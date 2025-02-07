¡ÚÆÁÅç¸©¿À»³Ä®¡ÛÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿¿Í¹©ÎÓ¤«¤éÄ®¤Î¿å¸»¤ò¼é¤ê¤¿¤¤¡ª´ÖÈ²¿ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¡ØTIMELINE ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¤Ç³«»Ï¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ö¥êー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÈÅÄ ÂçÀ®¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ØTIMELINE ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¤Ï¡¢¡Ö¿À»³¤·¤º¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¡Ê½êºßÃÏ¡§ÆÁÅç¸©¿À»³Ä® ÂåÉ½¡§×¢À¥·½¼£¡Ë¤Ë¤è¤ë´ÖÈ²¿ù¤ò»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¿À»³¤·¤º¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ï¡¢ÆÁÅç¸©¿À»³Ä®¤ÇÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿¿Í¹©ÎÓ¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ÖÈ²¿ù¤ò»È¤Ã¤¿¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤¿Î¤»³¤Î´Ä¶²þÁ±¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ß¡¢¾¦ÉÊ¤È¤È¤â¤Ë¿Í¹©ÎÓ¤Î²ÝÂê¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¿ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë´ï¤ä¸ÂÄê¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ª¥¤¥ë¤ò»Ù±ç¤Î¥ê¥¿ー¥ó¤È¤·¤Æ¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¶õ¼ê¤Î¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦À¶¿å´õÍÆ¤¬¸½ÃÏ¤òË¬¤ì¤ëÎ¹ÈÖÁÈ¤â¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Èþ¤·¤¤¶õ¼ê¤Î·Á¤âÈäÏª¡ª¶õ¼ê²È¡¦À¶¿å´õÍÆ¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¤¦¤Ä¤ï¤È¿ù¤ò½ä¤ëÊª¸ì
https://youtu.be/zbwag2EhjWo(https://youtu.be/zbwag2EhjWo)
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Úー¥¸¡§https://timeline-media.jp/projects/124(https://timeline-media.jp/projects/124)
Ë¤«¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÎÐ¤¬¡¢¿å¸»¤ò¶¼¤«¤¹Â¸ºß¤Ë
¡¡ÆÁÅç¸©¿À»³Ä®¤Ï¡¢¸Å¤¯¤«¤éÎÓ¶È¤¬À¹¤ó¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä®ÅÚ¤Î8³ä¤¬¿ù¤Î¿Í¹©ÎÓ¤ÇÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¶áÇ¯¤Ï³¤³°¤«¤é°Â¤¤ÌÚºà¤¬Í¢Æþ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢È²ºÎ´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¿ù¤¬ÊüÃÖ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÃÏÌÌ¤Ë¸÷¤¬ÆÏ¤«¤º¡¢²¼Áð¤¬°é¤¿¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»³¤ÏÊÝ¿åÎÏ¤ò¼º¤¤¡¢Ä®¤Î¿å¸»¤Ç¤¢¤ëÀî¤Î¿åÎÌ¤¬·ã¸º¤·¡¢ÅÚº½Êø¤ì¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÌäÂê¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡¢¡Ö¿À»³¤·¤º¤¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÌ¤Íè¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¤·¤º¤¯¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢¿ù¤òÈ²ºÎ¤·²Ã¹©ÉÊ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÍ¿¤¨¡¢Ì¤Íè¤Ë¡Ö¤·¤º¤¯¡×¤ò»Ä¤¹¤¿¤á¤Î³èÆ°¤ò2013Ç¯¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¿ù¤ÎÌ¿¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯´Ý¤´¤È³èÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤ê
