ESGÅê»ñ»Ø¿ô¡ÖFTSE Blossom Japan Sector Relative Index¡×¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤ËÁªÄê
Æü´ø¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹CEO¡¡º´Æ£²íÇ·¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓFTSE Blossom Japan Sector Relative Index¤Î¹½À®ÌÃÊÁ¤È¤·¤ÆÁªÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤¬2022Ç¯3·î¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢Åö¼Ò¤Ï£³Ï¢Â³¤ÇÁªÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢ÂåÉ½Åª¤ÊESGÉ¾²Áµ¡´Ø¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëFTSE Russell¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ESG¡Ê´Ä¶¡¦¼Ò²ñ¡¦¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥¤ì¤¿ÆüËÜ´ë¶È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤¦¤ÁÁêÂÐÅª¤Ë¥¹¥³¥¢¤Î¹â¤¤Ìó600¤ÎÌÃÊÁ¤¬ÁªÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç¯¶âÀÑÎ©¶â´ÉÍý±¿ÍÑÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¡ÊGPIF¡Ë¤ÎESGÅê»ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ñ¥Ã¥·¥Ö±¿ÍÑ¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤È¤·¤Æ¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü´ø¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢´ë¶ÈÍýÇ°¤Ç¤¢¤ë¡ÖJGC's Purpose and Values¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ´ë¶È²ÁÃÍ¤Î»ýÂ³Åª¤Ê¸þ¾å¤ò¿Þ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£´ðËÜÊý¿Ë¡×¤òÄê¤á¡¢´Ä¶¡¢¼Ò²ñ¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡¢ÉÊ¼Á¡¢°ÂÁ´¡¢·ò¹¯¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü´ø¥°¥ëー¥×¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åý¹çÊó¹ð½ñ2024¡ÖJGC Report¡×¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.jgc.com/jp/ir/ir-library/annual-reports/pdf/JGCReport2024_j.pdf
Åö¼Ò¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¾ðÊó³«¼¨¤ò¤è¤ê°ìÁØ³È½¼¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢°ú¤Â³¤¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤«¤é¿®Íê¤µ¤ì¤ë´ë¶È¥°¥ëー¥×¤È¤·¤Æ¡¢»ýÂ³Åª¤Ê´ë¶È²ÁÃÍ¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¡ÖFTSE Blossom Japan Sector Relative Index¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
¥°¥íー¥Ð¥ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥×¥í¥Ð¥¤¥Àー¤Ç¤¢¤ëFTSE Russell¤Ë¤è¤ê¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿FTSE Blossom Japan Sector Relative Index¤Ï¡¢³Æ¥»¥¯¥¿ー¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁêÂÐÅª¤Ë¡¢´Ä¶¡¢¼Ò²ñ¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹(ESG)¤ÎÂÐ±þ¤ËÍ¥¤ì¤¿ÆüËÜ´ë¶È¤Î¥Ñ¥Õ¥ªー¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¿±Ç¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤Ç¡¢¥»¥¯¥¿ー¡¦¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤È¤Ê¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÄãÃºÁÇ·ÐºÑ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃ¤Ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¤ÎÂ¿¤¤´ë¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢TPI(Transition Pathway Initiative)·Ð±ÄÉÊ¼Á¥¹¥³¥¢¤Ë¤è¤ê²þÁ±¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤ë´ë¶È¤Î¤ß¤òÁÈ¤ßÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.lseg.com/en/ftse-russell/indices/blossom-japan
°Ê¾å