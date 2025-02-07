¡ú¾¦ÉÊ¾ðÊó¡ú¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¥Ç¥Ó¥åーµÇ°POP UP SHOP in OIOI¡Ù½ÂÃ«¥â¥Ç¥£¤Ç2·î21Æü(¶â) 11»þ¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È¡ª
¥Þ¥ó¥¬¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢ÆÃ»£¤Ê¤É¤ò»Ï¤á¤È¤¹¤ë¥µ¥Ö¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿´ë²èÅ¸¤ò³«ºÅ¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¯¥ì¥¤¥¸ー¥Ð¥ó¥×¤Ï2025Ç¯2·î21Æü(¶â) ¤è¤ê½ÂÃ«¥â¥Ç¥£7F¤Ë¤ÆÊÑ·Á¥í¥Ü¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡Ù¡ÊÈ¯Çä¸µ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー¡Ë¤Î¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¡Ù¥Ç¥Ó¥åー¤òµÇ°¤·¤¿¡¢POP UP SHOP¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯¤Î¡Ø40¼þÇ¯µÇ° ¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥ÞーÇî2024¡Ù¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿°ìÉô¾¦ÉÊ¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¢ー¥È¤È¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò°ìÉô¤´¾Ò²ð
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥ÞーÇî2024¡¡¸ø¼°¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯
²Á³Ê¡§ 3,500±ß(ÀÇ¹þ)
¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡§ A4
¾¦ÉÊÌ¾¡§ ÊÑ·Á¥Í¥Ã¥¯¥Ô¥íー(¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¹¥×¥é¥¤¥à/¥µ¥¦¥ó¥É¥¦¥§ー¥Ö)
²Á³Ê¡§ ³Æ3,850±ß(ÀÇ¹þ)
¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡§ H180m£í¡ßW266m£í¡ßD113m£í
¾¦ÉÊÌ¾¡§ ¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¢ー¥È¥ß¥Ë¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯(Á´18¼ï)
²Á³Ê¡§ ³Æ825±ß(ÀÇ¹þ)
¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡§ W50mm¡ßH70mm
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¥í¥´¥ì¥ó¥Á¥¥å¥éー¥ー¥Û¥ë¥Àー
²Á³Ê¡§ 1,100±ß(ÀÇ¹þ)
¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥º¡§ ¦Õ70mm
¡¡¤ªÇã¤¤¾å¤²ÆÃÅµ
POP UP SHOP¤Ç¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÀÇ¹þ3,000±ß°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Ç¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¢ー¥È¤Î¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É(Á´7¼ï)¤ò¡¢¥é¥ó¥À¥à¤Ë¤Æ1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¤Ë¿·µ¬¤´Æþ²ñ¤Ç¡¢¥³¥ó¥×¥êー¥È¥»¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó
¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥³¥ß¥Ã¥¯¥¢ー¥È¤È¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤Î2¼ïÎà¤¬ÅÐ¾ì!!
¢£¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡Ù¤È¤Ï
¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡Ù¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤¬ºî¤ê½Ð¤·¤¿¡ÈÆüËÜ¤Î´á¶ñÈ¯¡É¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¡¢
¡ÖRobots in disguise¡×¡á¡Ø¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¿È¤Î²ó¤ê¤Ë¤¢¤ë¡¢¤¢¤ê¤È¤¢¤é¤æ¤ëÊªÂÎ¤Ë¼«Í³¼«ºß¤ËÊÑ·Á¤·¡¢Àø¤ó¤Ç¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Í£°ìÌµÆó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ä¡¢¼«Í³¼«ºß¤ËÊÑ·Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÄ¶¥í¥Ü¥Ã¥ÈÀ¸Ì¿ÂÎ¤¬±§Ãè¤òÉñÂæ¤ËÀï¤¦ÁÔÂç¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤È¶¦¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1984Ç¯¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç´á¶ñÈ¯Çä¸å¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢1985Ç¯¤ËÆüËÜ¤Ç¤â´á¶ñÈÎÇä¤È¥¢¥Ë¥á¤¬¥¹¥¿ー¥È¡£2007Ç¯¤«¤é¤Ï¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ðー¥°¤È¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Ù¥¤¤Ë¤è¤ê¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¼Â¼Ì±Ç²è²½¤µ¤ìÀ¤³¦Ãæ¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢2023Ç¯8·î¤Ë¤Ï¥·¥êー¥ºÂè7ÃÆ¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡¿¥Óー¥¹¥È³ÐÀÃ¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿2024Ç¯9·î¤Ë¤Ï¿·¼¡¸µ¥ê¥¢¥ëCG¥àー¥Óー¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡¿ONE¡Ù¤âÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ç¤ÏÀ¤³¦130°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç7²¯¸Ä°Ê¾å¤ÎÈÎÇä¼ÂÀÓ¡Ê2022Ç¯7·î»þÅÀ¡Ë¤ò»ý¤Ä¡¢À¤³¦Ãæ¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡Ù´á¶ñ¸ø¼°HP¡§https://tf.takaratomy.co.jp/
¡Ú¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¥¨¥Ý¥¹¥«ー¥É¥Ç¥Ó¥åーµÇ°POP UP SHOP in OIOI¡Û
´ü´Ö¡¡2025Ç¯2·î21Æü(¶â)～3·î2Æü(Æü)
²ñ¾ì¡¡½ÂÃ«¥â¥Ç¥£7F ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀÆî1-21-3
±Ä¶È»þ´Ö¡¡11:00～19:00
¡¡¡¡¡¡https://www.0101.co.jp/721/?from=01_pc_st721_access_head-logo
(C) £Ô£Ï£Í£Ù
¡Ö¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥Þー¡×¡¢¡Ö£Ô£Ò£Á£Î£Ó£Æ£Ï£Ò£Í£Å£Ò£Ó¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥«¥é¥È¥ßー¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£