録。色褪せないグループとして“絶頂”の美しさ、躍動感、そして一瞬のきらめきが生み出す永遠性がここに――。

【ex-BiSH写真集発売記念「瞬-MATATAKi-展」開催概要】

○場 所：TOWER SPACE SHIBUYA（東京都渋谷区神南1丁目22-14 タワーレコード渋谷店2階）

○会 期：2025年2月7日(金)～2025年2月24日（月祝) ※2月10日（月）は店休日のため休業

○営 業：11:30～21:00 (最終入場20:30) ※2/24（月祝）は17:00閉場

○入場料：1,000円（税込み）

○主 催：タワーレコード株式会社

○協 力：株式会社WACK／株式会社 光文社

※日時指定チケットなど、入場に関する情報、注意事項は以下の主催者HPをご確認ください。

https://tower.jp/article/news/2025/01/29/p101

【取り扱いグッズ（※価格は全て税込み表記）】

《会場販売グッズ（一部お渡しは後日配送または店舗お受け取り）》

１.B2ポスター（メンバーソロ各2種＋６人1種／計13種）：各1,650円

ex-BiSH6人（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）アイナ・ジ・エンド（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）セントチヒロ・チッチ（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）モモコグミカンパニー（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）ハシヤスメ・アツコ（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）MISATO ANDO／リンリン（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）アユニ・D（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）アイナ・ジ・エンド（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）セントチヒロ・チッチ（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）モモコグミカンパニー（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）ハシヤスメ・アツコ（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）MISATO ANDO／リンリン（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）アユニ・D（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）

２.レザートレー（計１種）：各1,700円

３.マスキングテープ（計３種）：各800円

４.フィルム風しおり（メンバーソロ各１種、６人２種／計８種）550円 ※ランダム販売

５.アルミボトル（計１種）：2,200円

６.ゴムバンドA5ノート（計１種）：1,500円

７.ボールペン（計６種）：800円

《会場限定受注生産商品（会場では展示・販売のみ。お渡しは後日配送）》

８.アクリルフォトパネル

A4サイズ:11,000円＋送料別 （メンバー個人写真 各２種／計12種）



９.メタルキャンバスアート（メタル製の凹凸のある2.5Dアート写真パネル）

A3サイズ：33,000円＋送料別 (額装付・グループ集合写真／計２種)

A4サイズ：22,000円＋送料別（額装付・メンバー個人写真 各１種／計６種）

ex-BiSH I（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）ex-BiSH II（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）アイナ・ジ・エンド（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）セントチヒロ・チッチ（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）モモコグミカンパニー（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）ハシヤスメ・アツコ（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）MISATO ANDO／リンリン（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）アユニ・D（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）

※2.5次元アート「メタルキャンバスアート」とは？

専門の職人が一つひとつ丁寧に仕上げるメタルキャンバスアートは、メタル素材ならではの重厚感と美しさを持ちながら、作品の立体感が際立つ独自の没入体験を提供します。見る角度によって変わる表情をお楽しみください。さらに、優れた耐久性を備えており、日光や湿度に強く、長期間にわたりその美しさを楽しむことができます。

詳細はこちら：https://gaaat.com/product

【ex-BiSHプロフィール】

2015年3月に結成。5月にインディーズデビュー。2016年5月avex traxよりメジャーデビュー。

横浜アリーナや幕張メッセでワンマンライブを開催。2021年12月には『NHK紅白歌合戦』への出場を果たし、2023年中をもって解散することを発表。2022年１月より12カ月連続でシングルをリリース。2023年6月29日に東京ドーム公演をもって解散。

《公式Xアカウント》

元BiSHオフィシャル (@BiSHidol(https://x.com/BiSHidol))

アイナ・ジ・エンド (@aina_BiSH(https://x.com/aina_BiSH))

セントチヒロ・チッチ (@Chittiii_BiSH(https://x.com/Chittiii_BiSH))

モモコグミカンパニー (@GUMi_BiSH(https://x.com/GUMi_BiSH))

ハシヤスメ・アツコ (@atsuko84_BiSH(https://x.com/atsuko84_BiSH))

MISATO ANDO／リンリン（@MISATOANDO__(https://x.com/MISATOANDO__))

アユニ・D (@AYUNiD_BiSH(https://x.com/AYUNiD_BiSH))