¡¡Í¢Æþ¶¥Áè¤Ë¤è¤ê²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¹ñ»º¤Î¿ù¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¿ù¤òºï¤ê½Ð¤·¤Æºî¤ë´ï¡¢SHIZQ(¤·¤º¤¯)¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£¿ù¤Ï´´¤ÎÌ©ÅÙ¤¬Äã¤¯¡¢´¥¤«¤¹¤È¶õÆ¶¤¬Â¿¤¤ÌÚºà¤Î¤¿¤á¡¢ºï¤ê½Ð¤·¤Æ´ï¤òºî¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÌÚ¹©¿¦¿Í¤¿¤Á¤Î¿ÔÎÏ¤Ë¤è¤ê¼Â¸½¡£¶õÆ¶¤ÎÂ¿¤¤¹½Â¤¤ò³è¤«¤¹¤³¤È¤Ç°û¤ßÊª¤¬Îä¤á¤Ë¤¯¤¯¡¢¸ýÅö¤¿¤ê¤â³ê¤é¤«¤Ê´ï¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¡¢GOOD DESIGN¾Þ¤â¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¥¿ù¤Î´´¤Ï³°Â¦¤¬Çò¤Ã¤Ý¤¯¡¢ÆâÂ¦¤Ï¹õ¤Ë¶á¤¤ÀÖ¿§¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·úÃÛ»ñºà¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¡¢¿Ä¤ÎÀÖ¤¤ÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤È¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤¬°¤¤¡×¤È¤·¤Æ²ÁÃÍ¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢SHIZQ¤Ï¤½¤ì¤ò¡Ö¿ù¤é¤·¤µ¡×¤ÈÂª¤¨¡¢¤¢¤¨¤Æ2¿§¤¬Æþ¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢³ä¤ì¤ä¤¹¤¯´ï¤Ë³èÍÑ¤·¤Å¤é¤¤¿ù¤ÎÃæ¿´Éô¤Ï¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ª¥¤¥ë¤òÃê½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤·¡¢¥ª¥¤¥ë¤ÎÃê½Ð¸å¤Ï´¥Áç¤µ¤»¤Æ½ü¼¾Ë§¹áºÞ¤ÎÃæ¿È¤Ë¡£´ï¤ÎºàÎÁ¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¤¿¤á¤ËÍî¤È¤·¤¿Ã¼ºà¤Î¤¦¤Á¡¢Âç¤¤Ê¤â¤Î¤Ï¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ª¥¤¥ë¤Î¥Ç¥£¥Õ¥åー¥¶ー¤Ë²Ã¹©¡£ÀÚ¤êÅÝ¤·¤¿¿ù¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯´Ý¤´¤È»È¤¤ÀÚ¤ë¤è¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢¿··î¤ËÈ²ºÎ¤·¤¿¿ù¤À¤±¤Çºî¤é¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ª¥¤¥ë¤â¸ÂÄêÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ü´Ö¡§2025Ç¯2·î6Æü¡ÊÌÚ¡Ë18:00～ 4·î4Æü¡Ê¶â¡Ë18:00
¡¦URL¡§https://timeline-media.jp/projects/124
¡¦¥ê¥¿ー¥óÆâÍÆ¡§¡ãTL¸ÂÄê ¿··îPure&Organic ¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ë¥ª¥¤¥ë&¥µ¥·¥§ ¡ÚNEW MOON FOREST¡Û(¥®¥Õ¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹ÉÕ¤)¡ä5,600±ß～ / ¡¡¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¶õ¼ê¤Î¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦À¶¿å´õÍÆ¤¬¡¢ÆÁÅç¸©¿À»³Ä®¤òË¬¤ì¤ëÎ¹ÈÖÁÈ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ù¤Î´ï¤òºî¤ë¿¦¿Í¤Îµ»½Ñ¤ò¸«³Ø¤·¡¢¡Ö¼ê¤Çºï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤ËÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë°ìÊý¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¿¼¹ï¤Ê¿Í¹©ÎÓ¤Î²ÝÂê¤òÃÎ¤ê¡¢Ä®¤Ë¿å¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ÎÍµ¡´Ä¶ÅÚÌÚ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤·¤¬¤é¡×ºî¤ê¡ÊÌÚ¤ÈÍÕ¤Ã¤Ñ¤Çºî¤Ã¤¿¥À¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡Ë¤Ë¤â¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£ ¡¡Î¹¤ò½ª¤¨¤¿À¶¿å¤Ï¡¢¡Ö¾¯¤·¤Î¹ÔÆ°¤ä»×¤¤¤¬¿Í¤òÆ°¤«¤·¡¢¼«Á³¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤Þ¤¿¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Î¹¤Ç´¶¤¸¤¿»×¤¤¤ò¡¢¶õ¼ê¤Î±éÉð¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£Àã·Ê¿§¤ÎÃæ¡¢Î¹Àè¤ÎÍ³½ï¤¢¤ë¿À¼Ò¤Ç¤ÎÊôÇ¼±éÉð¡£À¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¶õ¼ê²È¤Ë¤è¤ë¡¢Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î±éÉð¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£ ▶Æ°²èURL¡§https://youtu.be/zbwag2EhjWo(https://youtu.be/zbwag2EhjWo) ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¸þ¤±Æ°²è¥á¥Ç¥£¥¢¡ØTIMELINE¡Ù¤Î±¿±Ä¥Áー¥à¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¹ØÆþ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£ ¡¡ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿µ»½Ñ¤ä¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¾ðÇ®¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²ñ¼Ò¤ä¾¦ÉÊ¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤Ë²ÝÂê´¶¤ò¤â¤Ä´ë¶È¤¬Â¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æ°²è¤Ç¾¦ÉÊ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Èー¥êー¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤µ¤é¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤³¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¸»º¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¥³¥¹¥È¤Ê¤¯¼Â»Ü¤Ç¤¡¢¿·¾¦ÉÊ¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê¼êÃÊ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡ØTIMELINE ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹ÊýË¡ ¢£WEB¡§https://timeline-media.jp/ ¡ÚÆÃÄ§£±.¡¡¥á¥Ç¥£¥¢ÇÛ¿®¤Ë¤è¤ë½¸µÒ»Ù±ç¡Û ¡¡Æ°²è¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤¤¤«¤·¡¢¾¦ÉÊ¤ä´ë¶È¤Î¥¹¥Èー¥êー¤òÃúÇ«¤Ë¼èºà¤·Æ°²è¤òÀ©ºî¡£À©ºî¤·¤¿Æ°²è¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¸þ¤±Æ°²è¥á¥Ç¥£¥¢¡ØTIMELINE¡Ù¤ÇÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£SNS¥Õ¥¡¥ó¿ô65Ëü¿Í¡¢·î´Ö¥êー¥Á¿ô1,000Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥á¥Ç¥£¥¢ÎÏ¤Ç½¸µÒ»Ù±ç¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ ¡ÚÆÃÄ§£².¡¡Æ°²è¤Ë¤è¤ë¹ØÆþÎ¨¸þ¾å»Ù±ç¡Û ¡¡¡ØTIMELINE ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ºî¤ê¼ê¤ÎÁÛ¤¤¤ä¾¦ÉÊ³«È¯¤Î¥¹¥Èー¥êー¤òÆ°²è¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÌ¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¹ØÇã¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æ°²è¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤¤¤«¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¶¦´¶¡¦µ¤¤Å¤¤òÍ¿¤¨¿´¤òÆ°¤«¤¹Æ°²è¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤¹¡£ ¢£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î·ÇºÜ¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é¡¡https://form.run/@requests ¢£»ñÎÁÀÁµá¤Ï¤³¤Á¤é¡¡https://form.run/@document2208 ¢¨¡ØTIMELINE ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¤Ø¤Î·ÇºÜ¤Ë¤Ï¼ÒÆâ¿³ºº¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¡ÖÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤¤Ã¤«¤±¤òÆÏ¤±¤ë¡×¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¸þ¤±Æ°²è¥á¥Ç¥£¥¢¡£ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¼«¤é¤ÎÆ»¤òÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤ò¼èºà¤·¡¢¤½¤Î¥¹¥Èー¥êー¤äÁÛ¤¤¤ò¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤¯Æ°²è¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Facebook¤äYouTube¤Ê¤É¤Î³ÆSNS¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î»ëÅÀ¤òº®¤¸¤¨¤¿µ»ö¤âÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡ØTIMELINE¡Ù¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹ÊýË¡ ¢£WEB¡§https://story.timeline-media.jp/ ¢£SNS ¡¦Facebook¡§https://www.facebook.com/TimelineNews.tv/ ¡¦X(µìTwitter)¡§https://twitter.com/TimelineNews_tv ¡¦YouTube¡§https://www.youtube.com/channel/UCYPYH0FUbh_9xVr9ivEX7pQ ¡¦TikTok¡§https://www.tiktok.com/@timeline_every ²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ö¥êー ÂåÉ½¼Ô¡§µÈÅÄ ÂçÀ® ÀßÎ©¡§2015Ç¯9·î1Æü ½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ3-2-1½»Í§ÉÔÆ°»ºÏ»ËÜÌÚ¥°¥é¥ó¥É¥¿¥ïー38³¬ »ö¶ÈÆâÍÆ¡§Æ°²è¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶ÈÅù ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://corp.every.tv/ ¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡Öevery.thing¡×¡§https://everything.every.tv/
Åìµþ¸ÞÎØ¶õ¼ê¤Î¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦À¶¿å´õÍÆ¤¬¿À»³Ä®¤ò¼èºà¤·¡¢´¶¤¸¤¿»×¤¤¤ò¶õ¼ê¤ÇÉ½¸½¤¹¤ëÎ¹ÈÖÁÈ¤â¸ø³«¡ª
Èþ¤·¤¤¶õ¼ê¤Î·Á¤âÈäÏª¡ª¶õ¼ê²È¡¦À¶¿å´õÍÆ¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿Í£°ìÌµÆó¤Î¤¦¤Ä¤ï¤È¿ù¤ò½ä¤ëÊª¸ì
¡ØTIMELINE ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØTIMELINE¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼Ò³µÍ×
¡¡¡¡¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Åìµþ¸ÞÎØ¶õ¼ê¤Î¶ä¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦À¶¿å´õÍÆ¤¬¡¢ÆÁÅç¸©¿À»³Ä®¤òË¬¤ì¤ëÎ¹ÈÖÁÈ¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ù¤Î´ï¤òºî¤ë¿¦¿Í¤Îµ»½Ñ¤ò¸«³Ø¤·¡¢¡Ö¼ê¤Çºï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡ª¤¹¤´¤¤¡ª¡×¤ÈÌµ¼Ùµ¤¤ËÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë°ìÊý¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¿¼¹ï¤Ê¿Í¹©ÎÓ¤Î²ÝÂê¤òÃÎ¤ê¡¢Ä®¤Ë¿å¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤ÎÍµ¡´Ä¶ÅÚÌÚ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤·¤¬¤é¡×ºî¤ê¡ÊÌÚ¤ÈÍÕ¤Ã¤Ñ¤Çºî¤Ã¤¿¥À¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡Ë¤Ë¤â¿¿·õ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡Î¹¤ò½ª¤¨¤¿À¶¿å¤Ï¡¢¡Ö¾¯¤·¤Î¹ÔÆ°¤ä»×¤¤¤¬¿Í¤òÆ°¤«¤·¡¢¼«Á³¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¤Þ¤¿¼«Ê¬¤¿¤Á¤ËÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Î¹¤Ç´¶¤¸¤¿»×¤¤¤ò¡¢¶õ¼ê¤Î±éÉð¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£Àã·Ê¿§¤ÎÃæ¡¢Î¹Àè¤ÎÍ³½ï¤¢¤ë¿À¼Ò¤Ç¤ÎÊôÇ¼±éÉð¡£À¤³¦¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¶õ¼ê²È¤Ë¤è¤ë¡¢Ç÷ÎÏËþÅÀ¤Î±éÉð¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£
▶Æ°²èURL¡§https://youtu.be/zbwag2EhjWo(https://youtu.be/zbwag2EhjWo)
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¸þ¤±Æ°²è¥á¥Ç¥£¥¢¡ØTIMELINE¡Ù¤Î±¿±Ä¥Áー¥à¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¹ØÆþ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿µ»½Ñ¤ä¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Ø¤Î¾ðÇ®¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢²ñ¼Ò¤ä¾¦ÉÊ¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤Ë²ÝÂê´¶¤ò¤â¤Ä´ë¶È¤¬Â¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æ°²è¤Ç¾¦ÉÊ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Èー¥êー¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤µ¤é¤Ë¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤³¤³¤Ç¤·¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤ò¼ê¤Ë¤È¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢À¸»º¼Ô¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¥³¥¹¥È¤Ê¤¯¼Â»Ü¤Ç¤¡¢¿·¾¦ÉÊ¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê¼êÃÊ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ØTIMELINE ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹ÊýË¡
