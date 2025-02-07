「元BiSH」写真集の限定発売＆写真展が2月7日より渋谷でスタート！！
写真展キービジュアル（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）
2023年6月29日の東京ドーム公演にて惜しまれつつ解散した"楽器を持たないパンクバンド"BiSH。本日2月7日（金）より、所属事務所WACKの公式マガジン「月刊WACK」が責任編集した写真集『瞬-MATATAKi-』をタワーレコード渋谷店限定で販売開始します。
さらに、ロングインタビューで収録した貴重なメンバーの生声も会場限定で一部公開！ もちろん、オリジナルグッズも会場限定の販売もあります。お見逃し＆お聞き逃し＆お買い逃がしなく！！！
ex-BiSH写真集『瞬-MATATAKi-』カバー（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）
【書籍情報】
○書 名：ex-BiSH写真集「瞬-MATATAKi-」
○定 価：4,400円（税込み）
○発売日:2025年2月7日
○仕 様：A4変形判（230×297mm）／本文128P＋表紙6P
○編 集：株式会社 光文社
○発 売：タワーレコード株式会社
※本書は写真展会場内物販コーナーでの限定販売。
※物販コーナーは入場チケットを持っている方のみ利用可。
※購入制限を設ける場合があります。
※本書は数量限定販売となり、規定数に達し次第、販売終了。
2023年初頭から6月29日の東京ドーム解散LiVEまで駆け抜ける解散期BiSHのきらめきを閉じ込めたメモリアル写真集。WACK初の公式マガジン「月刊WACK」がBiSHメンバーの特集撮影で収めた約30,000枚の写真から厳選し、本誌未公開カットを中心に構成。活動期間8年間の苦悩と喜び、メンバーへの思い、当時考えていた「これからのこと」など、各メンバーならびにグループのロングインタビューも収録。色褪せないグループとして“絶頂”の美しさ、躍動感、そして一瞬のきらめきが生み出す永遠性がここに――。
【ex-BiSH写真集発売記念「瞬-MATATAKi-展」開催概要】
○場 所：TOWER SPACE SHIBUYA（東京都渋谷区神南1丁目22-14 タワーレコード渋谷店2階）
○会 期：2025年2月7日(金)～2025年2月24日（月祝) ※2月10日（月）は店休日のため休業
○営 業：11:30～21:00 (最終入場20:30) ※2/24（月祝）は17:00閉場
○入場料：1,000円（税込み）
○主 催：タワーレコード株式会社
○協 力：株式会社WACK／株式会社 光文社
※日時指定チケットなど、入場に関する情報、注意事項は以下の主催者HPをご確認ください。
https://tower.jp/article/news/2025/01/29/p101
【取り扱いグッズ（※価格は全て税込み表記）】
《会場販売グッズ（一部お渡しは後日配送または店舗お受け取り）》
１.B2ポスター（メンバーソロ各2種＋６人1種／計13種）：各1,650円
ex-BiSH6人（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）
アイナ・ジ・エンド（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）
セントチヒロ・チッチ（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）
モモコグミカンパニー（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）
ハシヤスメ・アツコ（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）
MISATO ANDO／リンリン（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）
アユニ・D（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）
アイナ・ジ・エンド（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）
セントチヒロ・チッチ（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）
モモコグミカンパニー（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）
ハシヤスメ・アツコ（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）
MISATO ANDO／リンリン（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）
アユニ・D（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）
２.レザートレー（計１種）：各1,700円
３.マスキングテープ（計３種）：各800円
４.フィルム風しおり（メンバーソロ各１種、６人２種／計８種）550円 ※ランダム販売
５.アルミボトル（計１種）：2,200円
６.ゴムバンドA5ノート（計１種）：1,500円
７.ボールペン（計６種）：800円
《会場限定受注生産商品（会場では展示・販売のみ。お渡しは後日配送）》
８.アクリルフォトパネル
A4サイズ:11,000円＋送料別 （メンバー個人写真 各２種／計12種）
９.メタルキャンバスアート（メタル製の凹凸のある2.5Dアート写真パネル）
A3サイズ：33,000円＋送料別 (額装付・グループ集合写真／計２種)
A4サイズ：22,000円＋送料別（額装付・メンバー個人写真 各１種／計６種）
ex-BiSH I（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）
ex-BiSH II（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）
アイナ・ジ・エンド（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）
セントチヒロ・チッチ（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）
モモコグミカンパニー（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）
ハシヤスメ・アツコ（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）
MISATO ANDO／リンリン（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）
アユニ・D（(C)Takuya Iioka／Kobunsha）
※2.5次元アート「メタルキャンバスアート」とは？
専門の職人が一つひとつ丁寧に仕上げるメタルキャンバスアートは、メタル素材ならではの重厚感と美しさを持ちながら、作品の立体感が際立つ独自の没入体験を提供します。見る角度によって変わる表情をお楽しみください。さらに、優れた耐久性を備えており、日光や湿度に強く、長期間にわたりその美しさを楽しむことができます。
詳細はこちら：https://gaaat.com/product
【ex-BiSHプロフィール】
2015年3月に結成。5月にインディーズデビュー。2016年5月avex traxよりメジャーデビュー。
横浜アリーナや幕張メッセでワンマンライブを開催。2021年12月には『NHK紅白歌合戦』への出場を果たし、2023年中をもって解散することを発表。2022年１月より12カ月連続でシングルをリリース。2023年6月29日に東京ドーム公演をもって解散。
《公式Xアカウント》
元BiSHオフィシャル (@BiSHidol(https://x.com/BiSHidol))
アイナ・ジ・エンド (@aina_BiSH(https://x.com/aina_BiSH))
セントチヒロ・チッチ (@Chittiii_BiSH(https://x.com/Chittiii_BiSH))
モモコグミカンパニー (@GUMi_BiSH(https://x.com/GUMi_BiSH))
ハシヤスメ・アツコ (@atsuko84_BiSH(https://x.com/atsuko84_BiSH))
MISATO ANDO／リンリン（@MISATOANDO__(https://x.com/MISATOANDO__))
アユニ・D (@AYUNiD_BiSH(https://x.com/AYUNiD_BiSH))