¢£WEB¡§https://timeline-media.jp/
¡ÚÆÃÄ§£±.¡¡¥á¥Ç¥£¥¢ÇÛ¿®¤Ë¤è¤ë½¸µÒ»Ù±ç¡Û
¡¡Æ°²è¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤¤¤«¤·¡¢¾¦ÉÊ¤ä´ë¶È¤Î¥¹¥Èー¥êー¤òÃúÇ«¤Ë¼èºà¤·Æ°²è¤òÀ©ºî¡£À©ºî¤·¤¿Æ°²è¤Ï¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¸þ¤±Æ°²è¥á¥Ç¥£¥¢¡ØTIMELINE¡Ù¤ÇÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£SNS¥Õ¥¡¥ó¿ô65Ëü¿Í¡¢·î´Ö¥êー¥Á¿ô1,000Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥á¥Ç¥£¥¢ÎÏ¤Ç½¸µÒ»Ù±ç¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃÄ§£².¡¡Æ°²è¤Ë¤è¤ë¹ØÆþÎ¨¸þ¾å»Ù±ç¡Û
¡¡¡ØTIMELINE ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ºî¤ê¼ê¤ÎÁÛ¤¤¤ä¾¦ÉÊ³«È¯¤Î¥¹¥Èー¥êー¤òÆ°²è¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ëÄ°¼Ô¤ËÌ¥ÎÏ¤¬ÅÁ¤ï¤ê¹ØÇã¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Æ°²è¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¤¤¤«¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë¶¦´¶¡¦µ¤¤Å¤¤òÍ¿¤¨¿´¤òÆ°¤«¤¹Æ°²è¤òÀ©ºî¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î·ÇºÜ¿½¹þ¤Ï¤³¤Á¤é¡¡https://form.run/@requests
¢£»ñÎÁÀÁµá¤Ï¤³¤Á¤é¡¡https://form.run/@document2208
¢¨¡ØTIMELINE ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¡Ù¤Ø¤Î·ÇºÜ¤Ë¤Ï¼ÒÆâ¿³ºº¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃÎÅª¹¥´ñ¿´¤ò»É·ã¤·¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤¤Ã¤«¤±¤òÆÏ¤±¤ë¡×¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¸þ¤±Æ°²è¥á¥Ç¥£¥¢¡£ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Ç¼«¤é¤ÎÆ»¤òÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤ò¼èºà¤·¡¢¤½¤Î¥¹¥Èー¥êー¤äÁÛ¤¤¤ò¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉÁ¤¯Æ°²è¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Facebook¤äYouTube¤Ê¤É¤Î³ÆSNS¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Ï¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤Î»ëÅÀ¤òº®¤¸¤¨¤¿µ»ö¤âÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØTIMELINE¡Ù¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹ÊýË¡
¢£WEB¡§https://story.timeline-media.jp/
¢£SNS
¡¦Facebook¡§https://www.facebook.com/TimelineNews.tv/
¡¦X(µìTwitter)¡§https://twitter.com/TimelineNews_tv
¡¦YouTube¡§https://www.youtube.com/channel/UCYPYH0FUbh_9xVr9ivEX7pQ
¡¦TikTok¡§https://www.tiktok.com/@timeline_every
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ö¥êー
ÂåÉ½¼Ô¡§µÈÅÄ ÂçÀ®
ÀßÎ©¡§2015Ç¯9·î1Æü
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶èÏ»ËÜÌÚ3-2-1½»Í§ÉÔÆ°»ºÏ»ËÜÌÚ¥°¥é¥ó¥É¥¿¥ïー38³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§Æ°²è¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶ÈÅù
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://corp.every.tv/
¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡Öevery.thing¡×¡§https://everything.every.tv/